Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso 27 días después del estallido de la crisis de Ceuta

Las versiones contradictorias sobre si el CNI sabía e informó de la crisis migratoria de Ceuta marcan la actualidad política. Feijóo pide la creación de una Comisión de Secretos Oficiales para investigar las versiones de Defensa e Interior.

Por otro lado, la Diputación Permanente del Congreso, el órgano encargado de regular la actividad parlamentaria fuera del periodo de sesiones ordinario, debate y vota este miércoles catorce iniciativas registradas por el Partido Popular para pedir que comparezcan de forma urgente en la Cámara el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diez ministros.

El Gobierno también habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales en Ceuta para acoger a los migrantes que continúan en la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva.