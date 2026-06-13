Zapatero aprobó en 2005 un código ético que le prohibía recibir regalos de joyas como las halladas en su caja fuerte

El expresidente Zapatero, el pasado 1 de mayo en Cártama (Málaga), durante un acto de campaña de las elecciones andaluzas.

Las claves

Las claves Generado con IA Zapatero aprobó en 2005 un código ético que prohíbe a altos cargos aceptar regalos de gran valor, como las joyas halladas en su caja fuerte. El informe pericial encargado por el juez Calama tasa las 103 joyas incautadas a Zapatero en más de 1,3 millones de euros. Zapatero está imputado por delitos de tráfico de influencias, blanqueo, delito fiscal y contrabando por no declarar las joyas. El expresidente deberá acreditar el origen y la fecha de adquisición de las joyas, pero su entorno afirma que no dispone de documentación que lo demuestre.

José Luis Rodríguez Zapatero aprobó, tras llegar a la Moncloa, un código ético que prohibía a todos los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración aceptar regalos de gran valor, como las joyas con rubíes y diamantes que la UDEF halló en su caja fuerte del despacho de la calle Ferraz.

El documento fue aprobado el 3 de marzo de 2005 por el Consejo de Ministros, presidido entonces por Zapatero, y lleva por nombre "Código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado".

El primer artículo del Código estipula que la actuación de los citados cargos debe regirse por los "principios éticos" de "objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres".

Y su artículo 3.6 determina que deberán "rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones".

"En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional", agrega el documento, "se incorporarán al patrimonio del Estado", tal como prevé la Ley 33/2003.

Según la versión ofrecida por el entorno de Zapatero, buena parte de las 103 joyas incautadas por la UDEF proceden de una herencia familiar que recibió su mujer, Sonsoles Espinosa, aunque otras podrían proceder de regalos que recibió en algunos viajes.

El portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, habló de las "joyas de la abuela" y aseguró que un "experto" las había tasado en "entre 30.000 y 50.000 euros".

El informe pericial encargado por el juez José Luis Calama ha determinado su valor en más de 1,3 millones de euros.

El expresidente está citado a declarar ante el juez Calama la próxima semana, los días 17 y 18 de junio, y podrá ofrecer explicaciones sobre el origen de estas alhajas.

Ya está imputado por cuatro delitos: tráfico de influencias, blanqueo, delito fiscal y contrabando (por no declarar las joyas ante Hacienda, al introducirlas en España).

Como ha informado EL ESPAÑOL, fuentes del Gobierno confían que estos dos últimos delitos hayan prescrito.

Pero para ello Zapatero necesitará acreditar documentalmente, que recibió las joyas antes de 2021 (el delito fiscal y el de contrabando prescriben en un plazo de cinco años).

Si las hubiera recibido como obsequio durante algún viaje, en su etapa como presidente del Gobierno, habría vulnerado el propio código ético que él mismo aprobó en el Consejo de Ministros.

Si las ha recibido más recientemente, en sus recientes viajes a Venezuela y China, el juez sí puede vincularlas como dádivas por los negocios en los que ha estado involucrado en ambos países.

Como ha informado este diario, los regalos procedentes de países de fuera de la Unión Europea deben declararse ante la Agencia Tributaria y están sujetos al pago del IVA de importación, fijado en el 21%, además de los aranceles correspondientes sobre su valor real, como ha informado este diario.

Sin embargo, A preguntas de EL ESPAÑOL, el entorno de Zapatero aseguró que el expresidente no conserva "ningún documento que acredite el origen de las joyas, su entrada legal en España ni la titularidad formal de los lotes".