"Sánchez no es normal" o "hay elecciones": las 19 "excusas" del PP que ha dado Bolaños a Reynders

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha entregado esta mañana al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, un escrito en inglés con las "excusas que el PP ha dado para evitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial".

El órgano de gobierno de los jueces se encuentra en prórroga de mandato desde diciembre de 2018, cuando sus 21 miembros debieron ser sustituidos.

Para llevar a cabo esa renovación, actualmente en manos del Parlamento, es imprescindible un acuerdo entre PSOE y PP, dado que se exige una mayoría reforzada de tres quintos de ambas Cámaras.

Reynders se encuentra desde ayer en Madrid en un viaje encaminado a facilitar la renovación institucional mediante entrevistas con ambas partes, a las que ha reiterado el criterio de la Comisión Europea.

Bruselas subraya que la prioridad es renovar el CGPJ, aunque sea con la ley actual, y reformar a continuación el sistema de elección de los vocales del Consejo para que, evitando toda intervención política, los 12 que proceden de la Judicatura sean elegidos por los jueces.

"Obstruccionismo"

Según ha manifestado Bolaños al término de la reunión con Reynders, el motivo de la no renovación del órgano de gobierno de los jueces es exclusivamente la posición de "obstruccionismo" del Partido Popular.

Para ponerlo de manifiesto, el documento que el ministro de Presidencia ha entregado al comisario europeo de Justicia reproduce 'tuits' y declaraciones públicas de dirigentes del PP, así como informaciones periodísticas que han reflejado su postura sobre el cambio del CGPJ.

La mayoría pertenecen a la etapa en la que Pablo Casado estaban al frente del PP, pero las cinco últimas son de la actual etapa de Núñez Feijóo. Bolaños ha emplazado al actual líder popular a que demuestre "no ya altura de Estado", sino para que tenga "responsabilidad y patriotismo" y "deje de dañar la reputación de España fuera de nuestras fronteras y renueve ya el CGPJ cumpliendo la ley".

Los 19 puntos del escrito son los siguientes:

1.Independentistas y batasunos (21 de agosto 2020)

“No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos”.

No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos. Somos la alternativa a Sánchez y no un recambio de Podemos, ni una muleta sustitutoria. Aspiramos a derrotarle en las urnas y hacer una España mejor. pic.twitter.com/iD2Wtg42eC — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) August 20, 2020

2. Podemos ataca al Rey (septiembre 2020)

"El PP señaló en un comunicado que los ataques del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al Rey Felipe VI tras conocerse la salida de España de Juan Carlos de Borbón, frustraron la negociación para la renovación del CGPJ".

3. Podemos debe quedar fuera de la negociación (19 de octubre 2020)

“Podemos no puede formar parte de unas negociaciones que competen a la mayoría parlamentaria de 3/5 (PP y PSOE) y no tenemos por qué asumir que el PSOE haya pactado con Podemos para estar en el Gobierno”.

4. Para después de las elecciones catalanas, si UP se queda fuera y si no hay indultos (9 de diciembre de 2020)

"El PP afirmó que tiene una 'voluntad clara' de acuerdo con el Gobierno para renovar CGPJ, y está pendiente de encontrar una 'ventana' de oportunidad para hacerlo posible, siempre que se cumplan sus condiciones. (…) Están dispuestos a pactar en cualquier momento, a más tardar tras las elecciones catalanas, si el Ejecutivo deja a UP fuera del proceso y no indulta antes a los presos del procés, según fuentes populares".

5. Prefieren que todo se quede como está (diciembre 2020)

Teodoro García Egea: “Prefiero que (el CGPJ) siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecia”.

6. Vetos al juez De Prada y Victoria Rosell (febrero 2021)

"El PP vetó las candidaturas del juez de Prada y de la jueza Rosell".

7. Porque hay elecciones en Madrid (marzo 2021)

"El PP considera que será más difícil llegar a un acuerdo para la renovación de las instituciones en este periodo, y prácticamente ha tirado la toalla".

8. Los jueces deben elegir a los jueces (21 de abril 2021)

“A los jueces los deben elegir los jueves. Si Sánchez acepta la independencia judicial y que los jueces elijan a los jueces mañana renovamos el CGPJ como exige la Constitución”.

9. Cambio de sistema (mayo 2021)

Pablo Casado: “Si no hay cambio en el sistema de elección del CGPJ, no hay pacto”.

10. Indultos a los condenados del 'procés' (24 de julio 2021)

“Ataques al Tribunal Supremo por decir que no se puede indultar a quien no se arrepiente y a quien ha dado un golpe a la legalidad en España. Ataques contra la Fiscalía por decir en 12 informes que no se puede indultar a los presos que han cometido un ataque claro de sedición ¿Quién está bloqueando la renovación institucional?”

"¿Quién está bloqueando la renovación institucional, el PP, que defiende lo que dice Europa, o el Gobierno, que ataca al Tribunal Supremo, al Constitucional y al de Cuentas, y pone a su amiga de fiscal general?".#16CongrésPPBalears #centratsenlalternativa



👉 @pablocasado_ pic.twitter.com/mLuu4d9ePD — Partido Popular (@populares) July 24, 2021

11. Sánchez no es de fiar (7 de septiembre de 2021)

“Que se haga antes la renovación de la ley, y el problema estará solucionado para siempre. No nos fiamos del Gobierno, porque tres veces han incumplido su promesa y han roto la negociación.”

12. “Sánchez no es un presidente normal” (21 de septiembre 2021)

Javier Maroto, en una entrevista en TVE, aseguró que en “una situación normal con un presidente normal” el CGPJ ya estaría renovado, pero ha alegado que Sánchez “no es un presidente normal”, puesto que, a su entender, “lleva tres años mintiendo a los suyos y al resto”.

13. Despolitizar la Justicia (septiembre de 2021)

“No es posible renovarlos órganos constitucionales sin avanzar en su despolitización e imparcialidad”. “Queremos acabar con las puertas giratorias entre Gobierno y justicia. Ningún político podría volver a dar el salto del Congreso al CGPJ”.

14. Modelo que nos equipare a la UE (octubre de 2021)

García Egea: “Hay posibilidad de acuerdo siempre que se avance en un modelo que nos equipare al sistema europeo. Que los jueces elijan a los jueces”.

Pablo Casado: “Lo que pido es que haga caso a Europa y procedamos a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y también renovemos el CGPJ”.

15. Para después de las elecciones andaluzas (13 de mayo 2022)

Feijóo trata “enfriar el nivel de crispación que ha provocado el Gobierno en las últimas semanas” por lo que apuesta por esperar a que acabe un periodo electoral “muy importante en España, que son las elecciones andaluzas, y el PP se compromete a presentar una propuesta para la reforma y actualización del CGPJ”, indicó en una entrevista en RNE.

16. Vinculación a más pactos (13 de junio de 2022)

“De nosotros solo quieren que desbloqueemos el tema de los jueces”, lamentan en la dirección del PP en referencia a la renovación del CGPJ. Feijóo está dispuesto a abrir una negociación tras las elecciones andaluzas, aunque advierten de que debe haber un “acuerdo global” que incluya reformas de “regeneración” de la justicia"

17. Retirada de la ley que reforma los nombramientos del TC (12 de julio de 2022)

"El PP acepta que se proceda a la renovación con la actual ley en la mano, a pesar de que se haya exigido durante tres años un cambio en la ley para que sean los jueces, y no el Parlamento, los que elijan a los veinte vocales del CGPJ. Sin embargo, la condición es la retirada de la reforma que previsiblemente se aprobará en el Congreso el jueves"

18. Ya hay un acuerdo con ERC (27 de septiembre de 2022)

Alberto Núñez Feijóo: “La sensación que tenemos es que el Gobierno tiene un pacto con ERC u otros socios para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional”.

19. Si se negocia a la vez el sistema de elección

"El PP traslada al comisario Reynders su disposición a reformar inmediatamente el CGPJ y el TC si a la vez se negocia la reforma del sistema de elección"

Pons: Cumplir el mandato de la UE

El vicesecretario de asuntos institucionales del PP, Esteban González Pons, ha manifestado, por su parte, que durante su conversación con el comisario europeo de Justicia le ha explicado que el bloqueo es fruto de la situación “no deseable” que se vive en los últimos años en España y que el PP "quiere reconstruir tendiendo puentes"

El dirigente del PP Esteban González Pons (d) con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Efe

“La situación no puede continuar porque judicialmente es insostenible, políticamente tóxica e internacionalmente está dañando y va a dañar mucho más la imagen exterior de España”, ha afirmado el dirigente popular.

“Imaginen que la presidencia española de la Unión Europea pueda empezar con un informe sobre el Estado de Derecho en España, en el que se equipare con el húngaro o el polaco. Eso deslegitimaría toda la presidencia española de la UE”, ha añadido.

González Pons ha lamentado que “tengan que venir de fuera a ayudarnos a resolver un problema que no debería haberse producido” y asegura que “como político español” no se siente orgulloso de recibir a un comisario europeo que “viene con buena fe para ayudarnos a resolver aquello que no hemos sido capaces”

“Entre las cosas que me diferencian del Gobierno es no dar instrucciones, ni sugerir, proponer o amenazar a los vocales del Consejo. Son autónomos para tomar sus propias decisiones. Es un poder independiente del Estado”, ha indicado.

Ha asegurado que su partido está dispuesto a "cumplir el mandato de la Comisión Europea" en relación con el cambio del modelo de elección de los vocales judiciales, de modo que, al mismo tiempo que se renueva el órgano de los jueces, se tome una decisión sobre la forma de elección del próximo CGPJ. “Ahí está nuestra oferta: que sean los jueces del nuevo Consejo los que nos digan cuál es el sistema que ellos prefieren”, ha dicho.

Según González Pons, el calendario electoral no afecta a la renovación de las instituciones y advierte de que ésta es “urgente”. “Nuestra fecha límite es cada día. No podemos seguir posponiendo la renovación y el cambio de modelo”, ha afirmado.

