El etarra Atristain vuelve a prisión: la Justicia anula el tercer grado que le concedió el Gobierno vasco

El etarra Xabier Atristain ha ingresado este viernes por la tarde en prisión después de que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional haya anulado el tercer grado que le concedió al preso el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

Hace ya un año, el Ejecutivo central otorgó las competencias penitenciarias a Euskadi, lo que supone que sea el Gobierno autonómico el que decida sobre la concesión de la semilibertad a los reos de las cárceles vascas.

Fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que recurrió la concesión del tercer grado a Atristain y ahora el juez de Vigilancia ha estimado su recurso, tal y como confirman a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas.

El apellido del etarra da nombre a una reciente doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras analizar su caso.

Tras ser arrestado en 2010, un juez de la Audiencia Nacional le impidió elegir un abogado propio y le impuso uno de oficio, algo que el TEDH, hace escasos meses, vio "insuficientemente motivado" y concluyó que se habían vulnerado sus derechos.

Por ese motivo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal optó por ponerle en libertad. Pero el pasado 1 de junio, el Tribunal Supremo (TS) se opuso a revisar su condena a 17 años de prisión, pese a este fallo del tribunal de Estrasburgo.

La Fiscalía del TS también había informado en contra del recurso del etarra. Por ello, horas después, la Ertzaintza detenía a Atristain en San Sebastián y le devolvía a la cárcel, por orden de la misma Sección Tercera que le había puesto en la calle tras la resolución del TEDH.

Con su fallo, Estrasburgo condenó a España a indemnizar a Atristain con 12.000 euros por el daño moral sufrido, a los que se sumaron otros 8.000 por las costas procesales.

El TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreció el pasado 18 de enero que España vulneró el derecho del etarra Xabier Atristain a la defensa y a tener un proceso con todas las garantías.

Las violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos se produjeron porque el juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, sin una justificación suficiente, privó al terrorista del derecho a elegir abogado durante el tiempo en que estuvo sometido a incomunicación tras ser detenido el 29 de septiembre de 2010.

"Los tribunales nacionales no demostraron cómo el interés de la Justicia exigía que el demandante no pudiera elegir a su abogado", afirmo el TEDH. Consideró, por ello, que se le privó del derecho a acceder a un letrado de su confianza "sin que existieran motivos pertinentes y suficientes para dicha restricción, que no se basó en una valoración individual de las circunstancias particulares del caso".

