Feijóo pide al PP que esté listo para elecciones en 2025: "Hay que ofrecer ilusión, que no sólo voten enfadados con Sánchez"

El presidente del Partido Popular ha reunido este lunes en Madrid al Comité Ejecutivo Nacional para hacer balance del año 2024. Pero, en realidad, Alberto Núñez Feijóo ha escrito su carta a los Reyes Magos "en nombre de los españoles", para pedir el primer deseo de 2025: unas elecciones generales anticipadas "que acaben con este Gobierno que ya es tan pasado como Franco".

Por eso, advirtió a los suyos de que él está preparado y pidió que trabajen "por una España sin Sánchez, que es la que mira al futuro".

Según dijo, el año 2024 "nos ha enseñado lo que no hay que hacer en política, y en 2025 debemos ser capaces de ilusionar a los españoles con la política que les sirve". El líder gallego anunció que "la agenda estará repleta", que el PP deberá estar "más cerca" de los ciudadanos, y que piensa "renovar la manera de hacer política, para despertar ilusión" en la mayoría de los ciudadanos.

"No sé cuándo vamos a votar, pero me comprometo a que los españoles no vayan a las urnas sólo enfadados con este Gobierno del pasado, sino con ilusión por el futuro".

2024, mes a mes

El líder popular ha hecho un repaso, mes a mes, del "inmenso error" que ha sido esta legislatura, que ha convertido ya "la ingobernabilidad con la que nació en el desgobierno del día a día". Feijóo advirtió de que 2025 "va a ser un año muy intenso para el PP, y no me digáis que no os he advertido".

Comenzó enero "prometiendo las competencias de inmigración a Junts". Llegó el mes de febrero "y detuvieron a Koldo, comenzando así a estallarles la corrupción". En el mes de marzo, "diseñaron el asalto a RTVE". Con la llegada de abril, "el juez imputó a Begoña Gómez y Sánchez escribió su primera carta a los españoles".

En junio, recordó Feijóo, "el Gobierno intentó anular al Senado" privándole del derecho de veto al techo de gasto, recurrido ante el Tribunal Constitucional". En julio, "nos topamos con la corrupción del cupo separatista". Y en agosto, "asistimos al espectáculo de Puigdemont en Barcelona".

En septiembre, recordó, "tuvimos el asalto de un ministro al Banco de España". Y en octubre, "imputaron al fiscal general, al tiempo que estallaba el caso Errejón". En noviembre, "los jueces imputaron al hermano de Sánchez y a su número dos, José Luis Ábalos". Ahora, en diciembre, "estamos en pleno minuto e imputado".

Y ésta, dijo ya con sorna, "es la semana fantástica de la corrupción... los ocho días de oro, un auténtico carrusel judicial".

Ayuntamientos y CCAA

Feijóo reunía este lunes al Comité Ejecutivo Nacional del PP, sólo tres días después de una "fracasada" Conferencia de Presidentes, "a la que el jefe del Ejecutivo llegó a rastras y sólo porque le obligamos con una decena de demandas ante el Tribunal Supremo".

El líder del PP celebró a sus alcaldes el trabajo pegados al terreno. "Tenemos muy reciente la Intermunicipal de Valladolid, que fue un éxito total y también un éxito en lo relativo, si miamos las caras del PSOE, ese mismo fin de semana en su congreso" de Sevilla.

Y agradeció a los presidentes autonómicos su "lealtad a España" al defender los intereses de los ciudadanos el viernes pasado en Santander "frente a un Gobierno que sólo quiso buscar culpables para problemas que no sabe resolver o que ha creado él mismo".

Los primeros, la inmigración y la Vivienda, "que tras siete años ven que el Ministerio ha sido inútil". Y los segundos: la financiación autonómica, "de la que no querían hablar porque ya la intercambiaron por privilegios con una sola región", y la Sanidad, "en la que han preparado el titular de cargarse Muface, pero no sus consecuencias para un sistema que pide más médicos por paciente, no más pacientes sin médicos".

La cumbre de líderes autonómicos, celebrada el viernes pasado en Santander sólo sirvió para "quitarse de encima el problema" y para tratar de usarla de coartada "de otra reunión, a la que sí fue a mendigar acuerdos", ésta en Suiza, entre Santos Cerdán, número tres del PSOE, y Puigdemont.

"¡Qué pereza de Franco!"

Aun así, ni la cita con el expresident prófugo le salió bien a Pedro Sánchez ni ha podido hacer nada por evitarse esta semana de "paseíllo judicial" de todos los casos de corrupción "que cercan a su partido, a su Gobierno y a su propio entorno personal".

Para Feijóo, es inadmisible que Sánchez quiera que "su problema" sea también "el de España". De modo que exigió a los líderes de su cúpula nacional, autonómica y municipal "garantizarle un futuro a los españoles: frente al Gobierno de la desesperación, esperanza; frente a la decadencia, valores; y frente al pasado futuro".

En el Partido Popular entienden que Sánchez y su Gobierno están en una carrera "a ninguna parte" sacando a Feijóo como excusa, "y si no, a los presidentes autonómicos, y si no a los jueces, y si no, a los bulos... y si nada de eso les funciona, sacan a Franco".

Feijóo dijo a esto que "pueden desenterrar 100 veces al dictador, son nostálgicos del enfrentamiento. pero el resto queremos construir un porvenir juntos. Ellos que sigan mirando al pasado con Franco, ¡qué pereza dan! Nosotros miraremos a la España sin Sánchez. Es decir, sin muros, sin mentiras, sin resignación, sin cesiones, sin egoísmo, y sin narcisismo".