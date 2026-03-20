Tellado dice que Sánchez "ha presentado como suyas medidas que son del PP": "Bienvenido a la fachosfera"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa en Madrid este viernes. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Tellado (PP) critica que Pedro Sánchez ha presentado como propias medidas que, según él, fueron propuestas por el PP, como la rebaja del IVA en energía y combustibles. El PP no apoyará el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno y analizará en profundidad el paquete de medidas anticrisis y fiscales antes de decidir su voto. Tellado califica de "esperpento" la disputa entre ministros de Sumar y el retraso de casi tres horas en el Consejo de Ministros, cuestionando la estabilidad del Ejecutivo. El secretario general del PP pide la convocatoria urgente de elecciones debido a las diferencias entre PSOE y Sumar y la incapacidad del Gobierno para ponerse de acuerdo.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que no respaldarán el decreto de "izquierdas" sobre medidas de vivienda, uno de los dos aprobados este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, mientras que el otro de medidas anticrisis y fiscales lo analizarán "en profundidad" para decidir su voto.

El número dos del PP ha tirado de ironía para calificar "de derechas" el plan de Sánchez de 5.000 millones ante la guerra de Irán que incluye la rebaja del IVA de gasolina, diésel, luz y gas al 10%, unas medidas, ha dicho, que Sánchez "ha presentado como suyas cuando son del PP".

"Hemos visto la rueda de prensa de Sánchez con asombro y no podíamos evitar esbozar una sonrisa. Las medidas de Sánchez eran nuestras y han sido ridiculizadas durante semanas", ha afirmado Tellado, que ha aprovechado para lanzarle un mensaje a la presidente del Gobierno: "Bienvenido a la fachosfera".

También ha advertido de que Sánchez ha sido "chantajeado" por los ministros de Sumar y ha subrayado que "un presidente digno de serlo los habría cesado en cinco segundos" por el plante que ha retrasado el inicio de la reunión del Consejo de Ministros casi tres horas, y ha criticado que el presidente se dedique a desafiar a Donald Trump, mientras "le doblan el pulso" los cinco ministros de Sumar, entre ellos la propia Yolanda Díaz, Ernest Urtasun o Sira Rego.

"Cuando Sánchez se reunía esta mañana con sus 22 ministros para aprobar un decreto, hemos visto el espectáculo. Hemos visto a qué se han dedicado: a pelearse entre ellos. Es un esperpento que los ministros de Sumar hayan tenido secuestrado tres horas el Consejo. Estamos perplejos. Esto nunca había pasado en 50 años de democracia. Nunca hemos visto unos ministros en rebeldía", ha proseguido.

En este punto, Tellado ha pedido la convocatoria urgente de elecciones por las diferencias entre PSOE y Sumar, a las que hoy mismo Sánchez ha restado importancia.

"Cómo va a aprobar Presupuestos un Gobierno que no puede ni ponerse de acuerdo? Esto no aguanta más", ha sentenciado.