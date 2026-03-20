Sumar se planta y bloquea el inicio del Consejo de Ministros por discrepar de las medidas del plan anticrisis de Sánchez

El retraso del Consejo de Ministros también aplaza la rueda de prensa del presidente, prevista originalmente para las 11:00.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz negocian en la antesala del Consejo para intentar desbloquear la situación y permitir su inicio.

Sumar exige incluir medidas sobre vivienda, como el tope a los alquileres y límites a los beneficios empresariales, ausentes en el plan actual.

Los cinco ministros de Sumar se niegan a entrar en el Consejo de Ministros por discrepancias con el plan anticrisis de Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros que debe aprobar las medidas contra la crisis provocada por la guerra de Irán se ha retrasado por la negativa de los cinco ministros de Sumar a entrar, en disconformidad con el plan de Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, negocian in extremis en la antesala del Consejo para desbloquear la situación.

Según fuentes del Gobierno, Sumar lamenta que no se incluyan medidas sobre vivienda, como el tope a los alquileres y límites a los beneficios de las empresas.

El Consejo debía haberse iniciado a las 9:30, pero se retrasa por esta situación insólita.

En el Consejo no se votan los acuerdos, lo que sí pueden hacer los ministros que lo deseen es dejar constancia de su disconformidad, es decir, Sumar no tiene posibilidades de bloquearlo.

A las 11:00 está prevista la rueda de prensa del presidente del Gobierno, pero con seguridad se retrasará también.

Fuentes de Moncloa explican que no es posible incluir las medidas que pide Sumar porque el decreto debe ser convalidado la próxima semana y no sería posible hacerlo con esas propuestas, ya que Junts y PNV no lo apoyarían.

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