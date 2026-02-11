Adif y el Gobierno vasco no informan del descarrilamiento y rotura de vía de un tren con carga tóxica en Irún

El tren transportaba hidrocarburos líquidos altamente contaminantes y el accidente coincidió con negociaciones sobre inversiones en seguridad y mantenimiento ferroviario.

El Partido Popular ha exigido explicaciones oficiales y una cronología detallada del siniestro, cuestionando la falta de transparencia y las responsabilidades políticas.

Ni Adif ni el Gobierno vasco informaron públicamente sobre el accidente, que tuvo lugar en una zona urbana cercana a viviendas y una terminal de mercancías.

Un tren cisterna con carga tóxica e inflamable descarriló en Irún la madrugada del viernes al sábado, provocando rotura de vía y cierre del tráfico ferroviario.

Este miércoles, a Pedro Sánchez se le añade un nuevo accidente ferroviario del que dar explicaciones en el pleno del Congreso. Un descarrilamiento en una zona urbana de Irún de un tren cargado con decenas de miles de litros de material tóxico del que Transportes y el Gobierno vasco no han querido informar desde el sábado pasado.

Así lo denuncia el Partido Popular, que prevé exigir información al presidente del Gobierno, tras registrar sendas baterías de preguntas en la Cámara Baja y en la vasca.

Sánchez retrasó hasta este 11 de febrero su comparecencia por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), en los que murieron 47 personas. Y añadió otros asuntos de la más diversa índole a su comparecencia.

Pero, según ha podido saber este diario, ya no podrá desviar la atención con "la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado".

Porque el Partido Popular le exigirá que aclare otro descarrilamiento con rotura de vía, esta vez en la zona urbana de Irún, de un tren con "material peligroso", el pasado fin de semana.

Rotura del carril a la altura del descarrilamiento del convoy, en la estación de Belaskoenea (Irún). E.E.

Un convoy de mercancías de la compañía suiza Bertschi con carga inflamable se salió del carril en la madrugada del viernes al sábado en la localidad guipuzcoana. Se trataba de un tren cisterna con al menos dos depósitos de 33.000 litros cada uno, cuya marca 3295 indica hidrocarburos líquidos.

Los depósitos están etiquetados como "contaminantes para el medio ambiente" y "altamente inflamables". Y sin embargo, ni Adif, de quien depende la vía junto a la estación de Belaskoenea, ni el Gobierno vasco informaron sobre el siniestro.

Huelga por la seguridad

El accidente tuvo lugar en plenas negociaciones entre el Ministerio de Transportes de Óscar Puente y los sindicatos mayoritarios de maquinistas para poner fin a una huelga de tres días.

El paro comenzó este lunes, y se interrumpió tras alcanzarse un acuerdo en el que el Gobierno admitía la necesidad de invertir más de 1.800 millones en obras de mantenimiento y renovación de la red, además de la contratación de 3.600 nuevos profesionales.

El tren de Irún descarriló, como se observa en las fotografías que acompañan esta información, aunque no llegó a volcar. Y dejó una rotura en la vía que todavía está bajo investigación, junto al carril. Una imagen muy similar a la localizada en el accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas el pasado domingo 18 de enero.

El siniestro de Irún provocó el cierre de la vía y afecciones al tráfico en la estación, compartida por Adif y la compañía pública vasca de ferrocarriles, Euskotren, desde la madrugada del sábado.

Este lunes a mediodía, ninguna de las administraciones o empresas públicas implicadas había informado del incidente. Pero al menos ocho operarios seguían trabajando con chalecos sobre los carriles, según detallan testigos presenciales.

"Estaban en círculo alrededor de la vía", explica este vecino de la localidad guipuzcoana. "Se podían ver desde el puente de Belaskoenea", una zona muy cercana a varios bloques de casas, pegadas a las instalaciones ferroviarias.

Junto a la citada estación se encuentra una terminal de descarga de mercancías, en una zona industrial y residencial de Irún, ya en pleno casco urbano, junto al paseo Julián Gayarre Ibilbidea.

Secretario de Estado y exalcalde

Ni se emitió una nota informativa por parte de Adif, encargada de la infraestructura, ni el Gobierno vasco comunicó públicamente la incidencia a la población afectada. De hecho, el siniestro sólo se conoció gracias a que fue denunciado, casi 24 horas después de producirse, por Borja Corominas, concejal de San Sebastián por el PP.

Ayer descarriló un tren de mercancías peligrosas en Irún. Nadie dice nada. Nadie explica nada. pic.twitter.com/SzLePnSZNm — Borja Corominas (@BorjaCorominas) February 7, 2026

Se da la circunstancia de que el actual secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, fue alcalde de Irún durante más de 20 años, desde 2002 hasta su nombramiento por Puente, nuevo ministro del PSOE, en noviembre de 2023.

Y es más, el actual viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Páez, fue primer teniente de alcalde desde 1991 y continuó en ese cargo hasta que fue reclutado por el nuevo gobierno de Imanol Pradales, en coalición entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi.

"Por esa misma razón", advierte Muriel Larrea, presidenta del PP en Guipúzcoa, "no pueden alegar desconocimiento. Son vecinos del pueblo, todos nos conocemos y sabemos el enorme peligro de un accidente como ése".

Los populares, de hecho, quisieron recabar información durante el fin de semana, y contactaron con el Ministerio, con Adif y con la Viceconsejería vasca. "Pero no nos contestaron", añade Larrea, alegando que se habían enterado por los medios de comunicación.

Preguntas en Vitoria

"Nos ocultaron la información", advierte Santiago López, parlamentario vasco también del PP, que registraba este martes en el Parlamento vasco un pliego de preguntas al Gobierno autonómico.

"Mucha gente tiene miedo al tren, por la falta de mantenimiento que se ha evidenciado tras lo de Adamuz", añade Larrea, "y en esa vía, hay varios bloques de viviendas a menos de 300 metros, ¡no nos pueden acusar ahora de crear alarmismo por pedir explicaciones de manera oficial!".