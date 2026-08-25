El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarará la 'situación de interés para la seguridad nacional' por la crisis derivada de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos.

Lo hará después de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis de Ceuta convocada 26 días después de la entrada de migrantes, a la que asistirán, además del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, 17 ministros.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció la declaración de esta situación que en la práctica supone el máximo nivel de gravedad en materia de protección civil.

Además, Cuerpo confirmó que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único, tal y como venía reclamando Vivas.

El vicepresidente primero se mostró convencido de que supondrá "un antes y un después" en lo relativo a la gestión de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de 80.000 de ellos entre el 30 y el 31 de julio pasados.

"Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sean necesarios, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible", señaló, incidiendo en la importancia de que haya colaboración entre todas las administraciones.

Cuerpo reconoció la necesidad de "resolver lo antes posible, de manera diligente y eficiente" todos estos casos con vistas a "repatriar a aquellos que no tengan derecho a permanecer en nuestro país y acoger de manera adecuada a los menores y a aquellos solicitantes de asilo que sí lo tengan", siempre con "todas las garantías", tanto humanitarias como legales.

Así las cosas, el titular de Economía ha agradecido a Vivas "la predisposición para avanzar y participar en estas dos iniciativas", el mando único y las medidas de choque, al tiempo que ha asegurado que en el Gobierno son "plenamente conscientes de que los ceutíes lo están pasando mal".