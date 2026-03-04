"Exigimos a EEUU, Irán e Israel que paren": Sánchez se opone por igual a los ayatolás y a la guerra de Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la Moncloa. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez exige a Estados Unidos, Irán e Israel que detengan sus acciones para evitar un conflicto mayor. El presidente español equipara la responsabilidad de los tres países y pide evitar una escalada de ilegalidades. Sánchez responde así a las amenazas de Donald Trump de cortar el comercio con España, reafirmando su postura de "no a la guerra".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha levantado la bandera del "no a la guerra" en su declaración institucional tras las amenazas de Donald Trump de cortar el comercio con España.

Durante su mensaje desde La Moncloa, Sánchez ha ignorado las amenazas y ha equiparado a países democráticos como EE.UU e Israel con Irán al pedirles "que paren antes de que sea demasiado tarde".

"No se puede responder a una ilegalidad con otra, así comienzan los mayores desastres de la humanidad", ha afirmado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

