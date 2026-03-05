Ábalos pide posponer un mes su juicio en el Supremo por un problema informático: "El PC se queda pensando en bucle"

En el juicio, relacionado con el caso Mascarillas, también están acusados el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El letrado argumenta que resulta imposible preparar adecuadamente el juicio, previsto para inicios de abril, por la falta de acceso a la documentación y el poco tiempo disponible.

El abogado de Ábalos alega que no ha podido acceder a la causa especial a través de la plataforma Horus desde enero, debido a que el ordenador se queda 'pensando en bucle'.

La defensa de José Luis Ábalos ha solicitado posponer un mes el inicio de su juicio en el Tribunal Supremo por un problema informático.

La defensa del exministro José Luis Ábalos ha solicitado posponer un mes el inicio de su juicio en el Tribunal Supremo. En un escrito, su abogado alega un problema informático para apuntalar su petición.

"Informamos a esta Sala que, desde la personación del 12 de enero hasta el día de hoy (4 de marzo), ha resultado materialmente imposible acceder a la presente causa especial a través de la plataforma Horus, pese a todos los intentos realizados por el letrado y la procuradora",

"El ordenador se queda 'pensando' de forma indefinida en un bucle continuado", añade en el escrito.

Debido al problema informático, el abogado Marino Turiel señala que no cuenta con tiempo suficiente para preparar el juicio, que está previsto que comience a inicios del próximo mes de abril.

"Es evidente que resulta materialmente imposible preparar un juicio oral de la complejidad del presente con el escaso tiempo que media para preparar con solvencia cualquier defensa", señala el letrado.

"Literalmente, no es posible asumir la carga de trabajo ni esfuerzo material y mental al que se aboca a este letrado", se queja Turiel.

Precisamente, este miércoles, el Tribunal Supremo fijó la fecha en la que está previsto que comience el juicio del llamado caso Mascarillas, una de las ramas del caso Ábalos.

Salvo sorpresa, la primera sesión se celebrará el próximo 7 de abril. En el banquillo de los acusados, junto a Ábalos, se sentarán también su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

