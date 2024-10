Pedro J.: "Sin presupuestos no hay oportunidad de que se corrijan las injusticias con la provincia"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, valora en el IV Foro Económico de Alicante la importancia de contar con este diario como "aliado para contar sus problemas, en una provincia castigada sistemáticamente por las inversiones".

Ese es el mensaje con el que ha iniciado esta nueva edición, y ahí ha subrayado que "cuando un evento se celebra por cuarto año es que está arraigado en su entorno social".

El castigo a las inversiones ha tenido este mismo fin de semana su reflejo más claro en los problemas con los trenes, con los múltiples retrasos sufridos entre Madrid y Alicante.

"Toda planificación de infraestructuras necesita de un tiempo ¿y qué estaba pasando en el gran ministerio inversor en el que se dilucidaban las prioridades en infraestructuras? Ahora nos estamos enterando a qué se dedicaban los funcionarios cuando predicaban la religión de la movilidad sostenible a la que nos queremos apuntar todos", ha indicado en referencia a los escándalos de la corrupción con el exministro Ábalos.

El director ha definido como un "daño considerable" esa conexión ferroviaria en la que además la estación de Chamartín "es del tercer mundo del siglo pasado" por todos los problemas que afronta.

El abuso del poder y la corrupción es una carga de la que ha recordado que ya se han sufrido las consecuencias. "Un episodio aislado puede entenderse, pero muchos que recurrentemente nos tocan vivir, no".

1. Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Y ahí ha criticado también la infraestructura en la propia autonomía, que sin los fallos en Madrid, también sufre en tiempos: "No puede ser que la conexión ferroviaria con Valencia sea de dos horas y media".

"Con vuestro carácter y pasión que tenéis por hacer cosas, superáis las dificultades en unos sectores con más margen que otros", ha proseguido. Un punto en el que ha puesto de ejemplo que "aparecen proyectos tan deslumbrantes como el Miura en Elche porque se están preparando desde la provincia de Alicante los viajes espaciales al futuro".

Pero también ha tenido en cuenta sectores como el mármol que se ha encargado de proporcionar a grandes aeropuertos por todo el mundo, ahora tengan que pasar dificultades, como el ERE de Levantina.

El avance liberal

Y en exportaciones, todavía no se ha conseguido que las mismas cifras que el año pasado, mientras que el turismo está subiendo un 5 %. "Mientras no haya presupuestos no hay oportunidad de que se corrijan las injusticias que se están teniendo con la provincia de Alicante".

"Pero estoy seguro de que en los sectores donde hay dinamismo hay una capacidad de aguante muy especial". En esa línea, el director ha destacado que "Alicante es la raíz del proyecto que está transformando la Comunitat Valenciana", con Carlos Mazón como presidente de la Generalitat "y EL ESPAÑOL coincide con las grandes líneas ideológicas que están inspirando su gestión".

Ahí ha citado los avances en la educación, como las ocho mil familias que se beneficiarán de la gratuidad en la enseñanza de 0 a 3 años. Y que dentro de poco estará la votación sobre cuál será la lengua vehicular "y eso será muy ilustrativo respecto a los debates".

Un periódico liberal como EL ESPAÑOL "solo puede aplaudir cualquier avance en la disminución de la presión fiscal, muy condicionada por los presupuestos". "¿Qué tipo de chantaje se está sometiendo a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana de si quieren tener una distribución fiscal justa tendrán que renunciar al modelo fiscal de crecimiento que han votado, el del dinero en el bolsillo, para que el mayor crecimiento genere más ingresos públicos?".

La energía

"Los problemas de la provincia y de la Comunitat Valenciana son comunes", ha subrayado Pedro J. Ramírez "y un periódico sirve para poner el foco en los temas de actualidad". Así ha recalcado que "contribuimos a que se desbloqueara el puerto de Valencia, que lo es al menos de media España".

Y ahora alerta de que un tema preocupante es la cuestión energética y la pretensión de cerrar las centrales nucleares al final de la década: "Eso sería un acto de fanatismo ideológico, nada sustentado en la realidad porque la tecnología puede alargar dos décadas su funcionamiento sin mermar para nada su seguridad".

"Tenemos que movilizarnos en ese sentido porque sin energía no hay desarrollo y por mucho que se avance con las renovables, perder la nuclear en el mix, sería una catástrofe".

Todo ello tendrá su análisis en el periódico más leído de España durante los últimos catorce meses, el más leído en la Comunitat Valenciana. "Y que no quepa la menor duda para el que cree que los hábitos se van enquistando y es el más leído en la provincia de Alicante. Con los datos del medidor oficial del mes pasado, un 20 % más respecto al siguiente", recalca.

"Nuestro lema es hagámoslo juntos y con la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana lo estamos haciendo", ha concluido el director.