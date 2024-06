Begoña Gómez rompe su silencio: "El software es gratuito. La cátedra no se usa para ningún negocio"

Begoña Gómez ha roto su silencio sobre la plataforma creada por la Universidad Complutense y cuya marca aparece registrada a su nombre, tal y como publicó EL ESPAÑOL. La esposa de Pedro Sánchez ha afirmado en una carta que "el software es gratuito" y que "la Cátedra no se usa para ningún negocio".

El Juzgado de Instrucción de nº 41 de Madrid está investigando a Begoña Gómez por las cartas de recomendación que firmó al empresario Carlos Barrabés para que lograra la adjudicación de dos contratos públicos.

De igual forma, se indaga sobre si ha existido un delito de tráfico de influencias en su desempeño como directora del IE Africa Center y como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense con diversas empresas.

Según se ha conocido este mismo martes, el magistrado mantiene la declaración de Begoña Gómez para el próximo 5 de julio, aunque ha suspendido la de los testigos.

Begoña Gómez afirma sobre el software, en la carta de rectificación enviada a El Economista, que "esta aplicación en la actualidad no está siendo objeto de comercialización alguna por parte de la Universidad Complutense de Madrid, ni de ninguna otra empresa".

"La plataforma se enmarca entre los proyectos objetivo de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM que dirijo como una herramienta que está en desarrollo, sin finalizar", asegura.

La esposa de Pedro Sánchez desmiente que su labor en la Complutense tenga como objetivo lucrarse de las herramientas desarrolladas. "No se está utilizando la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva para hacer ningún negocio ni para impulsar ninguna consultora o empresa".

"No pretendo hacer negocio con la plataforma a través de una empresa propia. Este software está en desarrollo, es gratuito y no tiene ni integra opciones de venta, ni de comercialización, ni aloja ninguna posibilidad de transacción comercial".

EL ESPAÑOL tuvo acceso al software de Begoña Gómez y publicó que la mujer de Pedro Sánchez utiliza el logo y mail de su empresa en el contenido pagado por la Universidad Complutense de Madrid. Además, la aplicación ofrece a las pymes un "informe de impacto" avalado por la Complutense para facilitar el acceso a financiación pública y privada.

Tampoco aparece el emblema de la Universidad Complutense de Madrid en la guía de usuario y sólo aparece el logotipo de la empresa creada por Begoña Gómez en noviembre de 2023.

Sobre sus objetivos en la Cátedra de la Complutense afirma que están "la formación o docencia y la creación de la mencionada plataforma sin ánimo de lucro y, por lo tanto, no cabe comercialización alguna por parte de la UCM ni de ninguna empresa".

La esposa del presidente del Gobierno habla de sí misma en tercera persona para referirse a la polémica sobre el registro de la marca de la plataforma a su nombre en 2022. "Begoña Gómez no se ha apropiado de la plataforma de la UCM, que no ha sido registrada como tal todavía por parte de la Universidad, por lo que no existe ningún documento que diga que es de su propiedad", explica.

La Complutense anunció el pasado viernes a través de su rector, Joaquín Goyache, durante la reunión del Consejo Social que había preguntado al Ministerio de Industria qué marcas ha registrado Begoña Gómez por si debe reclamarlas. De igual forma, aseguró Goyache que, en cuanto reciba la información, será puesta en manos de los servicios jurídicos.

Por último, desmiente que la Cámara de Comercio de España haya roto el acuerdo con la Cátedra para promocionar el software y a través del cual la esposa de Pedro Sánchez realizó presentaciones en Zaragoza, Cáceres, Valencia, Granada y Santander entre finales de 2023 y principios de este 2024.

De hecho, tal y como desveló EL ESPAÑOL, la Cámara de Zaragoza anunció el taller de Begoña Gómez presentándola como "esposa de Sánchez". La jefa de comunicación y prensa, antigua trabajadora del Ayuntamiento de Zaragoza con el socialista Juan Alberto Belloch, fue la que invito a las pymes por correo electrónico.

"El convenio suscrito tiene una duración máxima prevista de cuatro años y se prorroga anualmente de forma habitual, sin que este año todavía se haya valorado o pronunciado formalmente la Cámara sobre su vigencia el próximo año, no habiéndose recibido comunicación o notificación al respecto".

Además, concluye la carta asegurando que "el convenio no se celebra ni se firma por Begoña Gómez sino los órganos competentes de la UCM ya que se enmarca en las actividades de la Cátedra extraordinaria que dirige en esa Universidad".