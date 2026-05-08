El presidente catalán, Salvador Illa, ha retado a su homólogo andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, a plantear una alternativa al actual modelo de financiación autonómica y ha asegurado que apoyará "cualquier propuesta" que ponga sobre la mesa.

Así lo ha dicho en declaraciones a la Cadena SER, en las que se ha mostrado "dolido" con Moreno por una entrevista en la que pronosticó que, tras las elecciones andaluzas, el Gobierno traspasará la recaudación de todos los impuestos a Cataluña e ironizó con la posible concesión de la Creu de Sant Jordi a María Jesús Montero "por sus favores a los separatistas catalanes".

Illa ha recordado que la Creu de Sant Jordi es "la máxima distinción" que otorga el gobierno de Cataluña y ha destacado que "hay catalanes andaluces" que la han recibido, como Justo Molinero.

Además, según Illa, los independentistas quizá deberían "dar premios" al PP, porque es el partido que "les ha ayudado más", ya que fue durante el Gobierno de Mariano Rajoy cuando "estuvo a punto de romperse" España.

Ante las críticas de Moreno al modelo de financiación autonómica pactado a principios de este año por la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ERC, Illa ha retado al presidente andaluz a "poner encima de la mesa una propuesta" propia.

"Voy a dar apoyo a cualquier propuesta que haga el señor Moreno Bonilla de mejora de la financiación", ha afirmado Illa, "pero de momento, en un año y medio de gobierno en Cataluña, yo he sido capaz de poner sobre la mesa y trabajar para que haya una propuesta de financiación que a Andalucía le beneficia en 4.800 millones de euros, que son claves para mejorar la sanidad andaluza".