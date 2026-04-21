La Asamblea del Consejo de Europa insta a que el comité que elige a los candidatos al TEDH no esté "politizado"

Se destacan buenas prácticas como incluir en el comité a miembros de la Judicatura, Defensor del Pueblo, colegios de abogados y el ámbito académico, en lugar de una mayoría gubernamental.

La resolución advierte sobre la falta de transparencia y equilibrio en la composición de los órganos nacionales de selección, señalando que el Ejecutivo no debe dominar estos comités.

El proceso de selección en España está impugnado ante la Audiencia Nacional por posible exceso de miembros vinculados al Gobierno en el comité de selección.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado una resolución que insta a los Estados a evitar comités de selección politizados para elegir jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado esta tarde una resolución en la que insta a los Estados parte a seguir buenas prácticas en la elección de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre ellas, menciona que los comités de selección de los candidatos no deben tener una "composición politizada", con mayoría de representantes gubernamentales.

España está realizando en estos momentos el proceso de selección del jurista que deberá suceder el próximo año a la actual jueza española en el Tribunal de Estrasburgo, María Elósegui, que termina su mandato.

Las bases de la convocatoria se encuentran impugnadas ante la Audiencia Nacional por uno de los candidatos, el vocal del Consejo General del Poder Judicial Carlos Hugo Preciado.

Alega que el comité de selección previsto en una Orden del ministro Félix Bolaños "al estar compuesto por una mayoría de miembros vinculados al Gobierno (4 de 5 integrantes) puede contravenir las directrices del Consejo de Europa que exigen una composición equilibrada y libre de influencias indebidas".

En el comité de selección de la terna de juristas que España elevará a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hay una rotunda mayoría de miembros vinculados al Gobierno.

Está integrado por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en España, Alberto Herrera; la vocal del Consejo General del Poder Judicial Gema Espinosa y Paz Andrés. Esta última fue designada por el Gobierno miembro permanente del Consejo de Estado, órgano asesor del propio Gobierno.

La resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobada por 43 votos a favor, ninguno en contray cuatro abstenciones, se insta a los Estados partes a presentar las listas de candidatos a su debido tiempo, facilitando todos los detalles sobre los procedimientos nacionales de selección, "incluida la composición de los órganos nacionales de selección".

"La Asamblea", explica la resolución, "ha prestado una atención creciente a la equidad y transparencia de los procedimientos nacionales de selección".

Añade que ha rechazado listas de candidatos, por ejemplo, "cuando el procedimiento nacional de selección había estado fuertemente dominado por representantes del Gobierno, cuando el procedimiento no había sido suficientemente transparente, o cuando no podía presumirse que los miembros del órgano de selección estuvieran libres de influencias indebidas".

Identifica, asimismo, "una serie de retos, deficiencias y prácticas que no alcanzan los estándares requeridos en relación con los procedimientos nacionales de selección".

Se menciona, a este respecto, una publicidad inadecuada, un bajo número de personas que responden a las convocatorias públicas de candidatos, una composición desequilibrada o politizada de los órganos de selección, la falta de transparencia en la toma de decisiones o la exclusión injustificada de candidatos altamente cualificados.

La Asamblea también ha identificado ejemplos de buenas prácticas, entre los que incluye que "el Ejecutivo no domina la composición del órgano nacional de selección, procediendo la mayoría de sus miembros de fuera de la estructura gubernamental, por ejemplo, de la Judicatura, la oficina del Defensor del Pueblo, los colegios de abogados y el ámbito académico".