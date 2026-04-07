El vocal progresista del CGPJ Preciado se propone como candidato a juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El procedimiento actual de selección ha sido cuestionado por no cumplir las recomendaciones europeas de transparencia e independencia respecto al Ejecutivo.

La plaza de juez español en el TEDH cuenta con 28 aspirantes y el proceso de selección está controlado mayoritariamente por altos cargos del Gobierno.

Si es elegido, Preciado no completaría su mandato en el CGPJ, que finaliza en julio de 2029.

Carlos Hugo Preciado, vocal progresista del CGPJ, se postula como candidato a juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el periodo 2027-2036.

El magistrado Carlos Hugo Preciado, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Sumar, ha presentado su candidatura para ser elegido juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el período 2027-2036, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

En caso de ser elegido, Preciado no acabaría el mandato de cinco años para el que fue nombrado por el Parlamento en el órgano de gobierno de los jueces, mandato que termina en julio de 2029.

La actual juez española en el TEDH, María Elósegui, concluye su función en marzo del próximo año, por lo que el proceso de selección para su sustitución deberá estar terminado antes de esa fecha.

Preciado, miembro de la carrera judicial desde 2007 y destinado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fue uno de los artífices del nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ.

Miembro de la relevante Comisión Permanente desde la constitución del actual Consejo, se ha caracterizado por su independencia de criterio, sin seguir lo que acuerda el grupo de vocales progresistas.

Con su marcha a Estrasburgo Perelló tendría que prescindir de un gran apoyo en el órgano de gobierno de los jueces.

Curiosamente, la presidenta del Poder Judicial podría perder a su número dos en el Tribunal Supremo. Dimitri Berberoff también ha solicitado el puesto que corresponde a España en el TEDH.

El Gobierno controla el Comité de Selección

A la plaza han concurrido un total de 28 juristas. Un comité de selección integrado por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en España, Alberto Herrera; la vocal del Consejo General del Poder Judicial Gema Espinosa y la miembro permanente del Consejo de Estado Paz Andrés deberá proponer una terna a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a la que corresponde la elección.

La composición del comité ha quedado establecida en una Orden del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, publicada en el BOE el pasado 12 de enero, de acuerdo con un real decreto de noviembre de 2020 que reguló el procedimiento de selección.

Esa composición, en la que los altos cargos del Gobierno tienen mayoría, puede ser problemática.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tiene previsto pronunciarse dentro de dos semanas sobre una propuesta de resolución aprobada por unanimidad el pasado 17 de marzo por su Comisión para la Elección de Jueces del TEDH.

En la propuesta se incluyen recomendaciones que el comité español de selección no cumple.

Plantea que los Estados parte mejoren la "equidad y transparencia" en la selección de las ternas de candidatos.

Y se refiere de manera expresa a que el Ejecutivo "no domine la composición del órgano nacional de selección".

Apunta, en este sentido, que la mayoría de los miembros del comité nacional de selección de los candidatos al TEDH tendría que provenir "de fuera de la estructura gubernamental, por ejemplo del Poder Judicial, la oficina del defensor del pueblo, los colegios de abogados y el mundo académico".

Candidatos

Además de Preciado y Berberoff, los candidatos al TEDH son:

- Rafael Abril Manso, magistrado juez de lo mercantil

- Lorena Bachmaier, catedrática de Derecho Procesal

- Rafael Bustos, catedrático de Derecho Constitucional, miembro titular de la Comisión de Venecia

- Penélope Castejón, abogada

- Leonardo Cervera, secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos

- José Miguel Company, fiscal adscrito a la Fiscalía de Sala coordinador de cooperación jurídica internacional

- Daniel Sarmiento, profesor titular de Derecho Administrativo y de la Unión Europea. Exletrado del TJUE

- Marta Díaz, magistrada juez de lo social

- Guillermo Escobar, catedrático de Derecho Constitucional

- Tania García, vocal de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España

- Itziar Gómez, profesora titular de Derecho Constitucional, letrada del TC

- David González Burguera, magistrado juez de primera instancia

- Iria González, fiscal

- Cristina Hermida, catedrática de Filosofía del Derecho

- Antonio Iglesias, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

- Luis Jimena, catedrático de Derecho Constitucional

- Mar Jimeno, catedrática de Derecho Procesal

- Jorge Muñoz Cortés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

- Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal

- Manuel Ponte, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

- Santiago Ripol, catedrático de Derecho Internacional Público

- Margarita Robles, catedrática de Derecho Internacional Público

- Ángel Rodríguez-Vergara, catedrático de Derecho Constitucional

- Violeta Ruiz, catedrática de Derecho Financiero y Tributario

- Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional Público

- José Manuel Sánchez Siscart, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra