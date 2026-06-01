El tribunal del 'caso Hermano' libra a David Sánchez del delito más leve del que estaba acusado al considerarlo prescrito

Evaristo Valentí, exdirector del Conservatorio de Badajoz, declaró que era problemático encajar a David Sánchez en el cargo y calificó la creación de la plaza como una idea disparatada.

El juicio investiga si la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses fue creada específicamente para David Sánchez debido a su parentesco con el presidente del Gobierno.

Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, también ha sido exonerado de una parte de la causa al no haber sido interrogado por ese extremo durante la instrucción.

El tribunal ha considerado prescrito el delito más leve del que se acusaba a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y no será juzgado por aceptación de nombramiento ilegal.

El tribunal que juzga el caso Hermanísimo considera prescrito el delito más leve del que estaba acusado David Sánchez, el de aceptación de nombramiento ilegal. Por tanto, en línea con lo solicitado por la Fiscalía, no será juzgado por este extremo.

Este ilícito tan sólo se castiga con una multa. No es tan grave, por tanto, como los otros dos por los que, desde el pasado jueves, el hermano de Pedro Sánchez se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz, que son tráfico de influencias y prevaricación.

Este lunes, el tribunal presidido por José Antonio Patrocinio también ha librado a otro de los acusados, Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, de ser juzgado por el supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz del exasesor de Moncloa Luis Carrero.

Gallardo no fue interrogado, durante la instrucción de este caso, por este extremo, que no figuraba en la denuncia que dio origen al procedimiento judicial.

Por ello, en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía, el tribunal ha librado a Gallardo de esta parte de la causa, que, como ha subrayado Patrocinio, constituiría una "acusación sorpresiva".

Aún así, la Audiencia Provincial de Badajoz ha desoído la petición de la defensa de David Sánchez de que se anulase esta causa judicial y no se celebrase este juicio.

El tribunal sí ha aceptado la aportación, planteada por parte de varias defensas, de los vídeos del Comité Federal del PSOE de 2016 en el que el partido se resquebrajó.

Una de las que lo solicitó era la de Gallardo, que trata de demostrar que, en 2017, cuando la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses le fue asignada a David Sánchez, su hermano, Pedro Sánchez, "no era nadie" en el Partido Socialista.

El 'mail' sobre el "hermanísimo"

Este lunes, Evaristo Valentí, el antiguo director del Conservatorio Superior de Badajoz, ha comenzado el turno de testificales.

Las acusaciones populares de esta causa solicitaron su declaración, ya que envió un correo electrónico a una colega de profesión, Yolanda Sánchez, con un link a las bases del puesto de coordinador de los conservatorios pacenses, puesto que sería adjudicado en 2017 al músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

En este juicio, se enjuicia si dicha plaza fue creada ad hoc para el artista debido a su parentesco. Ese correo llevaba por asunto: "Hermanísimo".

Valentí ha admitido que, en aquel mail, se limitó a comentar "el rumor" de que David Sánchez "se iba a presentar a la plaza". "Llama mucho más la atención que el resto [de candidatos que se iban a presentar]", ha explicado.

En todo caso, ha negado saber si la plaza estaba pre-adjudicada al hermano de Sánchez, como sí concluyó la juez instructora Beatriz Biedma. Tampoco preguntó por este extremo a ningún superior ni cargo en la Diputación.

"¿Era común llamar a este proceso con el nombre de Hermanísimo?", ha preguntado José María Bueno, abogado de Manos Limpias, la acusación popular que presentó la denuncia original que dio origen al caso Hermano, bautizado, una vez se conoció el citado mail, como caso Hermanísimo.

"Yo había oído ese calificativo y ya está... Yo había oído que había posibilidad de que esa persona se presentara", ha señalado Valentí, quien ha querido matizar, tan sólo en lo relativo a ese correo, su declaración durante la instrucción.

El testigo sí ha declarado que, una vez obtuvo la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, David Sánchez dejó de dedicarse a esta tarea, una vez pasa a encabezar la Oficina de Artes Escénicas e impulsar el proyecto Ópera Joven.

"Su despacho, no recuerdo el año exacto, se trasladó a otro lugar", ha relatado el testigo. "Me comentó que se iba a dedicar a organizar una ópera y poco más...", ha añadido.

El testigo también ha detallado las labores de David Sánchez como parte de la Diputación. "La banda... No sé si la dirigió, pero ensayó con ella... Se reunió con la comisión dedicada a organizar el repertorio de la orquesta...", ha relatado.

Ahora bien, cuando era director del Conservatorio Superior de Badajoz, Valentí fue muy crítico con la designación de David Sánchez como coordinador de las actividades de éste y de un segundo centro.

De hecho, como ha admitido el testigo, obligado a decir la verdad, "era problemático encajar ahí a alguien que estaba fuera de la estructura de los conservatorios".

Además, el cargo de David Sánchez era de alta dirección, algo inédito para las funciones que tenía asignadas. Es más, durante un tiempo, ese puesto estuvo inactivo y era desempeñado por profesores de los conservatorios. Tanta fue su indignación, que Valentí amagó con dimitir.

"Es posible que sí lo considerase un despropósito, una idea disparatada", ha admitido Valentí al ser interrogado por el abogado Javier María Pérez Roldán (Hazte Oír) acerca de otro e-mail que mandó y en el que así calificaba la publicación en 2017 de las bases para la plaza que acabaría consiguiendo David Sánchez.

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