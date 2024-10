Los grupos hospitalarios valoran la flexibilidad y el destino para atraer a los nuevos profesionales

La falta de profesionales sanitarios es un problema que tensiona el sistema, y hay que entender la repercusión en el aumento de las listas de espera, la sobrecarga de los profesionales y que dificulta la calidad de la asistencia. Sobre ello han aportado sus propuestas en la mesa de la cuarta edición del Foro económico de Alicante EL ESPAÑOL.

Pepa Soriano, directora de Enfermería del Grupo Sanitario Ribera Salud, considera que "es indudable la evolución de cómo la sociedad entiende la Sanidad". "Teníamos una población eminentemente nacional con unos usos concretos y en las últimas décadas la población se ha multiplicado en la provincia y hay más que atender", apunta.

Soriano valora que "hay más organizaciones y hospitales que hacen falta" y "no hay profesionales para toda la población que hay ahora". "Somos un país con 17 autonomías que funcionan de manera distinta en contratación de recursos humanos", un factor que conoce bien por la presencia de su grupo en diversas regiones.

Ahí Soriano ha apuntado a las diferencias salariales entre las autonomías que hay en el sector público como un aspecto con el que tienen que lidiar los grupos sanitarios. Un punto en el que ha recordado el aumento de la inflación frente al de los sueldos y el cambio de la percepción cultural de "trabajar para vivir".

Concha Giner, directora médica de HLA Vistahermosa, valora la innovación tecnológica y ha recordado que una catarata se arregla en cinco minutos frente a la semana de ingreso que se hacía treinta años. "La innovación está siendo muy alta" y esos avances son los que harán que "podamos dedicar más atención al paciente al poder cribar la patología banal".

Un cambio que también llega con la telemedicina o los macrodatos para "saber las principales patologías por distritos e ir adelantándonos y evitar que enferme". La última de esas revoluciones es la inteligencia artificial que nos abrirá nuevos horizontes "y hará que cosas lentas sean más rápidas, como el análisis de imágenes".

9. Mesa redonda. Soluciones imaginativas ante la escasez de médicos y sanitarios en la provincia

Montse Planelles, directora corporativa de recursos humanos de IMED Hospitales, recuerda que si es una evidencia la escasez por la jubilación, "dentro de lo que vamos a hacer, hacemos todo por una cultura de captación de los profesionales que hay".

"Lo primero para la escasez es crear más porque los pacientes no van a disminuir", recalca. Y ahí ha pedido más plazas de Medicina y MIR además de "homologaciones más rápidas".

La "redistribución de las plazas MIR es muy importante porque necesitamos ciertas especialidades críticas en algunos momentos", reitera Planelles. Ahí valora que "muchos médicos del resto de España y del extranjero quieren venir a Alicante", apunta.

Para lograrlo, "hay que fidelizar a los profesionales con una oferta de valor, no se trata tanto de captar, como evitar que se vayan". En su análisis estudian cómo evolucionan los parámetros para tener en cuenta: "El dinero, por supuesto sigue, pero con más variables".

"La gente quiere más flexibilidad, más conciliación", señala Planelles. Y hay que adaptarnos al contexto, "después del Covid han cambiado las circunstancias y si queremos seguir siendo una alternativa hay que considerar todos esos parámetros".

Giner coincide con ambas profesionales en la fidelización como clave porque "pueden elegir muchas cosas". Un punto en el que coincide con Planelles en que Alicante es un destino deseado.

"A la hora de hacer la formación MIR siguen quedando vacantes en Medicina de Familia y será por algo, no se deja de elegir porque no guste, sino porque la situación laboral no es la idónea. Pediría un planteamiento nacional de la formación de los médicos porque son diez años y que se tenga en cuenta que no somos diecisiete países, somos uno", razona Giner.

Soriano retoma la flexibilidad "porque son las empresas las que nos adaptamos" y "no porque el profesional no quiera trabajar, sino que lo quiere compatibilizar".

La responsable de Ribera Salud valora el trabajo hecho en sus centros para poder atraer a los estudiantes del MIR. Y ahí ha puesto de ejemplo el romper con el cliché de la rigidez de horario del médico de familia "para que sea compatible con el del trabajo".

"Los profesionales tenemos claro que todos tenemos los mismos problemas, hagámoslo", concluye Soriano a las preguntas que ha moderado Elena Ronda, coordinadora del Grado de Medicina y catedrática de Salud Pública en la Universidad de Alicante.