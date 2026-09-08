El juez pide opinión sobre la querella contra Julio Iglesias a la misma Fiscalía que ya rechazó que España pueda investigarle

Las denunciantes han añadido un nuevo delito de vejaciones injustas en esta querella, aunque los hechos narrados son los mismos que en la denuncia anterior.

La Fiscalía ya concluyó en enero que los tribunales españoles no tienen jurisdicción territorial para investigar estos hechos.

La querella fue presentada por dos extrabajadoras del cantante, quienes denuncian hechos ocurridos en República Dominicana y Bahamas.

El juez Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía opinión sobre la querella contra Julio Iglesias por agresión sexual.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha pedido opinión sobre la querella que acusa de violación a Julio Iglesias a la misma Fiscalía que ya descartó que los tribunales españoles sean competentes para investigar estos hechos.

El pasado enero, dos extrabajadoras del cantante —una de ellas, su fisioterapeuta— presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra el famoso intérprete.

Le acusaron de haberlas agredido sexualmente en dos de las residencias de su propiedad: una, ubicada en República Dominicana y la otra, en Bahamas.

Las dos denunciantes, asesoradas por una oenegé feminista, le atribuyeron un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, así como agresión sexual y trata de seres humanos.

Dicha denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la teniente fiscal Marta Durántez, finalmente, acabó concluyendo que los tribunales españoles no tienen jurisdicción territorial para investigar tales hechos.

¿Por qué? Porque ocurrieron en el extranjero, porque ninguna de las dos denunciantes es española, porque Iglesias no pisa España desde hace años...

Sin embargo, las dos denunciantes —asesoradas, de nuevo, por la misma ONG, Women's Link Worldwide— insisten.

Esta vez, a través de una vía diferente, más directa. El pasado jueves, presentaron una querella contra el cantante directamente ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

El juez instructor al que, por reparto, le ha correspondido este asunto es Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

El pasado enero, la estrategia de las dos extrabajadoras de Iglesias fue distinta: interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió una investigación preprocesal para analizar tanto los relatos de ambas mujeres como la competencia de la Justicia española para investigar los hechos narrados.

Y Durántez acabó descartando la competencia de España, sin entrar a valorar el fondo del asunto.

Por contra, si la Fiscalía hubiese considerado que España tenía jurisdicción en este asunto —y hubiese entrado después a valorar positivamente la credibilidad de la denuncia— habría tenido que presentar una querella contra el cantante ante esos mismos Juzgados Centrales a los que ahora, de forma directa, han acudido las denunciantes.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL señalan que, casi con toda probabilidad, el informe solicitado por el juez Piña será firmado, de nuevo, por Durántez, debido a que ya abordó este asunto el pasado enero.

En esta ocasión, la querella incorpora un nuevo delito que no incluía la denuncia presentada ante la Fiscalía, el de vejaciones injustas.

Ahora bien, los supuestos delitos sexuales se basan en el mismo relato que las extrabajadoras de Iglesias ya narraron al Ministerio Público.

El archivo de la investigación que abrió la Fiscalía no impide a las denunciantes interponer una querella contra el cantante por los mismos hechos. Ni siquiera cuando la fiscal descartó que la Justicia española tuviera competencias.

Ahora bien, esta situación hace muy probable que el Ministerio Público se pronuncie de la misma forma, tan sólo nueve meses después y sin ninguna circunstancia novedosa que pudiese cambiar su postura.

El archivo de enero

"España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con nuestro país", reconoció el pasado enero Durántez, la misma fiscal que sí puso una querella por agresión sexual contra Luis Rubiales por el beso en la boca que le dio a Jenni Hermoso, jugadora de la Selección.

Aquellos hechos también sucedieron en el extranjero. En concreto, en Australia en 2023, tras la final del Mundial de fútbol femenino de ese año.

Pero tanto Rubiales como Hermoso son españoles. Él, por entonces, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ella, delantera de nuestra Selección.

Ahora bien, ninguna de las denunciantes de Julio Iglesias es española ni reside en España.

Una de ellas, según se ha sabido, es dominicana. No consta que hayan denunciado los hechos en los países en los que supuestamente se cometieron. El cantante tampoco vive ya en Málaga, donde sí residió en el pasado.