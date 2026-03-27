Sánchez compensa con Cuerpo su deriva izquierdista para recuperar a Junts: da por hecho que Sumar no se irá nunca

El ascenso de Cuerpo ha generado sorpresa y cierto malestar en el PSOE y es visto con recelo por Sumar, el socio minoritario del Gobierno.

El nombramiento de Cuerpo está pensado para atraer el apoyo de Junts y otros partidos de derecha, compensando decisiones recientes alineadas con la izquierda.

Pedro Sánchez busca un perfil tecnocrático en la Vicepresidencia para centrar la atención en la economía en el tramo final de la legislatura.

Carlos Cuerpo será vicepresidente primero del Gobierno y Arcadi España ocupará el Ministerio de Hacienda.

Carlos Cuerpo será hoy vicepresidente primero del Gobierno y Arcadi España ministro de Hacienda.

Pedro Sánchez ha confirmado su intención de solucionar de forma quirúrgica la sustitución de María Jesús Montero para que sea candidata del PSOE en Andalucía.

Son cambios limitados sólo en cuanto al número de ministros, pero tienen gran calado político y de futuro porque suponen un giro en el Gobierno.

Tanto, que han provocado sorpresa entre dirigentes del partido, muy cerca del malestar contenido.

Ahora el Gobierno tendrá tres vicepresidentes (Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen) y ninguno es militante del PSOE.

Se sustituye a Montero, número dos del partido, por un técnico recién llegado al Gobierno. Su ascenso meteórico ha sorprendido en el partido y el Gobierno.

Se vuelve a un modelo similar al del principio de esta legislatura con Nadia Calviño como número dos del Gobierno cuando sustituyó a Carmen Calvo, que sí era "pata negra" del PSOE. Sánchez no necesita y sobre todo no quiere alguien en la Vicepresidencia que le pueda suceder en el cargo, como podría haber ocurrido si aquellos cinco días de retiro hubieran tenido otro final.

Quedan con claro perfil político duro y del partido los ministros Félix Bolaños, Óscar Puente y Óscar López.

Fuentes del Gobierno interpretan que Sánchez pretende poner el foco en la economía en el final de la legislatura. Aunque algunos esperaban mayor perfil político para esa recta final. Cuerpo no es ministro de batallas políticas y no se le conoce descalificación alguna de nadie lo que, por otra parte, obligará a la aguerrida oposición a afinar el tono de sus debates o preguntas en el Congreso.

Al poner el foco en la economía con Cuerpo muestra su temor a que los efectos de la guerra de Irán arruinen lo que ha sido el principal argumento de su relato de la legislatura: los datos económicos.

Al tiempo, Sánchez busca compensar decisiones alineadas con la izquierda, como las referidas a la inmigración y el "no a la guerra", y que le quitan espacio a Sumar y Podemos, con un perfil que la propia Yolanda Díaz vinculó públicamente con los intereses de la patronal.

Además, para aprobar medidas que hagan frente a los efectos de la guerra, requiere de alguien sin perfil de izquierdas, porque necesita los votos de la derecha, especialmente, los de Junts.

Es lo que ha ocurrido estos días con el decreto elaborado por Cuerpo con reducciones de impuestos, que el PSOE vio de derechas cuando lo propuso el PP.

Pero ese decreto era el único que podía tener apoyo de Junts en la convalidación, y hasta del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Las medidas más de izquierdas, como las destinadas a controlar el precio de los alquileres, fueron incluidas en otro decreto y sólo porque Sumar presionó negándose a entrar en el Consejo de Ministros.

Ese decreto fue rechazado antes por Cuerpo y, además, tiene incierto futuro cuando se someta a votación en el Congreso las próximas semanas, precisamente, por el rechazo de Junts.

De hecho, otro de los aspectos de la decisión de Sánchez tiene que ver con las relaciones con Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición.

Choque con Sumar

Para los ministros que encabeza Yolanda Díaz, el ascenso de Cuerpo es una pésima noticia, casi una declaración de guerra.

Díaz sostiene que Cuerpo no es progresista y por eso mantienen pulsos frecuentes. Antes sobre la reducción de jornada y estos días sobre el control del horario laboral.

Llegó a decir de él que no era humano y que negarse a reducir la jornada era "casi de mala persona". Este jueves la vicepresidenta segunda felicitó a Cuerpo por su nombramiento.

Sánchez sabe que Sumar necesita poner distancia en lo posible del PSOE, pero nunca se irá del Gobierno. Por eso se puede permitir decisiones como el ascenso de Cuerpo, porque tiene claro que Sumar nunca lo abandonará.

Un caso especial es el de Bolaños. Ha ido acumulando competencias y en la práctica es ya vicepresidente político y negociador esencial con los socios parlamentarios.

Bolaños sostiene en gran medida al Gobierno cada semana y coordina los Consejos de Ministros. Y, sin embargo, no tiene reconocimiento del presidente al no darle el rango que ya ejerce desde hace tiempo.

A diferencia de Cuerpo, Bolaños tiene todo el apoyo y el reconocimiento en el Gobierno y en el partido, como para que todos aceptaran con alegría que hubiera sido reconocido como vicepresidente primero.

No parece que Cuerpo vaya a coordinar la acción política del Gobierno. Sí la económica, como hicieron Pedro Solbes y luego Elena Salgado con José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otra parte, Sánchez ha permitido que Montero designe a su sucesor. Arcadi España sí es del PSOE, es economista, con experiencia política de la mano de Ximo Puig en Valencia y, lo que es importante, con trayectoria en negociaciones autonómicas.

No tiene un perfil público reconocido y tendrá que asumir muchas negociaciones con socios parlamentarios y con comunidades autónomas.