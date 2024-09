El hermano de Sánchez fracasa en su intento de sacar sus 'mails' del caso: recurrió fuera de plazo

Por ello, salvo sorpresa, su intento de que el análisis de dichos correos electrónicos no se produzca cae así en saco roto. A inicios del pasado mes de julio, la magistrada Beatriz Biedma ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incautara los mails de Sánchez y de varios cargos de la Diputación de Badajoz, para la que el primero trabaja.

La defensa de David Sánchez ya había tratado de frenar el análisis de los correos, acordado el pasado 9 de julio por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. En primer lugar, lo hizo a través de un recurso de reforma, que se interpone ante el magistrado que la ha ordenado.

Biedma lo desestimó y mantuvo su decisión. Por ello, el abogado del hermano de Pedro Sánchez presentó un recurso de apelación, que debe resolverlo la instancia superior al Juzgado, la Audiencia Provincial de Badajoz. Ambos pueden presentarse en conjunto o por separado.

Ahora bien, esta segunda impugnación —el recurso de apelación— se produjo fuera de plazo. Por ello, la magistrada la ha inadmitido y no ha trasladado a la Audiencia pacense dicha documentación.

"En el supuesto de autos, es procedente inadmitir el recurso [de apelación] interpuesto toda vez que (...) con fecha de 5 de agosto de 2024 es aceptada por el procurador [del hermano de Sánchez] la notificación del auto que resuelve el recurso de reforma (...) y la presentación del recurso de apelación se verifica (...) el 16 de agosto de 2024, fuera del plazo de cinco días legalmente establecido", razona la juez. Es decir, la defensa de David Sánchez lo hizo varios días más tarde de lo debido.

Y no es la primera vez que le sucede lo mismo en esta causa, en la que el hermano del presidente del Gobierno está investigado por, entre otros, los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En una resolución anterior, del pasado agosto, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la juez Beatriz Biedma reprocha que un recurso de reforma firmado por la defensa de David Sánchez también se presentó fuera de plazo. Concretamente, se trata de aquel con el que impugnó que la magistrada volviera a encargar a la Guardia Civil acudir a la Diputación de Badajoz a incautar más e-mails, debido a un error informático ocurrido en su primera visita.

La magistrada se expresó así: "[El recurso de reforma] debe correr suerte desestimatoria. En primer lugar, no debió de ser admitido a trámite, pues fue presentado fuera del plazo de tres días previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la UCO se llevó mails de David Sánchez durante su registro a la Diputación pacense.

Concretamente, los agentes de la UCO se incautaron de todos los correos electrónicos que almacenaba el servidor de su cuenta desde el 1 de enero de 2016. Y no sólo los suyos, sino también los de ocho altos cargos de la Diputación que, de una forma u otra, intervinieron en el proceso de contratación de David Sánchez por parte de la Administración pacense.

Así dieron cumplimiento a lo ordenado por la juez Biedma, que abrió diligencias el pasado mayo contra el hermano del presidente del Gobierno tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias, el mismo que inició la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Desde 2017, David Sánchez, músico de profesión y conocido con el sobrenombre de David Azagra, está contratado por la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses, director de la orquesta municipal y jefe del proyecto Ópera Joven. Por ello recibe unos 55.000 euros de sueldo.

La denuncia de Manos Limpias le acusa de "cobrar sin ir a trabajar", pese a no tener autorizado el teletrabajo, y de no fichar. Sin embargo, la documentación remitida a la juez por parte de la Diputación de Badajoz justificaba estos extremos en el hecho de que Azagra desempeña un "puesto de alta dirección", para el que no se concibe la modalidad de trabajo a distancia ni precisa de control horario.

Fue la propia UCO la que solicitó a la magistrada la interceptación de los e-mails de David Sánchez y de los ocho trabajadores públicos. Y así lo autorizó la instructora. Por ello, cuatro agentes acudieron a la sede de la Diputación, en el marco de una pieza separada de la causa que la magistrada declaró secreta.

En su denuncia, Manos Limpias relataba que Azagra reside en un palacete ubicado en una localidad portuguesa, Elvas, cercana a la frontera extremeña, para pagar menos impuestos.

El informe final que elaboró una comisión de investigación de la Diputación de Badajoz sobre este asunto confirma que Azagra tributa como no residente en España. Por ello, al residir en Portugal, no paga IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), según recoge este documento. Hacienda, respondiendo a una solicitud de la juez, envió un dosier que descarta que, por estos hechos, Azagra haya cometido un delito fiscal. Ahora bien, la instructora ha ordenado al Ministerio que le comunique qué funcionario firma dicho dictamen.