El delegado del Gobierno en Madrid monta su propio acto por el 11-M al no invitarlo Ayuso al oficial, y lo celebra el 10-M

La duplicidad de homenajes en fechas señaladas como el 11-M o el Día de la Constitución evidencia la tensión institucional entre ambas administraciones.

Este es el segundo año consecutivo en que el delegado celebra un acto paralelo al oficial, reflejando la ruptura política y protocolaria entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ayuso.

El homenaje contará con la presencia de representantes institucionales, fuerzas de seguridad y asociaciones de víctimas del terrorismo.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, organiza su propio acto de homenaje por el 11-M el 10 de marzo, al no haber sido invitado al evento oficial de la Comunidad de Madrid.

El choque institucional entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso vuelve a trasladarse a una fecha marcada en rojo en el calendario.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, celebrará este martes su propio acto por el aniversario del 11-M, los mayores atentados terroristas que ha sufrido España.

Lo hará un día antes del homenaje oficial que organiza el Ejecutivo de Ayuso, y al que no ha sido invitado.

Tal y como ha podido saber este diario, el acto se celebrará en la Sala de columnas de la sede de la Delegación del Gobierno y estará presidido por el propio Martín.

Asistirán también representantes de las principales instituciones del Estado, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de asociaciones de víctimas del terrorismo.

Entre los asistentes figuran la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez; el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Pablo González; o la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

Más allá de su carácter institucional, el acto llega marcado por el contexto político entre el Ejecutivo central y el Gobierno regional. Será el segundo año consecutivo en que el delegado del Gobierno organiza un homenaje propio en torno al 11-M en paralelo al que celebra la Comunidad de Madrid, después de que el Ejecutivo autonómico no lo invite al acto oficial en la Puerta del Sol.

La tensión entre ambas administraciones se remonta a mayo de 2023, cuando el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, intentó acceder a la zona de autoridades en el acto del Dos de Mayo en la Puerta del Sol sin figurar entre los invitados.

El episodio desató un fuerte choque institucional entre el Gobierno y el Ejecutivo regional que derivó en un intercambio de acusaciones y en una progresiva ruptura de relaciones entre ambas administraciones.

Desde entonces, los desencuentros protocolarios se han repetido en varios actos institucionales.

En el caso del 11-M, ya ocurrió el año pasado cuando, por primera vez, el delegado del Gobierno no fue invitado al homenaje oficial que organiza la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos.

El acto consiste en la colocación de una corona de flores ante la placa que recuerda a las víctimas de los atentados yihadistas de 2004.

El homenaje organizado este martes por el delegado del Gobierno supone la consolidación de una cita que el año pasado tuvo un carácter más simbólico.

Entonces, el acto se articuló en torno a la entrega de un cuadro donado por la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo a la Delegación del Gobierno como recuerdo permanente a las víctimas.

Fuentes de la Delegación aseguran ahora que el encuentro de este martes representa la oficialización de ese homenaje."Es un acto que hemos instaurado", explican desde el organismo que dirige Martín, subrayando que el objetivo es celebrar anualmente un reconocimiento institucional el día previo al aniversario de los atentados junto a las asociaciones de víctimas.

La duplicidad de homenajes no es un caso aislado en la agenda institucional madrileña. Algo similar ha ocurrido con el Día de la Constitución.

En los últimos años, el Gobierno central ha organizado actos propios en Madrid cuando la Comunidad no ha invitado al delegado del Ejecutivo a su celebración oficial en la Puerta del Sol o cuando no se le ha dado la palabra durante los discursos principales.

Coincidiendo con la resaca de aquél electoral Dos de Mayo en el que Bolaños no pudo acceder a la platea de autoridades, la presidencia de la Comunidad de Madrid manifestó su intención de cambiar la organización del acto del Día de la Constitución, coordinado entre la Delegación y el gobierno de Ayuso, para pasar a depender solo de Sol.

Esto repercutió en una negativa al Delegado del Gobierno a dar su propio discurso y la réplica posterior: un acto en solitario rodeado de ministros de Ejecutivo central en el que Martín se dedicaba a atacar a la administración regional. Todo ello, pese a que el día de la Constitución ya se celebra por parte del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados a nivel nacional.

La dinámica también se ha reproducido en otras fechas señaladas para la Comunidad de Madrid.

En el caso del Dos de Mayo —fiesta oficial de la Comunidad de Madrid—, el Gobierno no puede organizar un acto institucional alternativo de la misma naturaleza, pero el PSOE madrileño sí y, por eso, en mitad de esta crisis protocolaria, el año pasado impulsaron una celebración paralela.

La organizó el ministro y candidato a la presidencia de Madrid, Óscar López, quien encabezó un evento alternativo en el Parque del Oeste coincidiendo con las conmemoraciones oficiales organizadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

En este contexto de enfrentamiento institucional, el acto del 10-M organizado por la Delegación del Gobierno se suma a una estrategia de duplicación de homenajes en fechas simbólicas en Madrid.

La dinámica refleja la profunda ruptura política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, que se proyecta incluso sobre la conmemoración de uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de España.