[El PSOE, contra Aldama como con Amedo, Perote, Roldán, Van Schouwen... a quien tira de la manta le asfixian con ella]
[Ayuso, tras los dos escraches en México: "La culpa de sus problemas no es de España ni del pasado de hace cinco siglos"]
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Illa reta a Juanma Moreno a plantear una propuesta propia de financiación autonómica
El presidente catalán, Salvador Illa, ha retado a su homólogo andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, a plantear una alternativa al actual modelo de financiación autonómica y ha asegurado que apoyará "cualquier propuesta" que ponga sobre la mesa.
Así lo ha dicho en declaraciones a la Cadena SER, en las que se ha mostrado "dolido" con Moreno por una entrevista en la que pronosticó que, tras las elecciones andaluzas, el Gobierno traspasará la recaudación de todos los impuestos a Cataluña e ironizó con la posible concesión de la Creu de Sant Jordi a María Jesús Montero "por sus favores a los separatistas catalanes".
Illa ha recordado que la Creu de Sant Jordi es "la máxima distinción" que otorga el gobierno de Cataluña y ha destacado que "hay catalanes andaluces" que la han recibido, como Justo Molinero.
Además, según Illa, los independentistas quizá deberían "dar premios" al PP, porque es el partido que "les ha ayudado más", ya que fue durante el Gobierno de Mariano Rajoy cuando "estuvo a punto de romperse" España.
Ante las críticas de Moreno al modelo de financiación autonómica pactado a principios de este año por la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ERC, Illa ha retado al presidente andaluz a "poner encima de la mesa una propuesta" propia.
"Voy a dar apoyo a cualquier propuesta que haga el señor Moreno Bonilla de mejora de la financiación", ha afirmado Illa, "pero de momento, en un año y medio de gobierno en Cataluña, yo he sido capaz de poner sobre la mesa y trabajar para que haya una propuesta de financiación que a Andalucía le beneficia en 4.800 millones de euros, que son claves para mejorar la sanidad andaluza".
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Podemos pide a Albares "hablar menos" y liberar a los activistas de la Flotilla: "Lo que está haciendo España es nada"
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha instado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a "hablar menos", dejar la "autocomplacencia" y "hacer todo lo posible" para liberar a Saib SaifAbukeshek y Thiago Ávila, los activistas detenidos por Israel cuando se dirigían a Gaza en la Flotilla Global Sumud.
"Hay que mirar cuál es el resultado y el resultado de todo lo que está haciendo España es nada, absolutamente nada", ha dicho Montero en una entrevista en Canal Red recogida por la agencia Efe.
En su opinión, "hay mucha palabra", mientras las vidas del activista hispano-palestino y del brasileño presos en una cárcel de Israel corren "serio peligro". Y, por eso, ha dicho que no le valen las declaraciones, solo que se consiga que ambos "vuelvan a casa sanos y salvos" y que "se pare ya con una violación flagrante del derecho internacional".
Tampoco le sirve a la número dos de Podemos "la autocomplacencia y el decir que España está haciendo todo lo posible activando las vías consulares", porque "si no está sirviendo lo que estás haciendo, el resultado es nada y tienes que hacer otra cosa".
La eurodiputada ha cuestionado además a la Unión Europea y se ha preguntado qué habría hecho si, en lugar de Israel, hubieran estado implicadas Rusia o Irán en esta operación llevada a cabo en aguas internacionales europeas y en este "secuestro".
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Elma Saiz reivindica ante la ONU la "cooperación internacional" frente a las políticas migratorias "punitivas"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que "la migración exige cooperación internacional, corresponsabilidad y visión compartida" frente a los enfoques "reduccionistas, exclusivamente reactivos o centrados en medidas punitivas".
Así lo ha manifestado durante su intervención en el debate general del II Foro Internacional de Examen de la Migración (IMRF), que se celebra en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde ha apuntado la importancia de fortalecer el multilateralismo y el papel de las organizaciones internacionales y, en particular, del sistema de Naciones Unidas, "insustituible como referente político y normativo".
Saiz ha reivindicado "un enfoque que sitúa en el centro la dignidad de las personas migrantes y el pleno respeto de sus derechos, y que entiende la migración no solo como un desafío, sino también como una oportunidad compartida".
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Iván Redondo: "Preparé para el presidente un informe para hacer una España plurinacional en 2028"
Hemos venido a verle porque acaba de publicar, Iván Redondo Redondo, El Manual (Contraluz, 2026). El primer tratado de un jefe de gabinete. Una versión, su versión, claro, de muchas de las cosas que sucedieron en el inicio del sanchismo; el proyecto que ha cambiado España para siempre.
En sus páginas se van trenzando anécdotas personales y políticas. Muchas desconocidas. Y un paisaje de gran utilidad: la Moncloa descrita por dentro con precisión. Con todos sus asesores, con todo su aparato de propaganda, más vigoroso que nunca.
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Sánchez, tras el acuerdo de la UE sobre la IA: "No pararemos hasta que el espacio digital sea un lugar seguro"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la Unión Europea seguirá trabajando para que el "espacio digital sea un lugar seguro", tras el acuerdo provisional alcanzado para modificar parte de la ley europea de Inteligencia Artificial (IA) y prohibir imágenes sexuales generadas sin consentimiento.
"Se acabó hacer negocio vulnerando la dignidad de nuestros hijos e hijas", ha afirmado el presidente en un mensaje en redes sociales, donde ha señalado que la iniciativa, impulsada por España, entrará en vigor a finales de año.
Asimismo, Sánchez ha recordado que el Gobierno también solicitó en febrero a la Fiscalía española que "persiguiese posibles delitos cometidos con estas herramientas". En concreto, pidió al Ministerio Fiscal que investigara los delitos que las redes sociales X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.
Se acabó hacer negocio vulnerando la dignidad de nuestros hijos e hijas.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 7, 2026
La UE prohibirá los sistemas de IA que generen contenido sexual sin consentimiento. Una iniciativa impulsada por España y que entrará en vigor a finales de año.
En febrero pedimos a la Fiscalía…
"Ahora, los 27 avanzamos unidos en la misma dirección. No pararemos hasta que el espacio digital sea un lugar seguro", ha expresado.
La presidencia del Consejo de la UE y los negociadores del Parlamento Europeo han alcanzado este miércoles un acuerdo provisional para modificar parte de la ley europea de Inteligencia Artificial (IA), que incluirá nuevas prohibiciones sobre contenidos sexuales generados sin consentimiento y retrasará algunas de las obligaciones previstas en la normativa comunitaria.
En concreto, el pacto prohíbe los sistemas de IA destinados exclusivamente a generar imágenes sexuales o íntimas sin el permiso de las personas implicadas, así como material de abuso sexual infantil creado mediante esta tecnología, y obligará además a las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial de uso general a introducir "medidas de seguridad razonables" para impedir la difusión de este tipo de contenidos.