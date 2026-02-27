El recado de Antelo a Abascal: "No dimitiré. Veo en mucha gente desafección a lo que pasa en Vox y eso no es bueno"

Las claves nuevo Generado con IA José Ángel Antelo afirma que no dimitirá como parlamentario ni como portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia. Antelo señala que su destitución como presidente autonómico fue decisión de la cúpula nacional de Vox y asegura que no ha hecho una mala gestión interna. El exlíder regional advierte de desafección dentro de Vox tras varias salidas forzadas, como la de Ortega Smith y la suya en Murcia. Antelo defiende su gestión en la negociación de presupuestos con el PP de Murcia y rechaza los rumores de crear una alternativa a Vox.

José Ángel Antelo tomará el mismo camino que Javier Ortega Smith en Vox: no piensa entregar su acta de parlamentario.

El ya expresidente del partido de Santiago Abascal en la Región de Murcia confirma en exclusiva a EL ESPAÑOL que no piensa dimitir como parlamentario ni como portavoz del partido en la Asamblea Regional: "Mi hoja de ruta es seguir hasta el final del mandato". "Mi compromiso fue presentarme a las elecciones y sacar unos buenos resultados, con el 18% de los votos y nueve diputados autonómicos".

"Yo siempre digo que cuando alguien no hace nada malo, no tiene que dimitir". "Cuando voy por la calle, la gente me para, me da ánimos, está conmigo y ese es el mayor patrimonio que puede tener un político. Yo voy con la cabeza alta, y otros, a lo mejor, no tanto", tal y como insiste Antelo, ofreciendo una entrevista en exclusiva a este diario, una hora antes de intervenir en la rueda de prensa que ha convocado en Molina de Segura.

"Yo no he hecho una mala gestión interna como presidente autonómico de Vox. Murcia es la provincia de España en la que más implantación tiene el partido, con mayor número de militantes, más de 4.000, y donde tenemos las mejores expectativas electorales". "Esa es la realidad".

- ¿Usted se siente traicionado por Santiago Abascal?

- José Ángel Antelo: Hay mucha gente que me ha votado, a la que no puedo dejar en la estacada por acciones que están muy alejadas del sentido común. Yo siempre digo que la lealtad es de ida y vuelta. Mi lealtad no ha cambiado, mi forma de pensar no ha cambiado. Lo que digo es que la decisión no ha sido mía.

La decisión es de la cúpula de Vox, me cesan como presidente, y las explicaciones no las puedo dar porque yo no las tengo. Lo que sí puedo decir es poner en valor el trabajo de la gente, y lo demás, resulta difícil de entender porque el primero que no lo entiende es la persona que le está hablando a usted.

- ¿Le pilló por sorpresa la dimisión en bloque de los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia?

Estoy sorprendido con la decisión porque mi forma de actuar siempre ha sido la misma. Yo antes era jugador de baloncesto y ahora estoy en política y mi forma de trabajar siempre es la misma: no agachar la cabeza, poder mirarme siempre al espejo, poner encima de la mesa la dignidad y hacer siempre lo correcto, aunque sea lo más duro. En España, nadie dimite, y el que dimite es por hacer algo muy grave.

Yo no he hecho nada malo, lo único que he hecho es trabajar. Cuando se me pidió dimitir, me pareció complicado porque parece que he hecho algo [malo]. El partido decide besarme aunque quiera contar otro relato. Y esa es la realidad, no hay otra.

- ¿Qué le parece el tuit de apoyo que le ha dedicado Javier Ortega Smith a usted?

- A Javier lo conozco desde que era secretario general de Vox. Él fue la persona que me puso al frente de la gestora de Vox en Murcia, cuando había muchos problemas y el partido estaba en una situación complicada, sin implantación y con denuncias cruzadas de sus diputados a Vox en los juzgados.

La verdad es que la situación era lamentable cuando llegué yo y conseguimos retomar el rumbo. Rehabilitamos el partido, me presenté a unas primarias en Vox porque antes de que cambiasen los estatutos había primarias y tuve el honor de que los afiliados y los simpatizantes me votasen de forma clara y contundente, eligiéndose como el presidente con mayor porcentaje de voto de toda España.

Mi relación con Javier siempre ha sido buena, estuve en su boda, es una persona buena, con buen fondo y lo único que hace es trabajar.

Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo, posando juntos, al inicio de su andadura en Vox.

- ¿Abascal se equivoca al forzar primero la salida de Ortega Smith en Madrid y ahora la de Antelo en Murcia?

- Creo que el paso del tiempo es la mayor Justicia que todos tenemos y está claro que hay que tener anchura de miras. La situación en España es muy complicada con Pedro Sánchez en el Gobierno y deberíamos estar pensando en eso. Lo que veo en mucha gente es desafección a lo que pasa en Vox y eso no es bueno.

Hay que articular un partido que sea un vehículo para mejorar España, ese es el único fin y ese es el único mensaje que hay que enviar a los españoles. Estas cosas son difíciles de explicar, como lo que acaba de suceder en Murcia. Creo que hay que tener más altura de miras, lo importante es España y no lo que algunos quieran entender que es España.

La mejor manera de ejercer el liderazgo es delegar en las personas, es la mayor generosidad, delegar en las personas y que esas personas ejerciten la confianza que se deposita en ellos, para que el partido crezca. Creo que la situación interna de Vox no es la mejor y eso merece una reflexión. Eso está claro.

- En Vox argumentan que uno de los motivos para cesarle al frente del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia es su pérdida de capacidad para negociar con el PP de Fernando López Miras. ¿Qué opina?

- La negociación de los presupuestos de Vox con el PP de Murcia, objetivamente hablando, ha sido la mejor del partido en toda su historia en Murcia porque hemos conseguido que se cierre un centro de menas y se ha puesto un centro de formación en Cartagena. Y eso de que soy un 'virrey del PP' no hay nada de nada, forma parte del show periodístico y es totalmente falso.

- Ya hubo un terremoto con la salida de Macarena Olona. Después con Iván Espinosa de los Monteros, con Javier Ortega Smith y ahora con usted. ¿Se está creando una alternativa a Vox?

- Yo no estoy en eso. Evidentemente, lo que yo quiero es seguir haciendo las cosas como se estaban haciendo, pensando en Murcia, pero la cúpula ha decidido que no sea así, y ahora mismo, yo no tengo ningún otro planteamiento. No pienso en eso, pero siempre digo que todas las opciones están abiertas.

- ¿Tiene previsto reunirse con alguien de la dirección nacional de Vox para ver cómo se soluciona esta crisis orgánica?

- Por ahora, no tengo ninguna información [de Madrid].

- Luis Gestoso es la mano derecha de Santiago Abascal en Murcia. ¿Gestoso le ha hecho la cama a Antelo?

- Eso no lo puedo contestar porque lo desconozco. Lo que sé es que yo no empujo la salida de nadie. Si alguien lo ha hecho, en su conciencia lo lleva.