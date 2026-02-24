Cerco a Chivite: la Intervención corrobora las "irregularidades" en Sendaviva detectadas por la Oficina Anticorrupción

Las conclusiones de Intervención coinciden con la Oficina Anticorrupción y una auditoría externa, reforzando la sospecha de manipulación en la contratación pública bajo el Gobierno de María Chivite.

El informe recomienda reclamar la devolución de parte de la subvención pública concedida a Sendaviva por incumplimiento de las bases y fraccionamiento indebido de los contratos.

Los contratos, adjudicados a Adentro Construimos SL, se trocearon en importes cercanos al límite legal, sumando cerca de 800.000 euros y superando incluso el presupuesto inicial en un 9,5%.

La Intervención General de Navarra confirma irregularidades en la adjudicación de contratos para las obras del parque Sendaviva, que debieron licitarse de forma conjunta y abierta.

La Intervención General del Gobierno de Navarra estrecha el cerco sobre la presidenta María Chivite al detectar que las obras del caso Sendaviva se trocearon en varios contratos cuando, en realidad, "debieron ser objeto de licitación conjunta".

Eso, advierte el informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, habría obligado a que "el procedimiento de contratación debería haber sido ser abierto, con su preceptiva publicación en el Portal de Contratación de Navarra".

El documento analiza cuatro contratos adjudicados entre 2023 y 2024 a la constructora Adentro Construimos SL.

Esta empresa también remodeló la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN). Y se encargó, a su vez, de la reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz.

Las adjudicaciones para la reconstrucción del parque Sendaviva, a 80 kilómetros de Pamplona, se articularon como contratos por debajo del umbral de 200.000 euros, lo que esquiva controles y una mayor fiscalización.

Ahí es donde la Intervención pone el foco: las obras se licitaron "por el importe máximo permitido" y ese detalle es un "indicio de riesgo de fraccionamiento indebido".

Una de las adjudicaciones, de hecho, tenía un valor de 199.999 euros, sólo un euro por debajo del límite legal. En conjunto, los contratos a Adentro Construimos rondaron los 800.000 euros.

Más aún: una vez ejecutadas las obras, el coste final superó el presupuesto inicial en torno a un 9,5% en todos los casos, advierte el informe.

La Intervención señala que, de haberse previsto esos sobrecostes, los contratos habrían superado el umbral legal y habrían tenido que licitarse por el procedimiento abierto.

Por eso, el informe cuestiona que esos sobrecostes fueran "imprevisibles" y recuerda que las obras se contrataron "a precio cerrado", lo que obliga a que "los imprevistos" sean "muy excepcionales y justificados".

De hecho, la Intervención viene a decir que, tal y como se hicieron las cosas, no puede dar por buena la subvención y por eso pide a la Administración foral que se abra un expediente para reclamar la devolución de parte del dinero público concedido para Sendaviva.

En sus conclusiones, el informe señala textualmente que "las irregularidades expuestas impiden convalidar el acto cuya fiscalización se ha omitido" y, en consecuencia, "se insta a la unidad gestora a iniciar expediente de reintegro" por el "incumplimiento parcial de las bases" de la subvención.

Adentro Construimos

La Intervención subraya también que las cuatro obras analizadas formaban parte del mismo proyecto y que, en conjunto, respondían a "una única unidad económica, funcional y operativa".

Es decir, que no eran cuatro obras distintas e independientes.

Además, la Intervención destaca que todas las obras se adjudicaron a la misma empresa y se licitaron "en el mismo momento temporal". Eso refuerza la sospecha de que el procedimiento "no se hizo de forma ortodoxa".

Las conclusiones de Intervención General coinciden con la investigación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, que detectó "presuntas irregularidades" en "materia de contratación pública" por un posible fraccionamiento "indebido".

Y también van en la línea con la auditoría externa encargada por Parquenasa —sociedad participada por NICDO, empresa pública del Gobierno foral—, que también apreció indicios de fraccionamiento, tal y como adelantó este periódico.

El caso Sendaviva está siendo investigado por la Oficina de Anticorrupción por posibles irregularidades, tras una denuncia de Unión del Pueblo Navarro.

Y en paralelo, la Justicia, tras una denuncia de Vox, ha reclamado al Ejecutivo de María Chivite la remisión de los contratos para analizar si hubo fraccionamiento para sortear controles.

El partido de Santiago Abascal acusa al Ejecutivo foral de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras de Sendaviva.