Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso 27 días después del estallido de la crisis de Ceuta
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Las versiones contradictorias sobre si el CNI sabía e informó de la crisis migratoria de Ceuta marcan la actualidad política. Feijóo pide la creación de una Comisión de Secretos Oficiales para investigar las versiones de Defensa e Interior.
Por otro lado, la Diputación Permanente del Congreso, el órgano encargado de regular la actividad parlamentaria fuera del periodo de sesiones ordinario, debate y vota este miércoles catorce iniciativas registradas por el Partido Popular para pedir que comparezcan de forma urgente en la Cámara el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diez ministros.
El Gobierno también habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales en Ceuta para acoger a los migrantes que continúan en la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva.
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Sánchez pide comparecer en el Congreso 27 días después del estallido de la crisis de Ceuta
El presidente del Mando Único, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que esta mañana se va a registrar la solicitud de comparecencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.
Esta comparecencia había sido solicitada desde la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma por los distintos grupos parlamentarios.
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El Gobierno rehúsa dar la cifra de migrantes en Ceuta: "No es posible, ni siquiera lo sabe la ciudad de Ceuta"
Al ser preguntado por la cifra de migrantes irregulares que permanecen en la ciudad, el ministro de Política Territorial y presidente del Mando Único, Ángel Víctor Torres, ha rehusado dar una cifra exacta, ya que dice que "no es posible, ni siquiera lo sabe la ciudad de Ceuta".
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Torres, sobre las protestas a su llegada a Ceuta: "Entiendo sus quejas, pero también tengo que decirles que hemos venido a solucionar la situación"
El ministro de Política Territorial y presidente del Mando Único, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que entiende las protestas que tuvieron lugar a su llegada a Ceuta alrededor del hotel en el que se hospeda.
"Entiendo sus quejas, pero también tengo que decirles que hemos venido a solucionar la situación", ha declarado en una entrevista en la Cadena SER.
Víctor Torres ha aseverado que lo comprende "porque hay personas que se han quedado en las calles de Ceuta", ciudad que ha descrito como "un territorio frontera", similar a aquel en el que vive [Canarias], ha dicho.
Ha querido agradecer poder hablar con el presidente ceutí "al bajar del avión" y ha achacado declaraciones de Vivas afeando al Gobierno su gestión de la crisis al "calor del momento".
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Ángel Víctor Torres comparecerá este jueves en el Congreso como presidente del Mando Único en Ceuta
El ministro de Política Territorial y presidente del Mando Único, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que comparecerá este jueves en el Congreso para dar inicio a su puesto al frente de la emergencia en Ceuta.
En su intervención dará detalles sobre la situación y el procedimiento que se desarrollará para el retorno de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma, como ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER.
Por el momento, ha afirmado que no puede dar una cifra exacta de las personas no retornadas, ya que ni siquiera la ciudad dispone de estos datos, ha aseverado.
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El Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales en Ceuta para migrantes según las necesidades
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el real decreto en el que se declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' en Ceuta, con nuevos espacios habilitados para acoger a los inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva.
En concreto, en el ámbito de la ciudad, se habilitarán distintas infraestructuras dependientes del Gobierno ceutí, entre ellos cinco polideportivos cubiertos como el Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, y los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz Flor.
También se habilitan, en caso de necesidad, los terrenos cedidos en el parking del embolsamiento en Loma Colmenar; además del espacio correspondiente al Hospital Militar, "cedido demanialmente a la ciudad por el Ministerio de Defensa".
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El Congreso vota hoy si fuerza a Sánchez a dar explicaciones sobre Ceuta
La Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará este miércoles la propuesta del PP para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea llamado a comparecer urgentemente en sesión plenaria para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta.
Los 'populares' también reclamarán que se convoque a otros diez ministros, entre ellos los ocho que ya tienen agendada su cita para dar explicaciones en comisión en la Cámara Baja.
Serían los titulares del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Defensa, Margarita Robles; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Migraciones, Elma Saiz; de Sanidad, Mónica García, de Juventud e Infancia, Sira Rego; y de Igualdad, Ana Redondo.
El PP reclama la comparecencia urgente para "informar sobre la gravísima situación que atraviesa Ceuta como consecuencia del incremento de las entradas ilegales de inmigrantes por vía marítima a través de Marruecos a raíz de la imposibilidad de aplicar los rechazos en frontera en ese ámbito".
Además piden información "sobre las medidas que piensa adoptar para garantizar la integridad de las fronteras españolas y de la Unión Europea y el ejercicio efectivo de la soberanía nacional; así como para dar explicaciones sobre la política de cooperación del Gobierno con Marruecos en materia de control migratorio".
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Feijóo vuelve a pedir la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales tras "el desbarajuste de versiones" de Robles y Marlaska "sobre lo ocurrido en Ceuta"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir una constitución de una Comisión de Secretos Oficiales para investigar las versiones contradictorias sobre la información que manejaba el CNI sobre la crisis de Ceuta y si informó o no al Gobierno, como ya hizo el pasado 5 de agosto.
La solicitud viene dada por las declaraciones que realizó la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión del Congreso y la respuesta que le dio el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Mientras ella defiende que el CNI informó previamente, Marlaska lo desmiente.
"Este desbarajuste de versiones sobre lo ocurrido en Ceuta hace imprescindible la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales. La solicitamos el pasado 5 de agosto y, a estas alturas, ya no admite más demora", dice el texto compartido en X.
"Está tan claro que alguien miente como que ninguno ha cumplido con su responsabilidad. Y tanto los ceutíes como el resto de españoles se merecen un Gobierno que respete y defienda la dignidad de la nación", añade el popular.