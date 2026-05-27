El auto de Pedraz sobre los pagos del PSOE a Leire apunta a una operación de Cerdán para "atacar" a Peinado y a la juez del caso del hermano de Sánchez

Durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez en abril de 2024, se produjeron reuniones clave en Ferraz en las que se compartió un audio relevante para la estrategia del partido.

La investigación incluye supuestos pagos encubiertos a través de facturas falsas y la implicación de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, como posible cómplice.

El auto judicial señala una operación orquestada por Santos Cerdán para atacar a los magistrados que investigan casos relacionados con el entorno de Pedro Sánchez.

El juez Santiago Pedraz investiga pagos del PSOE a Leire Díez para financiar maniobras de desestabilización contra jueces, fiscales y la Guardia Civil.

El juez Santiago Pedraz investiga supuestos pagos del PSOE a Leire Díez, la fontanera del partido, para financiar sus maniobras contra jueces, fiscales y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En un auto, en el que ha autorizado a la UCO a requerir documentación en la sede nacional del Partido Socialista, Pedraz apunta a una operación orquestada por Santos Cerdán, el ya exsecretario de Organización de la formación, dirigida a "atacar" a los magistrados Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma.

Esta último investigó y propuso juzgar a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. De hecho, el juicio comenzará este mismo jueves.

Por su parte, Peinado es el instructor del llamado caso Begoña, en el que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

La causa de Pedraz contra Leire Díez —a la lista de investigados acaban de sumarse, entre otros, Santos Cerdán— está siendo investigada bajo secreto.

No obstante, EL ESPAÑOL ha tenido acceso al auto que menciona encargos, por parte del exsecretario de Organización del PSOE, a Leire Díez para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directamente o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".

Dicho boicot, según el auto, habría incluido el ofrecimiento de "remuneraciones y favores" a funcionarios de la Guardia Civil o fiscales "a cambio de información" y de "actos contrarios al ejercicio de sus cargos".

"Se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores (Biedma, Ayala, Peinado...), se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción contra David Sánchez, la Fiscalía Anticorrupción o la UCO", relata Pedraz.

"Para ello", prosigue, Leire Díez "habría contado con el impulso y soporte intelectual y/o financiero" de tres investigados en esta causa: Santos Cerdán, el abogado Ismael Oliver y el exconsejero socialista Gaspar Zarrías.

Leire Díez, el día que acudió a Ferraz a darse de baja como militante tras saltar el 'caso Leire'. Europa Press

Este último, una vez abandonó la política, fundó una consultora, Zaño, que tuvo en nómina a la fontanera del PSOE y le pagó 16.000 euros por, supuestamente, la elaboración de un informe.

Según Pedraz, Zarrías "prestó su sociedad como vehículo" para los pagos "con cargo a los fondos del partido" que Cerdán había acordado hacer a Leire Díez. De hecho, las cantidades mencionadas en el auto del juez coinciden con los que recibió la fontanera: 4.000 euros mensuales.

La gerente del PSOE, Ana Fuentes, también está siendo investigada judicialmente. El juez considera que ella puede ser, "al menos", cómplice de los delitos atribuidos a Leire y a Cerdán.

Además, se considera que la gerente puede ser autora de falsedad en documento mercantil, por la emisión de facturas falsas que encubrían los pagos a la fontanera para retribuirla por sus maniobras y financiarlas.

La "reflexión" de Sánchez

El juez relata que dicha operación echó a andar durante los cinco "días de reflexión" que se tomó Pedro Sánchez en abril de 2024 —al iniciarse el llamado caso Begoña—, en los que aparentemente el presidente del Gobierno sopesó si seguía o no al frente del Ejecutivo.

En ese lapso, se produjeron dos reuniones en la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

A ellas acudieron: Santos Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el diputado Juanfran Serrano, el entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín; el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, el aboado Jacobo Teijelo y la ya fallacida periodista Patricia López.

En uno de esos dos encuentros, Díez entregó al PSOE un audio de 2014, grabado por el excomisario José Manuel Villarejo, en el que éste menciona las saunas que regentaba el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez (padre de Begoña Gómez).

Desde esa fecha, el PSOE comenzó a tildar cualquier crítica en contra o alusión al caso Begoña como una operación de la ultraderecha para boicotear al presidente y su familia, a los que, según el partido, la Policía patriótica —en la que incluyen a Villarejo— ya trataba de boicotear desde una década atrás.

Ahora bien, como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL, el PSOE difundió ese audio mutilado.

La versión íntegra hace alusión, por boca de Villarejo, a que Sánchez tomó café junto a su suegro con un miembro de esta Policía patriótica, cuyos miembros, además, tenían buena relación con Sabiniano Gómez.

Como relata el juez Pedraz en su auto, Leire Díez, en un chat de WhatsApp, comentó a su interlocutor —Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y también investigado en esta causa— que debía acudir a Madrid para reunirse con miembros del PSOE.

"Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", comentó la fontanera, en alusión a Pedro Sánchez.