Macarena Olona señala al Gobierno: "La Policía me quiso sacar para evitar el altercado y me negué"

"Los tirones que me ha dado la Policía eran para sacarme del edificio", manifestó este jueves por la noche la exdirigente de Vox tras el escrache que le realizaron estudiantes radicales de izquierda en la Universidad de Granada, donde impartió una conferencia.

Los asistentes se vieron inmersos en una batalla de empujones, codazos, gritos y todo tipo de enfrentamientos. El dispositivo policial, de casi cuarenta agentes de antidisturbios, trató de mantener el orden a duras penas.

Olona explicó al final de su charla a los asistentes que los agentes trataron de sacarla a ella en lugar de a los manifestantes para resolver el problema, pero que desistieron ante su oposición. Por eso señaló, sin citarlos expresamente, a los responsables de la Subdelegación del Gobierno de Granada, encargados del dispositivo: "La Policía me quiso sacar para evitar el altercado y me negué".

Fuentes de la organización señalaron que la intención era que la política "entrase por la puerta lateral del salón de actos", ya que la principal estaba bloqueada por medio centenar de estudiantes. Olona quiso entrar, pese a todo, por la puerta principal. La Policía intentó evitarlo.

Hasta la mañana del mismo jueves, la Subdelegación del Gobierno no había previsto un dispositivo especial. La magnitud de la convocatoria y la previsión de altercados, con distintos llamamientos a boicotear el acto, hizo que rectificase y enviara una dotación mayor a la inicialmente anunciada. La Universidad también vio el peligro y aumentó el número de efectivos de seguridad privada.

Desde las siete de la tarde se empezaron a dar cita los primeros manifestantes. Los convocantes, varios sindicatos de estudiantes, se dividieron en dos espacios. El primer grupo, más numeroso, se apostó en la entrada del edificio y los agentes los mantuvieron en el lateral de la fachada para permitir el tránsito.

Otro grupo con banderas y pancartas, fuera de la acción de la Policía Nacional, bloqueó la entrada al salón de actos de la Facultad de Derecho donde se produjo la charla. Fueron estos estudiantes los que más activos estuvieron. Frente a ellos, un numeroso grupo de simpatizantes de Vox y seguidores de Olona.

El cruce de gritos, miradas y burlas fue creciendo. Poco antes de las ocho de la tarde, ambos grupos cantaban contra el fascismo y contra el comunismo en las universidades. Hasta el momento la convivencia estaba siendo tensa pero pacífica.

La entrada de la exdirigente de Vox convirtió la escena en una batalla campal. Un empujón hizo que Olona cayera sobre uno de los manifestantes -al que acabó dando un beso y una caricia-. En ese momento, cuando apareció el contacto físico, la Policía Nacional entró en acción.

El desalojo de la puerta del salón de actos fue rápido y violento. Olona entró, junto a unos pocos acompañantes. "Aforo completo", comunicaban los cinco vigilantes privados que servían de parapeto frente a la puerta. En torno a un centenar de personas esperó fuera hasta el final de la conferencia.

La charla de Olona duró poco más de una hora y desde el principio indicó que se trataba de un acto exclusivamente jurídico. Sabedora de que todo es política, habló de la acción de los diputados de Vox en los recursos contra los estados de alarma. Además, citó a Cayetana Álvarez de Toledo: "El Parlamento no se cierra ni en tiempos de guerra".

Durante más de 45 minutos, ya terminada la conferencia, Olona se quedó en el estrado donde sus simpatizantes pasaron, casi en besamanos, a saludarla y hacerse fotos.

A la salida, en la Plaza de la Universidad, en torno a las diez de la noche ya no quedaba ninguno de los manifestantes. Se habían dispersado, pero los policías seguían esperando a la salida de la abogada del Estado. Ya sin escolta y acompañada de seguidores, Olona abandonó el recinto universitario.

¿Candidata a la Alcaldía?

En el turno de preguntas final, uno de los asistentes se enaltecía a la hora de dirigirse a la alicantina: "Te queremos de alcaldesa de Granada", le pidió. La sala aplaudió ante la petición y Olona se escondía tras una sonrisa elocuente.

La ex de Vox repitió en varias ocasiones que su presencia en esta conferencia del Foro para la Concordia Civil era para pronunciar una conferencia "exclusivamente jurídica", pero no se cerró ninguna puerta: "Lo que puedo asegurarles es que espero tener la oportunidad de luchar por la que considero mi tierra".

Añadió que no era casualidad que Granada haya sido el inicio de su gira de conferencias y afirmó que espera "luchar por Granada todas las formas posibles. No sé decir cuáles van a ser. En cuanto he tenido la primera oportunidad, lo he hecho".

