Los dos sectores del CGPJ se citan el viernes para comenzar la negociación sobre los jueces del TC

La negociación para la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Consejo General del Poder Judicial arrancará el próximo viernes, han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El sector mayoritario, integrado por los vocales propuestos por el PP, ha comunicado este lunes que sus negociadores serán José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, ambos miembros de la carrera judicial.

Los representantes de los vocales propuestos por el PSOE, IU y PNV -el abogado Álvaro Cuesta y los magistrados Roser Bach y Rafael Mozo- en las conversaciones ya fueron comunicados el pasado jueves, cuando el CGPJ se reunió en pleno para abordar por primera vez la designación de los magistrados del TC.

El pleno aprobó por consenso las reglas de procedimiento que se seguirán para efectuar esos nombramientos y se levantó sin fijar una fecha, siquiera aproximada, para la elección.

Es claro que los ritmos que quieren imprimir los dos sectores del CGPJ son distintos.

Pese a que ha renunciado a forzar un nuevo pleno antes de que hoy termine el plazo dado por el Gobierno al CGPJ para hacer los nombramientos, la minoría hubiera querido empezar la negociación este mismo lunes.

Los portavoces de la mayoría dijeron inicialmente que hasta la próxima semana no estarían en condiciones de reunirse, aunque después adelantaron la primera cita al próximo viernes. Alegan "problemas de agenda", sobre todo de Llombart, que no es miembro de la Comisión Permanente y, por tanto, no tiene dedicación exclusiva en el CGPJ, sino que debe compatibilizar el cargo de vocal con el trabajo de su destino judicial en Valencia.

La minoría, que durante los primeros días de septiembre celebró reuniones internas tanto de forma online como presenciales, llegó a determinar una relación de cinco precandidatos que está en condiciones de ofrecer. Todos ellos son magistrados del Tribunal Supremo: el presidente de la Sala de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga, y los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Ángeles Huet, Eduardo Espín y Pablo Lucas.

A ellos se han sumado luego otros candidatos, como la presidenta de la Sala de lo Social, María Luisa Segoviano, o las magistradas Isabel Perelló y Rosa Virolés.

El grupo de la mayoría, por el contrario, afirma no tener candidatos definidos. Algunos que han sido sondeados, como los magistrados del Supremo Antonio del Moral o Ignacio Sancho, han declinado el ofrecimiento de ir al TC, y otros, como Francisco Marín, Diego Córdoba o Antonio Sempere, no son reconocidos como candidatos propios de este sector.

Los dos grupos deben entenderse para que puedan llevarse a cabo los nombramientos, que exigen una mayoría cualificada de tres quintos, equivalente a 11 votos. El grupo minoritario tiene siete y el mayoritario 10. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, está en el fiel de la balanza.

