La Junta Electoral ampara el camión con fotos de Begoña Gómez que Hazte Oír paseó en la campaña

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha desestimado la denuncia del PSOE contra Hazte Oír. La asociación conservadora, el pasado día 30, en plena campaña de las elecciones europeas del 9-J, había hecho circular por Madrid un camión, con dos pantallas en sus laterales, que mostraba imágenes de Pedro Sánchez y de su esposa, Begoña Gómez.

A esta última aludían con el término "imputada". Al presidente del Gobierno se referían como "traidor", "torpe", "engreído", "corrupto" o "felón". Por ello, el PSOE presentó una denuncia ante la Junta Electoral, en la que solicitaba a este organismo, que vela por el correcto funcionamiento de los procesos electorales, que prohibiese la circulación de dicho vehículo.

A juicio de los socialistas, se trataba de una campaña con una clara vocación electoralista, que pretendía influir en los comicios europeos, perjudicar al PSOE y, en definitiva, contribuir al fin del Gobierno de coalición en España.

No obstante, en un acuerdo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Junta Electoral de Madrid avala esta campaña y descarta su carácter electoralista. Lo hace sin unanimidad, ya que uno de sus miembros ha redactado un voto particular, favorable a estimar, de forma parcial, la denuncia del Partido Socialista. No obstante, el criterio mayoritario de la Junta ha sido el de dar la razón a Hazte Oír.

"De los mensajes utilizados [en las pantallas del camión] se deduce que no se trata de captar votos a favor de una determinada opción política, sino simple exteriorización de unas críticas políticas, que, por ello, no quedan proscritas por el ámbito prohibitivo de la Ley Electoral", reza el acuerdo.

El PSOE se quejaba de la vehemencia de los mensajes contra Begoña Gómez, recientemente citada a declarar como investigada por un juzgado madrileño, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Otra de las críticas de los socialistas era, precisamente, que Hazte Oír se refiriese a ella como "imputada", la denominación legal reformada en 2015 y sustituida por el término "investigada".

En respuesta, la Junta Electoral concluye que el hecho de que las críticas "se hagan con mayor o menor vehemencia" o "que se cite una nomenclatura procesal incorrecta" no es motivo para prohibir la campaña.

Fragmento del acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid. EL ESPAÑOL

Y tampoco lo es "que se utilice la imagen de quien no tiene cargo institucional, pero sí una dimensión pública que protagoniza hechos noticiosos".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.