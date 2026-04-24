La UCO descubre que la red del financiador de Alvise manejó 'criptos' por valor de 75 millones "provenientes de la estafa"

La estafa, organizada a través de Madeira Invest Club, prometía altas rentabilidades y aceptaba fondos en efectivo, transferencias y criptomonedas. Romillo financió a Alvise Pérez, quien promocionó la plataforma.

La red utilizó técnicas para dificultar la trazabilidad de los fondos, como el uso de billeteras frías y transferencias a través de plataformas como KuCoin.

El juez Calama investiga a Romillo por una presunta estafa masiva de más de 180 millones, y ha ordenado el bloqueo de los monederos, algunos registrados en países como Vietnam, República Dominicana y Venezuela.

La Guardia Civil ha detectado que 17 monederos digitales vinculados a la red de Álvaro Romillo recibieron criptomonedas por casi 76 millones de euros.

La Guardia Civil ha detectado que 17 monederos digitales vinculados a la red liderada por Álvaro Romillo, el empresario que financió a Alvise Pérez, recibieron criptomonedas por un valor de casi 76 millones de euros.

Así consta en un informe fechado el pasado día 16, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Este dosier ya está en la mesa de José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que investiga a Romillo por una supuesta estafa masiva de más de 180 millones de euros.

La UCO concluye que esos 17 wallets (nombre técnico de esos monederos digitales) "habrían recibido criptomonedas provenientes de la estafa". En total, 75.853.003 euros, transferidos entre el 25 de febrero de 2021 y el 30 de noviembre de 2025.

El magistrado Calama ya ha ordenado el bloqueo de todos esos monederos. Algunos estaban registrados en países como Vietnam, República Dominicana o Venezuela.

Uno de ellos —inscrito a nombre de otro de los investigados en esta causa judicial, Borja Lara— recibió fondos en criptomonedas por valor de 15 millones de euros.

La UCO no descarta que existan más wallets vinculadas a la red de Romillo. En su informe, también detalla ciertas técnicas empleadas por este entramado para, supuestamente, dificultar la trazabilidad de estos fondos.

Por ejemplo, el empleo de cold wallets (las llamadas billeteras frías) utilizadas para el depósito a largo plazo —de ahí su nombre— de los fondos.

En el caso de Romillo, que está actualmente en prisión provisional, la UCO señala que ha detectado una transferencia a un wallet de su propiedad, fechada el 16 de febrero de 2023. ¿La cuantía? Casi 120.000 euros, transferidos a través del exchange (nombre que recibe la plataforma de intercambio de transferencias de criptodivsas) llamada KuCoin.

El juez ya procesó al empresario y a los miembros de su supuesta red criminal por la estafa investigada. Algunos del resto de investigados son familiares de Álvaro Romillo, como su padre, su tío o su novia.

Los hechos que se les atribuyen a todos ellos, a ojos de Calama, "podrían ser constitutivos de un delito continuado, con notorio perjuicio causado a una generalidad de personas, de estafa cualificada por la especial gravedad, atendido el valor de la defraudación".

En la resolución que ordena el bloqueo de los 17 wallets, el magistrado relata que la plataforma digital denominada Madeira Invest Club (MIC), gestionada por Romillo, "constituye el eje sobre el que los investigados organizan y ejecutan una estafa piramidal". De ahí que esta causa judicial sea conocida como caso Madeira.

El despacho Zaballos Abogados, que representa a centenares de denunciantes, fue la que solicitó al juez Calama, el pasado 6 de abril, el "decomiso cautelar y el bloqueo inmediato" de los 17 monederos digitales mencionados por la UCO.

Tras conocerse que el magistrado atiende su petición, el letrado Francisco Jiménez, miembro del bufete, declara a EL ESPAÑOL: "En Zaballos Abogados siempre hemos sospechado que había mucho dinero en criptomonedas, por lo que pedimos su trazabilidad desde el inicio de la causa y ahora la Guardia Civil nos ha dado la razón".

"La medida ha llegado tarde, ya que muchas billeteras pueden estar vacías, por lo que confiamos en que la UCO siga investigando la trazabilidad allí donde encuentre billeteras ya vaciadas", advierte.

El abogado también advierte de que las transferencias de criptomonedas detectadas por la Guardia Civil "no formaban parte de las inversiones que promocionaba el MIC, a pesar de que, como señala el informe, provienen de los fondos depositados por los inversores".

La plataforma Madeira Invest Club ofrecía diversos tipos de inversiones. Entre ellas, en coches de lujo, relojes de alta gama, propiedades inmobiliarias... Aceptaba fondos tanto en efectivo como por transferencia o en criptodivisas. Y prometía altísimas rentabilidades.

En 2024, Alvise Pérez, en un acto celebrado en el Hipódromo de Madrid, promocionó, altavoz en mano, este chiringuito financiero; así lo había definido un año antes la CNMV en una alerta.

Ese mismo año, durante la campaña de las últimas elecciones europeas, Romillo entregó 100.000 euros en efectivo a este agitador convertido en político.

Finalmente, tras los comicios del 9-J, Alvise obtuvo tres escaños en el Europarlamento.

EL ESPAÑOL ya publicó en exclusiva, en mayo de 2025, que Calama ordenaba bloquear una cuenta bancaria con 29 millones de euros, radicada en Singapur, y vinculada a la supuesta estafa.

En verano de 2024, dos empresas hicieron varias transferencias para alimentarla. Fueron las compañías lusas Maidentok Lda y Sabrosso Lda. Y ambas pertenecen a Álvaro Romillo y a su padre, Domingo Romillo, también procesado actualmente.