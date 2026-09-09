Así es el fichero del Ministerio del Interior que cataloga a los periodistas por su presunta afinidad ideológica

Asociaciones de periodistas han condenado la elaboración de este listado por clasificar ideológicamente a profesionales de la información.

El Gobierno justifica el fichero como un documento interno de trabajo, pero podría contravenir la normativa europea de protección de datos personales.

El documento incluye nombre, foto, cargo, colaboraciones y una descripción ideológica de cada periodista, entre ellos varios de EL ESPAÑOL.

El Ministerio del Interior elaboró un dossier interno en 2024 con 280 periodistas y tertulianos, catalogándolos según su presunta afinidad ideológica.

El Gobierno ha justificado públicamente la elaboración de listados de periodistas a los que clasifica en función de su presunta ideología, alegando que se trata de "un documento interno de trabajo".

El periódico El Confidencial publicó este martes el dosier de 54 folios confeccionado en 2024 por el Ministerio del Interior en el que figuran 280 periodistas y tertulianos, con comentarios acerca de sus supuestas afinidades políticas.

Pese a las explicaciones del Ejecutivo, su proceder podría contravenir la normativa europea. En concreto, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales, a su tratamiento y circulación.

En su artículo 9, esta norma señala: "Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física".

Se da la circunstancia de que el mismo Ministerio que prohíbe de forma explícita que la Policía Nacional y la Guardia Civil realicen identificaciones basadas en perfiles raciales, étnicos e incluso de aspecto físico, es el que ha realizado este fichero ideológico de periodistas desde su Oficina de Comunicación.

La extensión del documento y la cantidad de nombres que recoge -entre los que se encuentran cinco periodistas de EL ESPAÑOL-, demuestra una exhaustiva recopilación de datos llevada a cabo por trabajadores públicos.

El documento de Interior incluye el nombre y apellido del fichado, su fotografía, el cargo que ocupa en el medio y en qué radios o televisiones participa. También especifica qué labores ha ejercido antes y su especialidad. Por último se le describe ideológicamente.

Así se ha hecho con dos adjuntos al director de EL ESPAÑOL, Fernando Garea y María Peral; el redactor jefe Daniel Ramírez; la presidenta ejecutiva del periódico en Castilla-La Mancha, Esther Esteban, y la delegada en Andalucía, Inma León.

De Garea se recuerda que dirigió la Agencia EFE, que está "especializado en crónica parlamentaria, análisis político y de tribunales", y que colabora de forma habitual en "Tele5, La Sexta y la Cadena SER".

Y la ficha se cierra con este comentario: "Moderado con tendencia a la ideología de izquierdas. En ocasiones discrepa de las actuaciones del Gobierno, es crítico con la amnistía".

De Daniel Ramírez se dice que "defiende posiciones moderadas" y que es "crítico con las políticas actuales del Gobierno".

A Inma León se la retrata como "independiente, aunque a menudo defiende ideas de derechas". Y a Esther Esteban se le atribuye "ideología moderada", subrayando que está "en contra de los independentismos y nacionalismos vascos y catalanes".

"Están todos"

Marlaska fue preguntado este martes por el documento durante su visita a Ceuta. Dijo que es "un documento interno de trabajo" cuya finalidad es "conocer lo que se dice de la actuación y de la actividad del Ministerio y realizar una labor de comunicación dirigida a ser más correcta en cada momento y ser más eficaz".

Al mismo tiempo, el Ministerio pidió disculpas a los profesionales "que se hayan sentido ofendidos" tanto por el contenido del documento que define como "consultivo", como por "algunas de las valoraciones vertidas".

"No hubo ningún afán de perseguir, censurar o boicotear la información o la intervención de nadie; es un documento sin ningún alcance", aseguraron las mismas fuentes.

Antes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ya había dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el informe del Ministerio del Interior es un "documento de trabajo" cuyo objetivo no es "ni señalar, ni censurar, ni acusar" a medios o informadores.

Fuentes del Ejecutivo advirtieron de que no se trata de "listas negras" ni hay "ningún propósito de establecer censura", y que en el documento en ningún caso "señala a nadie".

"Están todos", dijeron, para justificar que el dosier sirve para trabajar mejor con la prensa y que no se remitió a altos cargos.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ironizó con el informe de Interior: "O sea, ¿que [el Gobierno] tiene más información de los periodistas españoles que de que iba a ocurrir una invasión marroquí? Muy interesante.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) expresaron "su más enérgica condena" ante la elaboración del documento que "clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información".