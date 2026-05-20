El exdirector de Carreteras responsabiliza a "los ministros" de los sobreprecios de varias obras sospechosas de amaños

El escrito detalla que la DGC sólo interviene técnicamente tras el aval de la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada, y no decide sobre la adjudicación ni valoración de ofertas.

De los contratos bajo investigación, sólo dos fueron modificados durante la gestión de Herrero, con sobreprecios del 4,80% y 9,35%, lejos del umbral del 20% que exige dictamen especial.

El abogado de Herrero sostiene que la responsabilidad de los contratos recae en los ministros y secretarios de Estado, no en la Dirección General de Carreteras.

Javier Herrero, exdirector de Carreteras, se desvincula de los sobreprecios en contratos de obra pública investigados por supuestos amaños.

Javier Herrero, exjefe de la Dirección General de Carreteras (DGC), se desvincula de los sobreprecios sufridos por varios contratos de obra pública que la Justicia investiga por supuestos amaños.

En un escrito, el abogado de Herrero señala que, de las adjudicaciones que la Audiencia Nacional tiene bajo el radar, sólo dos fueron modificadas mientras el ex alto cargo encabezaba Carreteras.

Asimismo, el letrado Jesús Mandri subraya que "la titularidad de los [seis] contratos es del Ministerio de Transportes, no de la Dirección General de Carreteras".

Aunque el abogado sí reconoce que la DGC tiene "especial intervención en la definición técnica de los proyectos y de su ejecución material", subraya que, según la ley, "la responsabilidad recae sobre el órgano de contratación, que son los ministros y los secretarios de Estado".

De hecho, Mandri incluye una "especial mención a las funciones de la Intervención Delegada y la Abogacía del Estado para el aseguramiento de la legalidad presupuestaria y jurídica".

Escrito de alegaciones de la defensa de Javier Herrero.

"Es, por tanto, el órgano de contratación [Ministerio de Transportes] el que aprueba los pliegos de cláusulas administrativas generales en los que se incluyen los criterios de adjudicación y las fórmulas para la valoración de las ofertas", expresa el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Y es el órgano de contratación el que aprueba económica y definitivamente la adjudicación de los contratos y sus modificados", añade.

El escrito ya ha sido enviado al juez Ismael Moreno, instructor del llamado caso Koldo, y quien investiga, entre otros, a Herrero, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García.

El pasado mes de marzo, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) envió a la Audiencia Nacional un informe sobre varias adjudicaciones bajo sospecha de amaños.

En respuesta, el abogado de Herrero comunica que su cliente era director de Carreteras cuando se aprobaron las modificaciones de "tan sólo dos contratos": uno, en la Autovía A-32 (Linares-Albacete) y otro, en la Autovía A-63 (tramo Salas-La Espina).

El escrito subraya que esos sobreprecios alcanzaron los porcentajes de 4,80% y 9,35%, respectivamente. Es decir, lejos de las modificaciones de otras licitaciones bajo sospecha, que sí rozaron, por tan sólo unas milésimas, el 20%, umbral que ya exige un dictamen del Consejo del Estado.

El abogado de Herrero relata que, para la modificación del precio de una obra, una vez se ha adjudicado, es necesario contar con la figura de su director facultativo, ingeniero de caminos de profesión y que "representa al órgano de contratación durante toda la ejecución".

El escrito de alegaciones subraya que esta persona es la "responsable primera y última (...) de las propuestas de modificación que se hayan tramitado".

Y subraya que la Dirección General de Carreteras "no aprueba técnicamente la propuesta de modificado" hasta que no han dado su aval la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada, un organismo dedicado a la fiscalización de la gestión económica de entidades públicas.

Finalmente, el escrito recalca que la DGC "no tiene competencia ninguna en la valoración de las ofertas", en la puntuación de las mismas y en la adjudicación del contrato.

"En cuanto a los modificados", concluye el abogado de Herrero, la Dirección General de Carreteras tan sólo aporta su "aprobación técnica" a propuesta del director de la obra y tras el "informe positivo" de la Intervención Delegada y la Abogacía del Estado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.