El plan de Feijóo ante la crisis de Irán: "Medidas estructurales que rescaten a la clase media", como deflactar el IRPF hasta el 10%

El PP critica la inacción del Gobierno y reclama la aprobación urgente de estas medidas, en línea con lo que ya aplican países como Portugal, Italia o Croacia.

Las medidas fiscales favorecerían especialmente a los contribuyentes con rentas entre 18.000 y 40.000 euros, y 283.000 declarantes dejarían de pagar IRPF.

El plan contempla duplicar los mínimos por descendiente en el IRPF, beneficiando a 5,8 millones de contribuyentes con hijos y devolviendo más de 3.200 millones de euros a las familias.

El PP propone deflactar el IRPF hasta un 10% y rebajar el IVA de combustibles, electricidad y gas del 21% al 10% para aliviar a la clase media ante la crisis de precios.

El PP ha puesto cifras y calendario a su plan fiscal para contrarrestar la crisis de precios desatada por la guerra en Irán. El núcleo de la propuesta se basa, en realidad, en "medidas estructurales para rescatar a la clase media", según fuentes de la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

La clave está en dos impuestos. Por un lado, una rebaja del IVA a los combustibles, a la electricidad y al precio del gas, del 21% al 10%.

Y por otro, una revisión a fondo del IRPF, como si de una reforma fiscal en toda regla se tratara, en la que destaca la deflactación del IRPF –del 10% en el primer tramo, del 5% en el segundo y del 3% en el tercero–, acompañada de una subida del mínimo personal del 10% (desde los 5.500 hasta los 6.150 euros).

El equipo del vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, se ha adelantado al Gobierno de Pedro Sánchez que, mientras otros países de la UE ya han empezado a tomar medidas, seguía este lunes "estudiando" el entorno económico.

Según las estimaciones que maneja la dirección del Partido Popular, el 85% del beneficio de sus propuestas recaería sobre declarantes con rentas inferiores a 60.000 euros.

Los españoles llevan perdiendo poder adquisitivo desde que gobierna Sánchez. Los salarios reales no suben y aumentan los impuestos. La subida de los precios de la energía empeoran aún más la situación de las familias.



Y las mayores rebajas del tipo efectivo –de hasta 0,7 puntos– se concentrarían en contribuyentes que ganan entre 18.000 y 40.000 euros brutos al año.

El plan beneficiaría a más de 16 millones de contribuyentes y supondría devolver a las familias españolas unos 3.200 millones de euros. Según el documento de trabajo del partido, al que ha tenido acceso este diario, 283.000 declarantes dejarían directamente de pagar IRPF.

Progresividad en frío

El diseño técnico de la deflactación responde a un diagnóstico: la progresividad en frío.

Durante los años de Gobierno socialista, la inflación acumulada supera el 20%, pero los tramos de la tarifa y los mínimos personales del IRPF no se han actualizado, de modo que "millones de contribuyentes tributan a tipos efectivos más altos sin haber mejorado realmente su capacidad económica".

Nadal sostiene que ésa no deflactación ha funcionado como una "subida encubierta de impuestos" que ha trasladado recursos de los hogares al Estado.

La deflactación escalonada que propone el PP corregiría ese desequilibrio "devolviendo más a quien más ha perdido proporcionalmente: la clase media trabajadora".

Ayuda a las familias

El segundo pilar del paquete apunta directamente a las familias con hijos. Según las cifras oficiales, España invierte apenas el 1% del PIB destinado a familia e infancia dentro de su gasto social, frente al 1,9% de media europea.

Por eso, "después de estudiar y calcular si es factible", el PP propone duplicar todos los mínimos por descendiente, acumulativos: el del primer hijo pasaría de 2.400 a 4.800 euros, el del segundo de 2.700 a 5.400, el del tercero de 4.000 a 8.000 y el del cuarto y siguientes de 4.500 a 9.000.

Descendiente Incremento Importe actual Importe propuesto Primero 100% 2.400 € 4.800 € Segundo 100% 2.700 € 5.400 € Tercero 100% 4.000 € 8.000 € Cuarto y siguientes 100% 4.500 € 9.000 €

Con esas cifras, de la medida se beneficiarán 5,8 millones de contribuyentes con hijos. El 67% del beneficio total —unos 2.150 millones de euros— se concentraría en declarantes con descendientes a cargo.

Menos impuestos energéticos

A la pata del IRPF se suman dos medidas energéticas directas. Génova plantea rebajar al 10% el IVA de la energía para todos los consumidores y suprimir el impuesto a la generación eléctrica.

Este gravamen, alega el PP, encarece la parte de energía del recibo en un 7%. Así se rebajaría el precio final entre un 3% y un 4%.

Todas las medidas juntas supondrían para un hogar medio de dos adultos y dos hijos un ahorro de unos 75 euros al mes. Proyectado a un año completo, el alivio rondaría los 900 euros por familia, o los 400 euros por pareja sin hijos solo con la reforma del IRPF.

El PP prevé llevar este paquete al Congreso, pero reta al Gobierno a que lo haga suyo y lo apruebe "este mismo martes" en el Consejo de Ministros.

La dirección popular subraya que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha limitado hasta ahora a reconocer que el Ejecutivo "está preparado para reaccionar" y que "estudia" cómo abordar el impacto del conflicto, sin concretar ni plazos ni medidas.

Fuentes de Génova recalcan que la inacción contrasta con lo que ya hacen otros países del entorno.

"Menos consignas, más acción"

Portugal ha anunciado una rebaja extraordinaria del ISP –el impuesto sobre productos petrolíferos– para "devolver a los contribuyentes la recaudación adicional del IVA" generada por la subida de precios. Italia estudia utilizar esa misma recaudación extra para reducir los impuestos especiales al combustible.

"Básicamente, siempre que haya una subida igual o superior a 10 céntimos, el impuesto del Estado baja 10 céntimos", explica un portavoz del primer ministro, Luís Montenegro, a este periódico.

Croacia ha ido un paso más allá y ha fijado por decreto un precio máximo del combustible. Y los ministros de Finanzas del G7 han expresado su disposición a recurrir a las reservas petroleras de emergencia ante el encarecimiento provocado por el cierre del estrecho de Ormuz.

"Si en 24 horas Sánchez tuvo tiempo de fabricar un eslogan, bien puede encontrar un momento para incluir medidas en el Consejo de Ministros de mañana", resumen en la dirección del PP.

Y añaden que "las consignas no están bajando el precio de la gasolina", en referencia al lema gubernamental que, a su juicio, sustituye la acción por el relato.

El reproche se agrava con un dato parlamentario reciente.

Hace apenas dos semanas, el Congreso tumbó el real decreto ley del Gobierno para topar precios en situaciones de emergencia, con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Ahora, los populares argumentan que lo que necesita España "no son controles de precios, sino rebajas fiscales reales" que lleguen a los bolsillos de los contribuyentes.

Génova insiste en que "no es tiempo de eslóganes" sino "de acción y propuestas". En su lectura, estas medidas son "de urgente aplicación en una España en la que siempre son las clases medias las que acaban pagando la factura de todas las crisis".