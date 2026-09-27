Peinado cumple 72 y cuelga la toga: el juez del 'caso Begoña' llega indemne al retiro tras 894 días bajo el fuego de Moncloa

A lo largo de su carrera, Peinado también investigó casos mediáticos como los de Raúl González Blanco y denuncias de Manos Limpias contra concejales de Madrid.

El Consejo General del Poder Judicial archivó por unanimidad las quejas contra Peinado, avalando su actuación durante la instrucción del caso.

Peinado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y también procesó a su asesora Cristina Álvarez.

El juez Juan Carlos Peinado se jubila al cumplir 72 años tras 894 días al frente del 'caso Begoña', resistiendo presiones políticas desde Moncloa.

Juan Carlos Peinado, el juez que ha enviado a juicio a Begoña Gómez, cumple 72 años este domingo, 27 de septiembre de 2026. Y ello supone que no le queda más remedio que dejar de ejercer como magistrado.

La ley española marca los 72 años de edad como tope máximo para ser juez en activo. De hecho, Peinado podría haberse jubilado antes, pero solicitó las prórrogas que contempla la normativa para alargar su carrera judicial —a la que accedió tarde, hace sólo tres décadas— hasta este fin de semana.

Cuelga la toga, por tanto, sólo siete días después de haber enviado a juicio, ante un jurado popular, a la mujer del presidente del Gobierno, un episodio inédito en la historia de España.

Peinado comenzó a investigar a Gómez —a raíz de una denuncia de Manos Limpias— el 24 de abril de 2024. Hace, por tanto, 894 días. Y, casi desde el principio, ha estado sometido al fuego contra él dirigido desde la Moncloa.

Entretanto, el juez pisó, de hecho, el palacio presidencial para interrogar a Sánchez y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que, incluso, pidió sumar a la lista de investigados del llamado caso Begoña.

No tuvo éxito. El Tribunal Supremo, ante el que están aforados los miembros del Ejecutivo, rechazó de forma contundente su pretensión.

Ahora bien, Peinado abandona la judicatura sólo cinco días después de que, por unanimidad, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archive las quejas de Bolaños contra él.

El CGPJ admitió que el interrogatorio al ministro se produjo en un clima de tensión, pero que no hay motivos para sancionar al instructor.

Sí ocurrió un suceso polémico durante aquella testifical, desvelado por EL ESPAÑOL. Peinado no quiso empezar el interrogatorio hasta que se instalara una tarima que le diera una posición de preeminencia, de más altura, frente al ministro.

En julio de 2024, cuando el caso Begoña no llevaba ni cuatro meses en las portadas, Sánchez se querelló contra Peinado, a través de la Abogacía del Estado.

El líder del Ejecutivo acusó al juez de "prevaricación" por citarle a declarar como testigo con un "fin extraprocesal".

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la querella, lo que no impidió que ministros y destacados miembros del PSOE hayan arremetido duramente contra el juez con enorme frecuencia.

De hecho, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz —que investiga las maniobras de la fontanera del PSOE, Leire Díez, para desactivar causas judiciales incómodas para el partido— ya concluyó en un auto que "atacar" a Peinado era uno de los objetivos prioritarios de la supuesta trama corrupta.

La instrucción del caso Begoña también ha tenido otros momentos polémicos: el magistrado retiró a Gómez su pasaporte, que le sería devuelto, al poco, por la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia jerárquicamente superior.

Peinado también deslizó la posibilidad de que la Policía Nacional ayudase a la esposa de Sánchez a huir de España, lo que desató el enfado de los sindicatos del Cuerpo.

Ahora bien, su instrucción también ha recibido importantes espaldarazos de la Audiencia madrileña. El principal, la decisión de que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular por los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

También se sentará en el banquillo Cristina Álvarez, la principal asesora de Gómez en la Moncloa.

Peinado era un desconocido para el gran público hasta que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez llegó a sus manos en abril de 2024.

Otros casos que han pasado por su Juzgado —el de Instrucción 41 de Madrid— también fueron mediáticos. Nunca tanto, eso sí, como el caso Begoña.

En 2016, hace una década, Peinado incluso abrió diligencias contra el futbolista Raúl González Blanco, antiguo capitán del Real Madrid y de la Selección Española, por presunta ocultación de patrimonio. El deportista nunca fue condenado.

Un año antes, en 2015, Peinado también se ocupó de otra denuncia de Manos Limpias. Esta vez, dirigida contra los entonces concejales del Ayuntamiento de Madrid Pablo Soto y Guillermo Zapata (de Ahora Madrid), a raíz de unos tuits ofensivos. El Juzgado de Instrucción 41 acabó inhibiéndose, pues ese mismo asunto ya lo investigaba la Audiencia Nacional.

En 2019, el juez investigó a varios periodistas por supuesta revelación de secretos, tras la publicación de detalles sobre el sumario, instruido en la Audiencia Nacional, sobre los Comités de Defensa de la República (CDR). La causa fue archivada.