Los profesores interinos de cuatro CCAA podrán seguir trabajando sin tener que presentarse a las oposiciones

La modificación también podría descongestionar los tribunales de las oposiciones, beneficiando a quienes se presenten de forma voluntaria.

El cambio ha sido respaldado por los sindicatos y se espera que reduzca la presión y los costes para los docentes interinos.

Esta medida, que busca dar estabilidad y reconocer la experiencia docente, ya se aplica en Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Galicia permitirá que los profesores interinos consolidados mantengan su puesto en las bolsas de trabajo sin necesidad de presentarse a las oposiciones.

El Gobierno gallego que preside Alfonso Rueda ha aprobado una normativa para que sus docentes interinos consolidados no estén obligados a presentarse a las oposiciones, como requisito para poder mantenerse en las bolsas de trabajo.

Esta medida, que busca dar estabilidad al profesorado y reconocer la experiencia acumulada, se aplicará a partir de las oposiciones de docentes de este mismo año.

Galicia sigue así los ejemplos de otras regiones españolas, que han tomado una medida similar: Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Como norma general, los interinos y sustitutos que ocupan plazas en las listas de trabajo docente se ven obligados a participar en las pruebas de oposición, incluso si su objetivo es únicamente mantener su posición en las bolsas.

Esta obligación supone, según los expertos, un desgaste considerable, ya que compaginar la docencia diaria, la preparación de las clases y las obligaciones personales con la preparación de las oposiciones resulta complicado para muchos profesionales.

Por ello, algunas regiones han empezado a modificar su normativa y, aunque estos docentes no podrán consolidar su plaza, pueden mantenerse unos años más sin la necesidad de presentarse al examen.

Los últimos en conseguirlo han sido ahora los docentes gallegos. Pero hace pocos meses el gobierno de Emiliano García-Page dio un paso en la misma decisión. Su orden se publicó a principios de año.

En el caso gallego, la Xunta ha explicado que los profesores que ya estén consolidados en las listas podrán continuar en ellas sin necesidad de presentarse a las oposiciones.

La Xunta de Galicia convocará ese año 1.601 plazas en 42 especialidades, la mayor cifra posible según la ley, agotando el 120 % de la tasa de reposición.

De ellas, 1.388 serán para ingreso en tres cuerpos y 42 especialidades, mientras que 213 se destinarán a la promoción interna, que permite pasar de maestro a profesor de Enseñanza Secundaria.

La modificación normativa persigue dar estabilidad al profesorado, tanto a quienes aprueban las oposiciones como a quienes llevan años trabajando sin haber superado este trámite.

La medida ha contado con el respaldo de los sindicatos representados en la Mesa Sectorial, que valoran la eliminación de la obligación de presentarse a las oposiciones como un alivio para los docentes que trabajan activamente en las aulas.

La experiencia acumulada en el desempeño de la docencia se reconoce ahora como un factor clave, evitando que profesionales consolidados tengan que acudir a exámenes simplemente para mantener su plaza en la lista.

Aunque inicialmente algunos sindicatos, como la CIG, no participaron directamente en la redacción de la medida, finalmente el acuerdo fue respaldado de manera unánime, reconociendo que la obligación de asistir a las pruebas genera estrés y costes adicionales para los docentes.

Andalucía fue una región pionera en esta medida desde mayo de 2018, cuando la Junta estableció que los interinos no estarían obligados a participar en los exámenes de oposición para continuar en las bolsas de trabajo.

Para ello, se modificó el Decreto 302, gracias al cual la ordenación de las bolsas para estos perfiles pasaba a depender del tiempo de servicio, sin penalizar el hecho de no presentarse a los procesos selectivos.

La modificación se redactó de común acuerdo con los sindicatos CSI-CSIF, USTEA, ANPE, CC OO y FETE-UGT, garantizando que la ordenación de las bolsas dependa del tiempo de servicio acumulado por los docentes, y no de su participación obligatoria en los procesos selectivos.

Castilla-La Mancha se sumó a esta medida en enero de este mismo año, lo que ha beneficiado a más de 10.300 profesores. Inicialmente, la medida se había planteado para mayores de 55 años, pero posteriormente se extendió a todo el colectivo.

Esta modificación, explicaron desde el gobierno regional, responde a la necesidad de proteger la estabilidad laboral y reconocer la experiencia docente acumulada a lo largo de los años.

En la Comunidad de Madrid, la situación se da aunque tiene bastantes más condicionantes. No exige ya presentarse a todas las oposiciones para no decaer, pero sí haber ido al menos a una de las últimas cinco (de los diez años anteriores) y someterse al procedimiento de mantenimiento cuando lo convocan.

Además, según la normativa recogida por ANPE, hay resoluciones específicas que regulan el mantenimiento en listas ordinarias de interinos que no participen en el procedimiento selectivo, mediante un procedimiento de solicitud y baremo de experiencia para seguir en la lista.

Aragón también ha adoptado este criterio desde el 2020. En su caso, la permanencia en lista depende de no “decaer” por otros motivos (rechazos injustificados, renuncias, etc.), pero no de acudir al examen.

Con esta medida, las Administraciones buscan equilibrar dos objetivos: garantizar la calidad educativa mediante la formación y selección de nuevos docentes a través de oposiciones, y asegurar la estabilidad y reconocimiento de quienes ya llevan años trabajando en las aulas.

De este modo, los docentes interinos consolidados en Galicia, al igual que en Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, podrán centrarse en su labor diaria sin la presión adicional de presentarse a un examen obligatorio para mantener su posición.

Además, se espera que esta medida reduzca la saturación en los tribunales de oposición, beneficiando a quienes decidan presentarse de forma voluntaria y permitiendo una evaluación más eficiente y justa.