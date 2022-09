Los vocales del CGPJ se citan para el miércoles tras un primer contacto sin resultados sobre el TC

Sin avances en cuanto al resultado ha transcurrido la primera reunión entre los cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos para negociar la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces.

No se han puesto sobre la mesa nombres de candidatos -el sector mayoritario ha asegurado que aún no tienen ningún nombre- ni se ha avanzado cuándo podría convocarse un pleno del Consejo para votar.

Los negociadores (José Antonio Ballestero y Carmen Llombart por el grupo mayoritario, y Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo por el minoritario) han quedado en volver a reunirse el miércoles de la próxima semana, de forma presencial.

Durante el encuentro, celebrado online, se ha debatido una propuesta del sector mayoritario sobre el método de negociación.

La principal cláusula es que debe valorarse la repercusión que tendrán los nombramientos de miembros del TC en los órganos judiciales de los que procedan los seleccionados.

En el sector mayoritario preocupa el hecho de que la elección para el TC de magistrados procedentes del Tribunal Supremo deteriorará la situación de este órgano más de lo que ya está a causa de la ley que promovió el Gobierno en marzo de 2021 y que impide al CGPJ cubrir las vacantes que se producen en el TS.

"Estaríamos desvistiendo a un santo -el Tribunal Supremo- para vestir a otro -el Tribunal Constitucional, cuando se da la circunstancia de que el TC está funcionando normalmente y el que tiene problemas de falta de magistrados es el TS", explica un vocal.

La queja vuelve a incidir en la ya conocida reclamación de que el Ejecutivo promueva otra reforma legal exprés, esta vez para devolver al órgano de gobierno del Poder Judicial su competencia constitucional de nombrar a los cargos de la carrera, una demanda de la que volvió a hacerse eco el presidente, Carlos Lesmes, en la ceremonia de apertura del curso judicial del pasado día 7.

"Sólo podemos valorar positivamente que el legislador haya decidido volver sobre sus pasos para que el Consejo General del Poder Judicial recupere sus competencias y se pueda producir la renovación parcial de los miembros del TC en el plazo establecido en la Constitución, pero no nos merece esa misma valoración positiva el mantenimiento de la prohibición para realizar nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos", dijo Lesmes, que urgió a la renovación del CGPJ "en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias".

Los vocales de la mayoría también han pedido que los nombramientos de los futuros magistrados del TC se hagan por una "amplia mayoría" y a la vista de sus currículos.

A su juicio, "no es conveniente llevar al Pleno los nombramientos en tanto tal consenso no se haya logrado". El sector minoritario no estuvo de acuerdo en esto ni tampoco en el planteamiento de la mayoría de que el consenso sobre los nombres tiene que ser avalado, antes de ir al Pleno, por los respectivos grupos del CGPJ.

El sector minoritario se comprometió a remitir una lista de nueve candidatos ordenada alfabéticamente. Según un comunicado de la mayoria, "todavía no dispone de sus currículos, que se enviarán posteriormente".

