La mayoría de los españoles critica el ataque de Trump a Irán, pero un 56% apoya que se le permita usar las bases

El 43% teme que la escalada bélica pueda desencadenar una nueva guerra mundial, mientras que el 41,6% descarta esa posibilidad.

Un 67% considera que el régimen iraní es una amenaza para la seguridad en Oriente Próximo, y el 53,3% cree que también lo es para Europa.

El 53% cree que la posición de Pedro Sánchez ante el conflicto debilita la imagen internacional de España.

El 56% de los españoles apoya que EE.UU. pueda usar las bases de Rota y Morón en la operación contra Irán, pese a que la mayoría critica el ataque de Trump.

El presidente Pedro Sánchez se mostró convencido este sábado de que la "inmensa mayoría" de españoles comparte su No a la guerra de Irán y su decisión de prohibir que EEUU utilice las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en la operación Furia épica contra el régimen de los ayatolás.

No es exactamente así.

La mayoría de los españoles considera que el régimen iraní es una amenaza para la paz global. Pero se muestran muy críticos con la ofensiva puesta en marcha por EEUU e Israel hace una semana.

Pese a ello, el 56% cree que el Gobierno español debería permitir a EEUU utilizar las bases de Rota y Morón, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Y más de la mitad, el 53%, considera que el enfrentamiento de Pedro Sánchez con Donald Trump debilita la imagen internacional de España, al mostrar a nuestro país como un socio poco fiable.

Sánchez convirtió este fin de semana el No a la guerra en el principal hilo argumental de la campaña del PSOE en Castilla y León, en un intento de movilizar el voto de la izquierda, evocando la operación de 2003 contra Aznar.

Y lo utilizó también para responsabilizar a Feijóo y Abascal del coste económico de la guerra, que puede provocar un repunte de la inflación por el alza del precio del petróleo.

Según el sondeo de SocioMétrica, el 67,2% de los españoles considera que el régimen de los ayatolás representa "una amenaza para la seguridad en Oriente Próximo".

En mayor medida que el resto, lo sostienen así los jóvenes de hasta 35 años (76%), pero también la mayoría de los votantes del PSOE (48%).

Como recordó el expresidente Aznar este sábado, el régimen de Teherán intentaba culminar su programa para fabricar armas nucleares y lleva años financiando a grupos terroristas como Hezbolá (en Líbano) y Hamás (en Gaza) para atacar a Israel.

¿Esta amenaza afecta también a la seguridad de Europa? Así lo cree que el 53,3% de los españoles.

Sólo se desmarcan de este diagnóstico los votantes del PSOE (50,3%), Sumar (71,8%) y Podemos (78,4%).

Con todo, no se equivoca Sánchez al creer que una mayoría de españoles sintoniza con su No a la guerra de Irán.

Aunque esta cuestión provoca una profunda división entre los españoles. El 48,4% cree que EEUU e Israel se han equivocado al atacar a Irán, adelantándose a sus planes nucleares.

Así lo piensa la inmensa mayoría de votantes del PSOE, Sumar, Podemos y los partidos no estatales (regionales, nacionalistas e independentistas).

Pero otro 42,5% respalda la decisión de Trump y Netanyahu. Entre ellos, casi el 70% de los votantes del PP y Vox.

Aunque el No a la guerra admite otros matices.

Según la encuesta, el 36,3% de los españoles está de acuerdo con la ofensiva militar puesta en marcha, "aunque no haya consenso internacional", ante las evidencias de que Irán viola sistemáticamente los derechos humanos de su población e intenta desarrollar armamento nuclear.

Otro 32,3% dice que apoyaría esta intervención militar, sólo si contara con el respaldo de la ONU. Esta es la opción que eligen, de forma mayoritaria, los jóvenes de 17 a 35 años.

Tiene menor respaldo la tercera opción: el 27% cree que nunca se debe intervenirse militarmente, pese a que Irán lleve décadas violando los derechos humanos de su población. Este es el sentir mayoritario de los votantes del PSOE (41%), Sumar (59%) y Podemos (54%).

Tampoco la Casa Blanca ha sido demasiado clara en sus objetivos. Trump decidió sumarse primero a lo que denominó una "operación preventiva" puesta en marcha por Israel, que durante años se ha visto amenazado por Irán y sus proxys Hamás y Hezbolá.

Donald Trump fue más lejos este fin de semana: anunció que sólo aceptará una "rendición incondicional" del régimen de los ayatolás y amenazó con su "destrucción total".

Una vez puesta en marcha la operación militar, el 6,8% de los españoles cree que la prioridad debería ser destruir los arsenales nucleares de Irán.

Otro 26% ve prioritario lograr un cambio de régimen, tras 47 años de teocracia fundamentalista, desde la revolución de 1979 que derrocó al Sha de Persia y convirtió al país en una república islámica.

Y casi la mitad de los españoles, el 49%, cree que la intervención militar debe perseguir ambos objetivos. Respaldan esta idea la mayoría de los votantes del PP (63%) y Vox (55).

Tras el ataque inicial de la operación Furia épica dirigido por EEUU e Israel, Irán ha intentado extender el conflicto lanzando sus misiles contra casi todos sus países vecinos: Líbano, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, Baréin, Omán, Jordania e Irán.

Un misil iraní fue derribado esta semana sobre el cielo de Turquía y otro artefacto (posiblemente un dron) intentó alcanzar una isla británica en Creta.

Aunque Rusia y China mantienen una sólida alianza con el régimen de Teherán, por el momento han evitado implicarse en el conflicto (aunque algunos medios internacionales indican que el Gobierno de Putin está facilitando a Irán información de inteligencia para derribar sus objetivos).

Ante este escenario, el 43% de los españoles (incluyendo a la mayoría de los votantes del PSOE y Sumar) teme que la escalada bélica acabe provocando "una nueva guerra mundial". Descarta esta posibilidad el 41,6% de los encuestados.

En una comparecencia sin preguntas desde La Moncloa, Pedro Sánchez rescató el miércoles el No a la guerra para justificar la decisión del Gobierno de impedir que los buques y aeronaves de EEUU utilicen las bases de Rota y Morón en su ofensiva contra Irán.

No obstante, apenas 24 horas después, el Gobierno decidió enviar a Chipre a la fragata Cristóbal Colón (la más moderna de la Armada española), dentro de un grupo de combate liderado por el portaviones francés Charles de Gaulle, después de que la isla fuera alcanzada por un dron.

El PP denuncia que el Gobierno está vulnerando la Ley de Defensa Nacional (impulsada por Zapatero en 2005), que le obliga a pedir la autorización del Congreso para enviar este buque a una zona de conflicto.

Sin embargo, el Gobierno alega que se trata de una misión "defensiva", no "ofensiva", puesta en marcha a petición de un Estado miembro de la UE, Chipre.

Una ajustada mayoría del 52% de los españoles considera que Pedro Sánchez debe "apoyar política y militarmente" a sus aliados, como han hecho otros miembros de la UE.

Un porcentaje ligeramente inferior, el 44,5%, sostiene en cambio que España debe mantener una "actitud de neutralidad" en el conflicto. Por descontado, esta es la opción mayoritaria entre los votantes del PSOE (70,6%), Sumar (84,4%) y Podemos (82,5%).

Lo que más ha contrariado a Trump es que Sánchez le impida utilizar las bases de Rota y Morón en cualquier operación relacionada con el conflicto de Irán.

El 56% de los españoles cree que España debe permitir a EEUU el uso de ambas bases compartidas, incluso para operaciones relacionadas con el conflicto de Irán.

Por el contrario, un 41,4% apoya la decisión de Sánchez de vetar el uso de estas bases. Así se pronuncia la mitad de los jóvenes menores de 36 años, además de los votantes del PSOE, Sumar, Podemos y los partidos no estatales.

Y otro revés para Sánchez: el 53% de los españoles cree que su posición en este conflicto "debilita la imagen internacional de España".

Sólo un 32% cree que la refuerza, aunque el PSOE sostiene que Pedro Sánchez se ha convertido en un líder con gran proyección internacional, al convertirse en el antagonista que intenta parar los pies a Trump.

Después de que Trump amenazara con cortar todos los lazos comerciales con España, la portavoz de la Casa Blanca anunció que el Gobierno de Sánchez había accedido a dar apoyo militar a EEUU.

Lo dijo después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reuniera en Madrid con el embajador de EEUU, Benjamín León Jr.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha negado rotundamente que se haya producido un cambio en la posición del Gobierno, que dejaría en entredicho el No a la guerra de Sánchez.

Pero, como ha informado EL ESPAÑOL, desde el jueves han seguido operando navíos y aeronaves desde Rota, algunos de los cuales llegan a la zona de conflicto tras hacer escala en otras bases como la de Sicilia (Italia).

Ante esta disparidad de versiones, el 46,4% de los encuestados dice que da más crédito al Gobierno estadounidense, cuando dice que España ha aceptado finalmente apoyar la intervención militar. Esta opinión es mayoritaria en todos los segmentos de población por sexo y edad.

Sólo el 36,7% dice se cree a Pedro Sánchez cuando mantiene su No a la guerra.

Más del 60% de los encuestados por SocioMétrica vería "injusto" que EEUU imponga a España un embargo económico, como castigo por la posición de Pedro Sánchez en el conflicto.

Aunque una mayoría de votantes del PSOE (47%), Sumar (49%) y Podemos (53%) dice que daría por buenas las consecuencias de ese embargo (como un encarecimiento de la energía y una caída de las exportaciones) como precio por mantener la firmeza de Sánchez, convertido en adalid mundial de la paz. Como lo fue antes Zapatero.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.847 encuestas entre españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 4 y 5 de marzo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto en las cuatro últimas elecciones.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error maestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.