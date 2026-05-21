Todos los hombres del presidente Zapatero: quién es quién entre los 40 protagonistas del auto del juez, de la A a la Z

El auto judicial identifica a 40 protagonistas, entre los que figuran altos cargos políticos, directivos de Plus Ultra y figuras del entorno de Zapatero, que habrían participado en la trama.

Sociedades instrumentales y contactos internacionales, especialmente en Venezuela y Dubái, habrían sido utilizados para canalizar fondos y ocultar el origen y destino del dinero.

La investigación detalla una estructura jerarquizada de colaboradores, incluyendo exministros, empresarios y familiares, que habrían facilitado operaciones y pagos para obtener beneficios económicos.

El juez José Luis Calama ha imputado al expresidente Zapatero por su presunta implicación en el caso Plus Ultra, acusándolo de liderar una red de tráfico de influencias.

Ocho de la mañana del martes. Agentes de la UDEF llaman a la puerta del chalet en Las Rozas en el que viven José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa.

Traen consigo una notificación. La Audiencia Nacional, por orden del juez José Luis Calama, imputa al expresidente por su presunta implicación en el caso Plus Ultra y tendrá que declarar como investigado el 2 de junio.

Las pesquisas sugieren que él, dos veces presidente del Gobierno, padrino político de Pedro Sánchez y todopoderoso e influyente negociador de España en Venezuela y China, es el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

Zapatero en el vídeo compartido tras conocer su imputación.

Hay nerviosismo y movimiento dentro y fuera del búnker roceño. En la calle se arremolinan, discretos, algunos agentes de paisano. En el interior, Zapatero se pasea de un lado a otro. Hace llamadas. Abogados. Políticos. Amigos

Frente a las cámaras algunos lo apoyan públicamente. Gabriel Rufián hace planear la sombra del lawfare; García-Page, más cauto, no se cree que aquel hombre de Estado se haya dejado arrastrar a tales corruptelas por una "neurosis económica"; Patxi López, en rueda de prensa, espeta aquello de "no me creo que sea un corrupto".

Pero lo cierto es que el juez Calama ha visto indicios suficientes para imputar, por primera vez en la historia, a un expresidente del Gobierno de España.

Considera que Zapatero pudo maniobrar para conseguir "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros". Principalmente, de Plus Ultra.

También de "ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado" mediante la utilización de sociedades instrumentales dirigidas por familiares y amigos.

En tales operaciones, Zapatero no está solo. A lo largo de las 85 páginas del auto, el juez ha señalado a un tornasol de personajes principales y secundarios que lo ayudaron, directa e indirectamente, a llevar a cabo los presuntos delitos investigados.

Estos son todos los hombres del presidente Zapatero que figuran en el auto, de la A a la Z:

Ábalos, José Luis. Exministro de Transportes

José Luis Ábalos comparece en la comisión de investigación. Europa Press

Ábalos aparece en la causa como la puerta institucional que la trama intenta utilizar en el Ministerio de Transportes y como una vía de influencia complementaria a la de Zapatero.

En 2020, cuando Plus Ultra busca salvarse ante la falta de actividad por la pandemia, Rodolfo Reyes y el abogado Palomero activan la "vía Ábalos": deciden "tocar" al entonces ministro de Transportes y, a través de Koldo García, logran que se celebre una reunión con el secretario de Estado Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer.

De esa reunión sale la garantía de que el ministerio hablará bien de la aerolínea ante la SEPI para que se la tenga en cuenta como empresa "estratégica", condición necesaria para poder acceder al rescate.

Tras el encuentro con Saura, Raif El Arigie, accionista de Plus Ultra, envía a Reyes el siguiente mensaje: "Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes. El papel del ministerio será únicamente 'hablar' bien de las compañías, que en nuestro caso lo tenemos asegurado".

En paralelo a esas gestiones, se producen pagos en efectivo a personas del entorno de Ábalos para influir en él: 2.000 euros a Jesica Rodríguez, amante del exministro, y otros 3.000 a otra mujer, Alejandra; todo ello en plena fase crítica de las gestiones ante Transportes y la SEPI.

Esos movimientos de dinero, encargados por Felipe Baca y ejecutados por Palomero, se integran en lo que el auto describe como la operativa de la red para alimentar su canal político de influencias.

Alcázar, Gertrudis. Secretaria de Zapatero

Gertrudis Alcázar Jiménez, o Gertru, es la secretaria de confianza de Zapatero desde hace años. Aparece en el auto como una pieza central del engranaje administrativo de la trama. Es tan cercana a él que hasta el juez ordenó a la UDEF someterla a un "registro corporal externo" durante los registros del despacho del expresidente en Ferraz para evitar que destruyera pruebas.

Desde la oficina, Gertrudis coordinaba agendas y comunicaciones y, según Calama, ejecutaba de forma directa las instrucciones que recibía de Zapatero para articular contratos y facturas y para intervenir en estructuras societarias vinculadas al caso Plus Ultra.

"Del análisis de los correos electrónicos intervenidos se desprende que Gertrudis, junto con Cristóbal Cano, desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red, recibiendo instrucciones para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario".

Además, el auto sostiene que participó en los pasos para poner en marcha, siempre presuntamente, la sociedad en Dubái con la que se habría pretendido canalizar parte de los beneficios del rescate de Plus Ultra. Por ello, el auto sostiene que "desarrolla un papel operativo esencial dentro de la red".

Amaro Chacón, Domingo y Guillermo. Empresarios venezolanos

Los hermanos Amaro Chacón constituyen uno de los principales pulmones financieros venezolanos de la red: son empresarios que aportan capital ligado a su actividad en el sector petrolero y lo canalizan, presuntamente, hacia sociedades conectadas con el entorno de Zapatero.

Hijos del ingeniero Domingo Amaro Rangel, vinculado en los años 80 a proyectos de construcción e ingeniería relacionados con PDVSA, Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo reconvirtieron parte de ese legado en compañías de seguros y gestión de riesgos ligadas a la industria de los hidrocarburos, primero en Venezuela y después en España, donde acabaron acomodándose y obteniendo la nacionalidad.

Desde Madrid controlan Inteligencia Prospectiva S.L. (IP), una consultora con sede en el Paseo de la Habana que, sobre el papel, se dedica a la asesoría de gestión empresarial; sin embargo, IP presenta ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros, mientras que sus gastos son "extraordinariamente elevados".

El auto la describe como una "sociedad carente de actividad real" utilizada para introducir fondos en España simulados como ampliaciones de capital y redistribuirlos hacia sociedades del entramado de Julio Martínez Martínez y del entorno de Zapatero.

"La secuencia de comunicaciones muestra que Domingo Arnaldo Amaro Chacón actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado".

En este sentido, se han identificado pagos de Inteligencia Prospectiva a Análisis Relevante SL por importe de 368.258,72 euros, así como pagos a Whathefav SL por 561.440 euros y a la asociación GATE Center por 266.200 euros, "todas ellas entidades vinculadas a la red organizada".

Apikian, Philippe. Empresario suizo

Perfil estrechamente vinculado a los hermanos Amaro Chacón, en especial a Domingo, que en los mensajes intervenidos lo menciona como potencial comprador de cargamentos de crudo venezolano y le plantea operaciones que sólo pueden avanzar si pasan por la "oficina del presidente Zapatero".

El auto lo identifica como presidente de Swissoil Trading S.A., empresa suiza dedicada al comercio internacional de petróleo y derivados.

No figura como miembro interno de la red, sino como un cliente europeo que intenta cerrar operaciones de alto valor en Venezuela utilizando el canal de influencia que el entramado ofrece sobre el régimen de Maduro, con Amaro Chacón como intermediario.

Amaro Chacón escribe a Julio Martínez Martínez que Apikian "está listo para viajar a reunirse con la Dama (Delcy Rodríguez) y Ministro Petróleo".

De sus mensajes se desprende que, en esas operativas de compraventa de crudo, los compradores planteados por Amaro debían dirigirse a Zapatero mediante una Letter of Intent (LOI).

En 2021, Apikian y Swissoil Trading S.A. fueron incluidos en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en una red que ayudó a PDVSA a vender y enviar petróleo venezolano a Asia, evadiendo las sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela.

Según la OFAC, Apikian conspiró junto a Tareck El Aissami, entonces ministro de Petróleo, y Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, para "negociar la venta de cientos de millones de dólares de crudo venezolano".

En 2023, el Tesoro estadounidense retiró a Apikian de esa lista, pero la designación original vinculó su empresa directamente a esquemas de comercialización de crudo asociados al círculo económico del chavismo.

Baca, Felipe. Empresario peruano

El empresario peruano Luis Felipe Baca aparece en el auto como uno de los empresarios que nutren de fondos la trama, especialmente en el tramo de gestiones ligadas al entorno de Ábalos.

El juez documenta que el 31 de diciembre de 2020 encargó al abogado Miguel Palomero la entrega de 20.000 euros en efectivo a Rodolfo Reyes y dos pagos adicionales de 3.000 euros a "Alejandra" y 2.000 euros a "Jess", número que se identifica como el de Jésica Rodríguez, amante del exministro.

Esos pagos se encuadran, según el auto, en un circuito de entregas de efectivo y favores alrededor de las gestiones políticas, y llevan al juez a situar a Baca como un empresario que aporta capital y da instrucciones para su reparto dentro de la estructura investigada por tráfico de influencias y blanqueo.

Se sospecha que él y su hermano, Enrique Martín Baca Arbulu, investigado por España, Francia y Suiza, utilizaron estructuras empresariales en Luxemburgo para aflorar al menos 7 millones de euros tras el cobro del rescate público otorgado por la SEPI.

Cáceres, Juan Antonio. Director de Recursos Humanos de Plus Ultra

Juan Antonio Cáceres Rodríguez aparece vinculado al capítulo de la deuda con la Seguridad Social, en una conversación con el director financiero de la aerolínea, Roberto Roselli.

En esa charla, del 25 de mayo de 2020, Roselli le pregunta si se puede volver a aplazar el pago de la TGSS, lo que implicaría solicitar una segunda reconsideración de deuda sin tener aún aprobada la anterior.

Cáceres le responde que la Tesorería "nunca ha visto con buenos ojos varias reconsideraciones de deudas en el mismo año", y advierte además del riesgo de perder la posibilidad de aplicar exoneraciones.

El auto lo coloca así como un directivo técnico que participa en la gestión de la deuda laboral de Plus Ultra.

Caldeiro, Antonio. Accionista de Plus Ultra

El 25 de enero de 2021 Julio Martínez Sola mantiene una conversación en un chat grupal en el contexto de una próxima junta de accionistas de la aerolínea.

En ella refiere que ha dado instrucciones a Antonio Caldeiro Téllez de mantenerse callado. Caldeiro es administrador único de Alva Skies and Wings S.L., sociedad que posee un 9,46% de Plus Ultra.

El propio Martínez Sola pregunta si deben mencionar “el contrato del tocayo” —el acuerdo por el que Idella, de Julio Martínez Martínez, cobra el 1% del rescate— y el director financiero, Roberto Roselli, responde que no, lo que lleva al juez a concluir que se trataba de evitar que ese contrato se discutiera ante los accionistas.

Cano, Cristóbal. Secretario de 'Julito' Martínez

Cristóbal Cano Quiles es uno de los gestores que trabaja para Julito Martínez Martínez. Ocupa un papel similar al que desempeña María Gertrudis Alcázar como secretaria de Zapatero.

El auto lo encuadra en el tercer escalón de la estructura, como una de las personas sobre las que recae la "gestión cotidiana" de la trama.

Según Calama, Cano actuó como gestor diario del entorno societario de Julito, manteniendo un contacto constante con Gertru y como ejecutor de instrucciones sobre contratos y facturas.

En la práctica, eso lo sitúa como ejecutor de buena parte de las órdenes: recibía indicaciones sobre qué sociedades utilizar, cómo formalizar los contratos de asesoría y cómo ajustar importes y conceptos en las facturas para dar cobertura formal a pagos ya decididos.

Además, habría intervenido en la operativa ligada a la creación y uso de sociedades offshore en Dubái y otras jurisdicciones para canalizar el 1% del rescate de Plus Ultra hacia la finance boutique del entramado.

El auto lo presenta como una pieza imprescindible del engranaje interno, el "responsable del soporte administrativo y financiero", ya que se encarga de "proporcionar cobertura formal a la operativa".

Castañeda, Fernando. Trabajador de Whathefav

Fernando Castañeda aparece en el auto como uno de los receptores internos de los informes elaborados por Análisis Relevante, utilizando un correo electrónico con dominio de Whathefav. Según su cuenta de LinkedIn, es Head of Project Management de la empresa.

Delgado, Alejandro. Directivo de Plus Ultra

Alejandro Delgado Crego, expresidente de Santa Bárbara Airlines, es uno de los hombres fuertes de Plus Ultra: forma parte del núcleo directivo que negocia el rescate y participa en la coordinación del contacto con la red de Zapatero.

Delgado, que fue gerente general adjunto de la aerolínea, está en la mesa donde se decide que los honorarios del "tocayo" (Julio Martínez Martínez) y de la boutique financiera se condicionen al éxito del rescate, y participa en conversaciones en las que se asume que, si la SEPI aprueba los 53 millones, habrá margen para pagarles "el doble" cuando "caiga el dinero".

Delgado participó en la exploración de la "vía Ábalos" y aparece en el circuito que acaba conduciendo a la reunión con Pedro Saura. Su domicilio fue registrado en enero por la UDEF.

Diazgranados, Danilo. Bróker venezolano

Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, bróker, es uno de los operadores financieros venezolanos. Reside desde hace más de quince años en República Dominicana y se presenta públicamente como "emprendedor, inversor y filántropo".

En el auto aparece mencionado como pieza de la investigación por presunto blanqueo de capitales que rodea a la aerolínea. Su papel habría sido el de nexo financiero entre el dinero venezolano y otros puntos geográficos de la trama, como Suiza, Francia, Emiratos y Panamá.

Los indicios apuntan a que contribuyó a dar cobertura formal a movimientos de fondos de origen opaco.

Calama lo cita de forma indirecta, a través de una conversación entre Palomero y el propio Diazgranados en la que este describe a Julio Martínez Martínez como "el banco del jefe".

El Arigie Harbie, Raif. Accionista de Plus Ultra

Se trata de uno de los principales inversores venezolanos de Plus Ultra. No figura en la parte operativa española de la trama, pero sí en el núcleo de la estructura de propiedad de la aerolínea que se beneficia del rescate.

Según el Registro Mercantil y las investigaciones previas, El Arigie participa en Plus Ultra a través de sociedades como Snip Aviation. Junto a Reyes y Roselli, este grupo de accionistas venezolanos controla en torno al 56% del capital de la aerolínea y tiene presencia en su consejo de administración.

Aparece también como directivo en otras sociedades compartidas con Reyes y vinculado a la red societaria que conecta a estos accionistas con el entorno del empresario Camilo Ibrahim, ligado al chavismo y a operaciones financieras en Panamá.

El 22 de julio de 2020 participa en la reunión celebrada en el Ministerio de Transportes con el entonces secretario de Estado Pedro Saura y miembros de su equipo. Arigie escribió a Rodolfo Reyes: "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete. Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por 'altas' recomendaciones".

A lo que Reyes contestó: "Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Fajardo, Manuel Aarón. Empresario español y enlace

Fajardo padre e hijo durante un acto del PSOE en Lanzarote. E. E.

Manuel Aarón Fajardo García es una pieza importante del engranaje: el hombre que, desde Caracas, enlaza los intereses de Plus Ultra con el Grupo Zapatero.

Según el auto, su intervención, junto a la de Julio Martínez Martínez, se inscribe en "un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos", y el juez lo sitúa en el segundo escalón operativo de la organización, inmediatamente por debajo del expresidente.

En el caso Plus Ultra, el propio entorno de la aerolínea se refiere a él como "la pieza de ZP en Venezuela", justo en el momento en que Rodolfo Reyes comunica que "se ha hecho el puente" con Zapatero.

Fajardo transmite las consultas sobre cómo van los avales, explica a Julio Martínez Sola la existencia de un grupo de trabajo en el que están él, Zapatero y Julito y le facilita el contacto de este último para activar la parte mercantil, los contratos y los cobros vinculados al rescate.

Fuera del caso Plus Ultra, su peso se entiende mejor viendo de dónde viene. Diversas investigaciones lo describen como trader especializado en estrategias de inversión e hijo del senador socialista Francisco Manuel Fajardo Palarea, amigo de Zapatero, y sostienen que el expresidente lo propuso personalmente a él para dirigir el proyecto de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVV)

Zapatero, de hecho, lo presentó ante Nicolás Maduro y a su entorno como su "sobrino" para pilotar la BDVV, orientado a canalizar capital extranjero hacia títulos y operaciones financieras venezolanas.

Años más tarde, ese entramado quedó afectado por medidas cautelares de congelación de fondos acordadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas.

Fernández, Alejandro. Representante de Grupo Aldesa

Alejandro Fernández Ruiz, que ha dimitido como consejero de Cox, aparece como representante de Grupo Aldesa en los contratos de asesoría firmados con Análisis Relevante.

"Grupo Aldesa realiza pagos a Análisis Relevante por un total de 133.100 euros, mientras que en las cuentas de Análisis Relevante se identifican abonos procedentes de Grupo Aldesa por importe de 127. 050 euros", señala el auto.

"En cuanto a la justificación de estos pagos, el 01.10. 2021, Análisis Relevante y Grupo Aldesa, representada por Alejandro Fernández Ruiz, suscriben un contrato de asesoramiento cuyo contenido reproduce el modelo habitual de servicios que Análisis Relevante presta a la mayoría de sus clientes, fijándose unos honorarios de 5. 000 euros mensuales más IVA".

En la lógica de la imputación, su papel es el de nexo formal entre Aldesa y la estructura de Julio Martínez Martínez: el ejecutivo que da cobertura documental a pagos que encajan en el patrón de "asesorías" genéricas sin contenido acreditado.

El hallazgo en el ordenador de Julio Martínez de un Excel titulado "resumen contratos 08092025", con una pestaña específica "Análisis Relevante – Grupo Aldesa – en vigor", refuerza para el juez que el contrato firmado por Fernández Ruiz no es un acuerdo aislado.

Fernández, Óscar. Socio de Softgestor S.L.

Óscar Fernández García no figura en el núcleo duro de la trama, pero sí en su periferia económica. Es socio de Softgestor S.L., una de las sociedades que la investigación señala como vehículo para canalizar fondos hacia el entramado de Julio Martínez Martínez y, a través de este, hacia el entorno de Zapatero.

El auto presenta Softgestor como una consultora carente de actividad real que abona en torno a 140.000 euros a Análisis Relevante mediante contratos de asesoría internacional cuyo contenido no queda acreditado.

En ese contexto, Fernández García aparece como socio de una de las tuberías por las que circula el dinero de la trama.

Fernández Lena, Santiago. Abogado de Plus Ultra

Santiago Fernández Lena es un abogado mercantil y responsable jurídico de Plus Ultra. El auto lo tiene como uno de los investigados: ordenó registrar su domicilio y lo menciona como pieza relevante en la operativa financiera y contractual de la aerolínea.

Caletón Consultores SL, según el juez, es una sociedad instrumental "controlada de facto" por Fernández Lena, aunque no aparezca oficialmente como administrador.

Caletón recibe de Plus Ultra cuantiosas cantidades en concepto de comisiones por vuelos y, desde ahí, paga a sociedades del entorno de Julio Martínez (Lot Domotic, Voli Analítica, etc.) mediante facturas y contratos ad hoc que el auto califica como simulados o sin causa económica acreditada.

El papel de Fernández Lena, tal como lo dibuja el auto, es el del abogado‑operador: es el jefe jurídico de Plus Ultra, conoce los flujos entre Plus Ultra y Caletón y maneja la sociedad instrumental que sirve para triangular dinero hacia la red que el juez atribuye a Zapatero.

Flores, Francisco. Banquero venezolano

Francisco Flores es un banquero venezolano ligado al chavismo, propietario del banco Sofitasa y del grupo Corporación Kingdom, a quien diversas investigaciones relacionan con presuntos entramados de narcotráfico y blanqueo en el entorno del régimen venezolano.

Su grupo empresarial y su fundación anunciaron su muerte a los 55 años el 6 de febrero de 2026, sin explicar la causa, mientras seguían abiertas pesquisas de la UCO y la Audiencia Nacional sobre sus negocios y su papel en operaciones de petróleo de PDVSA que, según declaró Aldama, pudieron ser destinadas a financiar al PSOE y a la candidatura de Pedro Sánchez a la Internacional Socialista.

En paralelo, la UDEF sitúa a Flores como el verdadero controlador en la sombra de Softgestor SL, una mercantil de la que es socio Óscar Fernández y que el auto encuadra dentro del circuito de sociedades instrumentales utilizadas para canalizar dinero hacia el entorno de Análisis Relevante y Whathefav.

Según esa investigación, empresas del grupo de Flores contrataron a la consultora de Julio Martínez Martínez por importes relevantes (145.200 euros) para realizar la cobertura de servicios de asesoría estratégica que el juez considera en gran medida simulados.

La principal tesis es que los trabajos de Análisis Relevante para Softgestor no respondían a una relación mercantil genuina, sino que encubrían pagos de comisiones al llamado "Grupo Zapatero" por gestiones y contactos políticos, dentro y fuera del caso Plus Ultra.

García, Víctor. Trabajador de Whathefav

Víctor García, también identificado con una dirección de correo vinculada a Whathefav, recibe los mismos informes que Fernando Castañeda en la fase previa a su distribución externa.

El auto lo sitúa, igual que a Castañeda, en el plano técnico‑comunicativo de la estructura.

García Manso, Fernando. Expresidente de Plus Ultra

Su nombre entra en escena en el momento en el que se consigue la reunión con Pedro Saura.

El juez recoge una captura de pantalla intervenida en el terminal de Martínez Sola donde un tercero le cuenta a Fernando García Manso que ha "desayunado con unos amigos" que les han conseguido precisamente esa reunión con Saura para el 22 de julio de 2020, a la que acudirán Martínez Sola y el director financiero de Plus Ultra, Roberto Roselli.

Esa mención sitúa a García Manso, presidente de Plus Ultra entre 2017 y 2023, en el circuito de contactos políticos y empresariales que rodean la cita con Fomento, pero el instructor no lo incluye entre los investigados ni desarrolla más su papel en la causa.

Gil Carrasquero, Basiliso. El hombre de paja

Basiliso Gil Carrasquero figura como presunto testaferro de Caletón Consultores S.L., sociedad que la investigación identifica como uno de los canales usados para sacar fondos de Plus Ultra hacia el entramado de Julio Martínez Martínez y, desde ahí, hacia la red de Zapatero.

El auto explica que Basiliso figura como administrador único de Caletón desde junio de 2022, pero atribuye la gestión real de la sociedad a Santiago Fernández Lena.

Según la UDEF, este hombre viaja puntualmente desde Venezuela a España y cobra una cantidad fija —600 euros mensuales en efectivo— por prestar su nombre, sin intervenir en decisiones ni tener, siempre según su versión, conocimiento real de las operaciones.

En paralelo, su historial mercantil refleja que ha ocupado cargos formales en otras sociedades sin peso operativo conocido, lo que, según la investigación, refuerza la tesis de que actúa como hombre de paja más que como un actor de fondo en la trama.

González, Eudoro. Opositor venezolano

Abogado y exdiputado opositor venezolano, aparece en el auto en una conversación mantenida en 2024 con Julio Martínez Martínez.

Su nombre entra en la causa no como parte del engranaje de Plus Ultra, sino como uno de los contactos políticos que la red de Zapatero activa en Caracas: un interlocutor con el que Julito habla cuando la trama se despliega ya en un terreno más amplio de operaciones y gestiones sobre Venezuela.

El auto sugiere que, en esta fase más reciente, Eudoro González pasa a ser uno de los interlocutores que conectan el despacho de Madrid con el tablero político venezolano.

Ese papel encaja con la función de puente político que ya le han atribuido diversos medios en otras operaciones ajenas al caso Plus Ultra.

Gordils, Ramón. Embajador venezolano

Ramón Gordils, embajador de Venezuela en Noruega.

Ramón Gordils Montes, diplomático venezolano que fue embajador de Maduro en Noruega, aparece en el auto como uno de los primeros eslabones que abren la puerta hacia Zapatero para Plus Ultra, un intermediario al que se recurre cuando hace falta "llegarle a ZP".

Según los mensajes recogidos en la causa, cuando Rodolfo Reyes busca "ayuda a Zapatero" para el "lobby político Plus Ultra, ayudas públicas y/o financiamiento", es Gordils quien le responde: "Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP".

A partir de ahí, su nombre sirve de credencial: Julio Martínez Sola se presenta ante Aarón Manuel Fajardo "de parte de Ramón Gordils", y es tras ese circuito cuando Martínez Sola presume ante Reyes de que Zapatero le va a llamar y de que ya ha hablado con él durante once minutos para explicarle "todo".

Guerrero, Tomás. Empresario y nexo con Dubái

Tomás Guerrero Blanco es un empresario extremeño especializado en economía islámica y mercados frontera, licenciado en Derecho y Economía. Desde 2019 dirige el Halal Trade and Marketing Centre, una oficina gubernamental del emirato de Dubái para impulsar exportaciones e inversiones en economía halal.

En el auto, Guerrero Blanco aparece como el facilitador técnico del intento de crear una sociedad offshore para canalizar fuera de España el cobro del 1% del rescate de Plus Ultra, esto es, 530.000 euros.

El juez recoge que el 26 de enero de 2021, Zapatero organizó una comida a la que acudieron Martínez Martínez y Guerrero Blanco "al objeto de constituir una sociedad filial al 100%" en Dubái, y que al día siguiente Guerrero Blanco envió un correo electrónico al propio Julio detallándole "la documentación necesaria para la constitución de la sociedad, según lo conversado ayer".

El instructor infiere de esa cadena de correos que "las instrucciones parten necesariamente" de Zapatero, cuya secretaria formalizó la reserva del restaurante, y considera esa secuencia un indicio de que la sociedad offshore fue creada para recibir el pago acordado en cuenta bancaria radicada en territorio extranjero, lejos de la fiscalidad española.

Ibrahim, Camilo. Empresario venezolano

Es uno de los empresarios venezolanos que sostienen Plus Ultra con dinero y crédito. Es accionista de la aerolínea desde 2017 y, a través de su entorno, concede a la compañía un préstamo de varios millones que resulta determinante para mantenerla a flote y que pueda optar al rescate.

Camilo Ibrahim Issa controla una red de negocios de franquicias y servicios financieros ligados a Venezuela y Panamá y aparece en el auto como una figura que ha mantenido trato directo con Zapatero.

En febrero de 2021, Rodolfo Reyes le pide a Julio Martínez Sola que organice una comida con Camilo Ibrahim y Julito.

"Puedes organizar una comida con el tocayo, tú y Camilo. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa", contestó Reyes. Y Martínez Sola le respondió: "Lo sabía. De hecho, me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuánto tenía Camilo en Plus".

Unos días después, Julio Martínez Martínez felicitó a Camilo por la obtención de la ayuda de la SEPI y este le respondió agradeciendo "la asesoría y la guía" que había prestado al equipo para lograrla.

En el momento en que se produce esa conversación, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el órgano técnico que debe decidir si propone o no la ayuda a Plus Ultra, aún no se había reunido.

Ese desfase temporal apunta a que alguien con acceso al proceso trasladó a los beneficiarios que la ayuda saldría adelante antes de que se produjera la deliberación formal, aunque el auto no concreta quién.

Lledó, Federico. Empresario de Summerwind

Federico Lledó Soria es un empresario español del sector aéreo, ligado al grupo Summerwind y a la sociedad Summer Wind SL, que actúa como agente y socio comercial de aerolíneas en España y Latinoamérica, entre ellas Plus Ultra.

El auto lo menciona como administrador o responsable de Summer Wind en los años clave y como interlocutor en conversaciones sobre pagos y facturas entre Summer Wind y Afitta SL, una de las sociedades del entramado de Julio Martínez Martínez.

Según el auto, Summer Wind recibió en 2023 casi cuatro millones de euros de Plus Ultra y pagó 213.202 euros a Afitta SL, bajo la cobertura de un contrato de asesoramiento aeronáutico, y es en ese flujo donde aparece Lledó.

Se recoge que "Fede Federico Lledó Soria" está "contentísimo con lo del tocayo" (Julio Martínez Martínez), que él mismo da indicaciones sobre cambiar conceptos de facturas y que comunica pagos parciales a Afitta por cuenta de Summer Wind.

El juez infiere de esos mensajes que Summer Wind funcionó como sociedad interpuesta para canalizar parte del dinero de Plus Ultra hacia el entorno de Zapatero, y que Lledó es el responsable operativo que ejecuta esos pagos y coordina la facturación que da cobertura formal a la salida de fondos.

López, María Aurora. Accionista de Plus Ultra

María Aurora López López es la principal accionista española de Plus Ultra: esposa de Rodolfo Reyes y titular, a través de diversas sociedades, de una parte muy relevante del capital de la aerolínea.

Figura como la principal inversora en el último aporte privado a la aerolínea, mientras Reyes asume las gestiones y los contactos políticos.

Para el juez, esa estructura sitúa a Aurora López como el nombre y la firma visibles de Plus Ultra mientras Reyes opera en la sombra, lo que encaja con el patrón de interposición de titulares que describe el auto en otros tramos de la trama.

Martínez Martínez, Julio. Fundador de Análisis Relevante

Julio Martínez Martínez, fundador de Análisis Relevante.

Amigo de running de Zapatero desde hace, al menos, 15 años y socio fundador de Análisis Relevante, la empresa que facturó a Plus Ultra varios cientos de miles de euros por "labores y gestiones en Venezuela" vinculadas al rescate de la aerolínea.

El juez considera que Martínez, imputado en diciembre de 2025, es uno de los operadores clave de la red.

Según Calama, Martínez habría actuado como intermediario con los clientes, ejecutor directo de las instrucciones de Zapatero y jefe operativo de un entramado societario orientado a canalizar hacia el expresidente y su entorno los fondos derivados del rescate de Plus Ultra y de otros clientes de la red.

De hecho, el auto detalla que Análisis Relevante habría remitido en torno a 490.780 euros a Zapatero y unos 239.755 euros a Whathefav S.L., la sociedad administrada por sus hijas, con fondos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas.

El juez instructor sitúa a este "hombre para todo" de Zapatero en el centro de una red de sociedades –Idella Consulenza Strategica, Caletón Consultores, Summer Wind– que, según su tesis, habría servido para triangular pagos, recurrir a testaferros y desdibujar el rastro del dinero.

Incluso se le atribuye el diseño de la sociedad offshore de Emiratos Árabes Unidos con la que, según el auto, se habría pretendido canalizar fuera de España la comisión del 1% del rescate.

A "Julito" Martínez Martínez se le atribuye, por tanto, un papel doble: ofrece a compañías como Plus Ultra la capacidad de influencia de Zapatero y, al mismo tiempo, construye un circuito financiero paralelo que convierte esa influencia en ingresos para el expresidente y su entorno.

Martínez Sola, Julio. Presidente de Plus Ultra

Julio Martínez, el español que ya hundió Air Madrid y mantiene Plus Ultra a flote con dinero de Maduro, Obiang y el castrismo

Julio Martínez Sola, fundador de Plus Ultra, es uno de los artífices de la operación de rescate de la aerolínea.

Al igual que Julio Martínez Martínez, fue detenido en diciembre de 2025 junto al director económico‑financiero de la aerolínea, Roberto Roselli, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros ilícitos vinculados al uso de ayudas públicas.

En las comunicaciones intervenidas con el consejero Rodolfo Reyes, el juez destaca mensajes en los que Martínez Sola se muestra dispuesto a "pagar un poquitín" para "follar", lo que Calama interpreta como indicio de que participa activamente en la búsqueda de mediación política a cambio de dinero.

El auto lo sitúa como uno de los directivos que se coordinan con Reyes y con el entramado de Julito para articular la vía venezolana y apuntalar el rescate.

En cuanto a su biografía, Julio Miguel Martínez Sola es un empresario español del sector aéreo con más de veinte años de trayectoria. Fue directivo de la desaparecida Air Madrid y en 2011 fundó Plus Ultra Líneas Aéreas.

Bajo su mando, la compañía se especializó en rutas de largo radio entre España y Latinoamérica (Caracas, Lima, Bogotá, Cartagena), hasta que en 2021, tras la crisis de la pandemia, obtuvo el rescate público de 53 millones de euros que está en el centro del caso judicial.

Ocariz Guerra, Eduardo. Opositor venezolano

Carlos Eduardo Ocariz Guerra es uno de los dirigentes históricos de la oposición venezolana: ingeniero civil, exdiputado a la Asamblea Nacional y exalcalde del municipio Sucre del estado Miranda durante dos mandatos consecutivos entre 2008 y 2017. Inhabilitado por el régimen de Maduro en 2024, su nombre encarna la paradoja central de su aparición en el auto: un político opositor que se mueve, según la investigación, en el círculo de confianza del expresidente socialista en Caracas.

En el auto, Ocariz aparece de forma indirecta pero significativa. En una conversación de marzo de 2023 reenviada a Zapatero a través de Eudoro González como "respuesta de Z", se relata que Ocariz ha viajado a Caracas y ha visitado en su domicilio a Edmundo González Urrutia para informarle de que estaba allí "como vuestro representante".

Un año después, en julio de 2024, Eudoro González retransmite a Julio Martínez Martínez un mensaje que lo describe como "un osado con dosis de ansiedad" y que instruye: "Aclárenle a Edmundo que la interlocución corresponde a Aveledo y a usted".

El juez no lo sitúa como parte de la estructura económica de la trama, pero sí como un actor de la dimensión política venezolana del entramado: el hombre que Zapatero habría enviado a Caracas a moverse en el entorno de la oposición venezolana y de Edmundo González.

Paz, Javier. Directivo de Telefónica

Javier de Paz, adjunto a la presidencia de Telefónica y amigo de Zapatero (de hecho, es el tercer hombre que corría con Zapatero y Julito Martínez por El Pardo) aparece en el auto como uno de los participantes del chat grupal interno denominado "AR", las siglas de Análisis Relevante.

Un grupo creado por Sergio Sánchez Benítez, exdircom del CNI y hoy director de Relaciones Institucionales de Movistar Plus+, dos meses después de la constitución de la mercantil.

Su presencia en el chat lo sitúa en el núcleo operativo y de comunicación interna de Análisis Relevante, la sociedad que el instructor califica como pieza instrumental de la estructura financiera diseñada para canalizar fondos hacia el entorno de Zapatero.

Palomero, Miguel. Abogado

El auto identifica a Miguel Palomero como un abogado español al que se encarga tanto la gestión de pagos delicados como el primer movimiento de lobby hacia Ábalos en marzo de 2020.

Rodolfo Reyes recurre a él para abrir ese canal a través de Koldo García; meses después, Felipe Baca se apoya en el mismo abogado para ordenar pagos en efectivo al entorno del exministro

El juez recoge una conversación de 31 de diciembre de 2020 en la que Felipe Baca encarga a Palomero la realización de pagos a "Alejandra" y "Jéssica".

Parra Delgado, Carlos. Responsable de Softgestor S.L.

Carlos Alberto Parra Delgado aparece como uno de los responsables de Softgestor S.L., una de las sociedades que canalizan fondos hacia la red de Julio Martínez Martínez y, por extensión, hacia el entorno de Zapatero, y de la que también es socio Óscar Fernández García.

El juez encuadra a Softgestor dentro del grupo de empresas registradas por la UDEF por su papel instrumental: aporta dinero al circuito que Julio Martínez Martínez administra desde Análisis Relevante, sin estar vinculada a la operativa directa de la aerolínea.

En esa lógica, Carlos Alberto Parra aparece como responsable de una sociedad que pone su estructura al servicio del entramado.

Este empresario es también apoderado de Apamate Corporate and Trust, firma que transfirió 300.000 a unas de las empresas de Víctor de Aldama en el marco del caso Koldo.

Reyes, Rodolfo. Empresario y accionista venezolano

Empresario venezolano con doble nacionalidad española y venezolana, accionista de Plus Ultra a través de Snip Aviation y figura central en la gestión operativa del rescate.

Está en el germen de toda la maniobra: a lo largo de 2020 plantea buscar influencias para acceder al rescate público, contacta con Miguel Palomero —intermediario con acceso al entorno de Ábalos— y en paralelo con Ramón Gordils —primer puente entre Plus Ultra y el entorno de Zapatero— para abrir ambas vías.

Para el juez, Reyes participa en la puesta marcha el engranaje de presunta corrupción: el impulsor venezolano que activa las dos vías de influencia política y coordina los contactos desde dentro de la aerolínea.

La Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos aportó el volcado de su teléfono móvil, obtenido antes de que Reyes se encontrara en Venezuela, donde permanecía cuando se produjeron los registros y detenciones de diciembre de 2025, y cuyo contenido el juez considera una de las piezas probatorias fundamentales de la causa.

Rodríguez, Delcy. Vicepresidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez aparece como una de las figuras de poder en Caracas sobre la que pivotan varias de las gestiones internacionales de Zapatero y su entorno.

El texto menciona a Delcy de forma indirecta a través de las conversaciones intervenidas: por ejemplo, cuando Domingo Amaro Chacón habla de operaciones de crudo con Philippe Apikian, la cita como "la Dama".

Delcy, por tanto, aparece como una de las interlocutoras clave del régimen chavista a la que el entramado intenta acceder a través de la red de Zapatero, con Julio Martínez Martínez y los Amaro actuando como intermediarios en esas gestiones.

El propio Zapatero ha reconocido que mantiene una "gran relación" y "amistad personal" con Delcy y su hermano Jorge.

Rodríguez, Jésica. La amante de Ábalos

Jésica Rodríguez, en el piso de la calle Atocha EL ESPAÑOL

En el auto, Jésica Rodríguez aparece como beneficiaria de un pago de 2.000 euros ordenado por la trama. No se le atribuye participación en las decisiones ni en la estructura del entramado, y el juez considera ese pago un indicio de que los movimientos de dinero alcanzaban el entorno personal de Ábalos en el contexto de las gestiones políticas a favor de Plus Ultra.

Rodríguez, Laura y Alba. Fundadoras de Whathefav

Alba (i) y Laura Rodríguez Espinosa.

Laura y Alba Rodríguez Espinosa aparecen como beneficiarias de los fondos del entramado a través de su sociedad Whathefav.

Su sociedad recibe pagos reiterados procedentes del entramado de Julio Martínez Martínez por servicios de carácter creativo y de comunicación vinculados a Análisis Relevante que el juez considera difícilmente acreditables y que están enmarcados en el mismo patrón de facturación sin soporte real que el resto de la trama.

No se las sitúa en la toma de decisiones sobre el rescate de Plus Ultra, pero sí como receptoras de cantidades que salen del circuito Plus Ultra–Análisis Relevante.

En la lógica del auto, su papel es el de canalizar una parte significativa de los ingresos generados. "Actúa como sociedad finalista, recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generando facturación genérica y redistribuyendo pagos".

Romero-Abreu, Daniel. Presidente de Thinking Heads y GATE Center

Daniel Romero-Abreu, presidente de Thinking Heads.

Empresario gaditano que ha erigido un imperio de la consultoría y el lobby de ideas a través de Thinking Heads, la firma de posicionamiento y conferencias que fundó y con la que se ha convertido en uno de los principales intermediarios entre política, empresa y medios en España.

Además de dirigir esta compañía, forma parte del núcleo de Global Alconaba, el grupo de inversores españoles que controla en torno al 7% de Prisa y que llegó a intentar tomar el control del grupo.

Romero‑Abreu es el impulsor de GATE Center, el think tank creado en 2022 que Zapatero apadrinó como presidente de su consejo asesor y en el que el expresidente participó con frecuencia como conferenciante, a menudo a través de la propia Thinking Heads.

Sus conocidos lo sitúan así en el reducido grupo de empresarios que "nacieron" a la vera de Zapatero y han regresado al primer plano al calor de la alianza del expresidente con Pedro Sánchez, proporcionando redes internacionales y contactos que alimentan buena parte de la labor de lobby del propio Zapatero.

En el apartado financiero, el juez Calama identifica a Thinking Heads como una de las tres grandes fuentes de dinero que terminan en Zapatero y en Whathefav dentro de la trama investigada.

La resolución detalla que Thinking Heads remitió 681.318 euros al expresidente y 12.297 euros a la firma de sus hijas, y que Gate Center —el think tank gestionado por el grupo de Romero‑Abreu— envió 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav.

Esos pagos no se señalan de forma aislada como una ilegalidad, pero el juez los incorpora al mapa de flujos económicos que presenta como indicio de una estructura estable de presunto tráfico de influencias y de redistribución de fondos en torno al expresidente y su entorno familiar.

Roselli, Roberto. Director financiero de Plus Ultra

Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra.

Roberto Roselli aparece en el auto como el ejecutivo clave de Plus Ultra que engrana a la aerolínea con la trama.

Es quien habla con la SEPI, informa a Julio Martínez Sola de las reuniones con los asesores financieros y participa en la comida donde se bromea con que los gastos "salen del 1%" del rescate que iba a cobrar la sociedad de Julito Martínez.

En los chats y audios interceptados se queja de que Julio Martínez sólo le llama "para cobrar" mientras él asume el desgaste mediático, y le sugiere "presionar" cuando se acercan las fechas clave, al tiempo que discuten cómo justificar pagos y documentar los contratos vinculados a la ayuda.

El juez lo sitúa como el operador que hace funcionar la red de influencias y de asesorías bajo sospecha de tráfico de influencias y blanqueo.

En esencia, es el directivo que recibe información anticipada de la SEPI, la transmite a los socios venezolanos y articula la parte práctica de la relación con la "boutique" de Julio Martínez y el entorno de Zapatero.

Sánchez, Sergio. Ex alto cargo del CNI

Sergio Sánchez es un ex alto cargo del CNI que aparece en el auto como socio y cerebro operativo de Análisis Relevante. Fue director de Comunicación del Centro Nacional de Inteligencia durante años y después pasó por Telefónica e Indra; en paralelo, desde 2020, entra en el capital de Análisis Relevante con un 25% de las acciones junto a Julio Martínez Martínez.

En la trama, el auto lo presenta como el co‑fundador que escribe los informes que luego se facturan a Plus Ultra y a otros clientes, mientras Zapatero figura como consultor estrella que cobra una parte muy superior y sus hijas participan en la maquetación a través de Whathefav.

El juez destaca que Sánchez participa en el chat interno “AR” de Análisis Relevante junto a Zapatero, Javier de Paz y Julio Martínez, y que su papel técnico (redacción de informes de “inteligencia” política y económica) es clave para dar apariencia de contenido real a unos servicios que la UDEF considera en buena medida simulados y usados para canalizar comisiones ligadas, entre otros, al rescate de Plus Ultra.

Teixeira, Juan Manuel. General venezolano

El general Teixeira como presidente del INAC.

El general Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), es un alto mando militar venezolano del entorno chavista que sirve de puente entre el régimen y las operaciones económicas en las que interviene la red de Julio Martínez Martínez y el Grupo Zapatero.

Entra en escena como un contacto político‑militar clave, ya que es mano derecha de Delcy Rodríguez. Además, es el responsable de autorizar los vuelos en el país sudamericano, por lo tanto es quien concede los permisos de vuelo entre Madrid y Caracas a Plus Ultra.

Según el auto, Julio Martínez Martínez traslada a Teixeira que Plus Ultra le ha pedido que interceda "en la autorización del INAC por el vuelo CCS‑Mad del sábado", y el general le responde enviándole la relación de vuelos autorizados.

Tras recibirse un mensaje de "Z" diciendo "En tiempo y forma. Exitosa gestión…", Julio agradece a Teixeira su intervención, diciendo que Plus Ultra le ha confirmado la aprobación y dándole "muchas gracias por su ayuda"; para el juez, esta secuencia demuestra gestiones orientadas a influir en una autoridad extranjera (Teixeira) para obtener resoluciones favorables del INAC y asegurar la operatividad comercial de Plus Ultra.

Esa conexión es la que el juez encaja en la trama de tráfico de influencias liderada por Zapatero: el general Teixeira sería uno de los vértices venezolanos del triángulo Zapatero–Julio Martínez–cúpulas chavistas, a través del cual se prometen o gestionan favores políticos y económicos en Caracas.