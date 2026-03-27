Puente, Ábalos, Koldo y Pardo de Vera serán interrogados en la comisión del Senado sobre las causas de la tragedia de Adamuz

La mayoría absoluta del PP permitirá un control exhaustivo en la investigación, incluyendo la revisión de contratos y expedientes sobre cambios de velocidad.

El PP exige transparencia total, reclamando todas las comunicaciones y documentos sobre el accidente y las obras en el tramo Madrid-Sevilla.

La comisión investigará el deterioro del sistema ferroviario desde 2018 y su posible relación con corrupción y falta de inversiones en Transportes.

El Senado interrogará a Óscar Puente, José Luis Ábalos, Koldo García e Isabel Pardo de Vera por la tragedia de Adamuz, donde murieron 46 personas.

El Senado ya tiene plan de trabajo para su nueva comisión de investigación, en esta ocasión sobre la tragedia de Adamuz, en la que murieron 46 personas, apenas unas horas antes de que otro accidente ferroviario en las Rodalies de Cataluña acabase con la vida de un maquinista en prácticas.

La Cámara Alta abordará la crisis de la red ferroviaria centrando sus dianas políticas en Óscar Puente, José Luis Ábalos, Koldo García e Isabel Pardo de Vera.

Así, toda la cúpula del Ministerio de Transportes durante la etapa de Pedro Sánchez será interrogada, según el plan de trabajo, anunciado este viernes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los cuatro, junto con Raquel Sánchez, la otra ministra de Fomento en los años del sanchismo y de "la corrupción sistémica" en Transportes, deberán comparecer ante los senadores para dar cuenta sobre las causas de la tragedia de Adamuz.

Pero, más a fondo, "sobre el deterioro general del sistema ferroviario desde 2018", cuando Sánchez llegó a La Moncloa. Y es que el objetivo declarado del PP es político: relacionar "el deterioro de los servicios públicos" con las "mordidas y amaños" en Transportes y con la "falta de Presupuestos" desde 2022.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha presentado este viernes el plan de trabajo, coincidiendo con el inicio de la operación salida de Semana Santa. Y lo ha hecho en un contexto de fuerte "malestar social" por la suspensión de servicios de alta velocidad y los problemas en Cercanías.

"España ha pasado de ser un referente internacional en materia ferroviaria", ha lamentado García, "a ser motivo de preocupación y también de indignación". Para la portavoz popular en el Senado, hemos pasado de "un sistema seguro, puntual, fiable, eficiente, que era motivo de orgullo" a una situación de "caos" y "tragedias inexplicadas".

A su juicio, "los españoles pagan más impuestos que nunca y reciben peores servicios públicos", con "presas del siglo pasado, tramos de tren cerrados de manera injustificada y carreteras impracticables".

El PP sitúa la responsabilidad en la sucesión de ministros elegidos por Pedro Sánchez en sus años en Moncloa: "Esto tiene un responsable directo: el Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente y José Luis Ábalos", subraya García.

El plan de trabajo

La mayoría absoluta del PP en el Senado le permite fijar el perímetro de la investigación. El plan incluye un paquete masivo de documentación para reconstruir, paso a paso, qué se hizo y qué se dejó de hacer en la línea Madrid-Sevilla y en el tramo de Adamuz.

Los senadores reclamarán "todas las comunicaciones que se produjeron los días del accidente". También "toda la documentación de las obras ejecutadas" en el tramo accidentado, las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea sobre el uso de fondos de la UE y "los informes remitidos a los juzgados sobre contratos amañados en Adif".

Además, la comisión requerirá "todos los expedientes que justifican los cambios de velocidad" en los distintos tramos de la red.

Se trata de conocer cuándo se impusieron limitaciones temporales de velocidad, por qué causas y qué decisiones se adoptaron después sobre mantenimiento y seguridad.

"Hemos registrado un plan de trabajo muy ambicioso. Vamos a seguir el rastro del dinero hasta el final. Vamos a pedir toda la documentación, sin excepciones. Vamos a reconstruir cada decisión. Una por una", ha resumido García.

"Cuando ocurre una tragedia, lo mínimo exigible es transparencia total. Y aquí no la ha habido", ha añadido.