Casi un mes después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, Pedro Sánchez reúne al Consejo de Seguridad Nacional al que asistirán la directora del CNI, la de Seguridad Nacional y el jefe del Estado Mayor de Defensa. Paralelamente, Margarita Robles comparece en la Comisión de Defensa del Congreso y se celebra el primer Consejo de Ministros del curso político.
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Robles acude al Congreso para explicar la crisis en Ceuta con el foco puesto en el CNI y en el papel de Marruecos
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este martes en la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta sobre la crisis desatada en Ceuta por la entrada masiva de inmigrantes de Marruecos, con la atención puesta en si el CNI conocía la situación previamente.
La titular de la cartera de Defensa es la primera de los ocho miembros del Gobierno que acudirán a la Cámara Baja a lo largo de esta semana para informar sobre las actuaciones de sus respectivos departamentos ante la crisis migratoria.
Robles había mostrado inicialmente su disposición a dar explicaciones también en el Senado, a petición del PP, aunque posteriormente descartó esa opción alegando que necesitaba más tiempo para preparar su comparecencia.
Robles ha sido la única ministra que ha roto con el discurso oficial del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes al pedir a Marruecos "no tocar" a Ceuta y Melilla y cargar contra Rabat.
"No puede ser que se utilice a menores, como se les ha utilizado, o a personas, echándoles a la muerte sin más", dijo tras la crisis en unas declaraciones pronunciadas en la Base Aérea de Zaragoza. "Quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades", agregó.
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El Gobierno declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' por Ceuta y Torres asumirá el mando único
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarará la 'situación de interés para la seguridad nacional' por la crisis derivada de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos.
Lo hará después de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis de Ceuta convocada 26 días después de la entrada de migrantes, a la que asistirán, además del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, 17 ministros.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció la declaración de esta situación que en la práctica supone el máximo nivel de gravedad en materia de protección civil.
Además, Cuerpo confirmó que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único, tal y como venía reclamando Vivas.
El vicepresidente primero se mostró convencido de que supondrá "un antes y un después" en lo relativo a la gestión de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de 80.000 de ellos entre el 30 y el 31 de julio pasados.
"Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sean necesarios, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible", señaló, incidiendo en la importancia de que haya colaboración entre todas las administraciones.
Cuerpo reconoció la necesidad de "resolver lo antes posible, de manera diligente y eficiente" todos estos casos con vistas a "repatriar a aquellos que no tengan derecho a permanecer en nuestro país y acoger de manera adecuada a los menores y a aquellos solicitantes de asilo que sí lo tengan", siempre con "todas las garantías", tanto humanitarias como legales.
Así las cosas, el titular de Economía ha agradecido a Vivas "la predisposición para avanzar y participar en estas dos iniciativas", el mando único y las medidas de choque, al tiempo que ha asegurado que en el Gobierno son "plenamente conscientes de que los ceutíes lo están pasando mal".
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El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales
El Consejo de Ministros celebra su primera reunión este martes con la mira puesta en las medidas urgentes en Ceuta, entre ellas un mando único ante la crisis migratoria y la declaración de zonas catastróficas en distintas comunidades afectadas por incendios o inundaciones.
Tras el parón estival del verano, sobre la mesa del Consejo de Ministros estarán las medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como a la población ceutí.
Entre ellas, los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la Península a 500 niñas o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia.
El Gobierno declarará la 'situación de interés para la seguridad nacional' en la ciudad autónoma y constituirá un mando único para coordinar la respuesta, como anunció el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras reunirse con Juan Jesús Vivas.
Asimismo, entre las medidas que aprobará el Consejo de Ministros figura una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados que entraron al enclave.
Previo al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.
Estas medidas se suman a las anunciadas por Cuerpo como la ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros, que incorporará medidas para reforzar la seguridad, gestionar los retornos y reactivar la economía de la ciudad.
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Quiénes integran el Consejo de Seguridad Nacional que ha convocado Sánchez este martes por Ceuta y qué funciones tiene
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para este martes una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para abordar la situación de Ceuta casi un mes después de la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes desde Marruecos.
La reunión se celebrará en Moncloa antes del Consejo de Ministros, que retoma su actividad este martes tras el parón veraniego y donde también se tratarán diversos asuntos sobre la ciudad autónoma, entre ellas la declaración de la 'situación de interés para la Seguridad Nacional' en la ciudad y la constitución de un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria.
El CSN es el órgano que asiste al presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional.