Begoña Gómez no declara en la Asamblea, pero afea el "evidente objetivo político" de la comisión y de las denuncias contra ella

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha decidido no declarar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que versa sobre su relación con la Universidad Complutense (UCM), en la que co-dirigió dos cátedras.

Ahora bien, al inicio de su comparecencia, Gómez ha reprochado el "evidente objetivo político" de dicha comisión y de la "colección de denuncias" contra ella, que han desembocado en un procedimiento judicial penal en el que está investigada por un total de cuatro delitos (apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo).

Este martes, al filo de las diez de la mañana, acompañada de su abogado, el exministro Antonio Camacho, la empresaria ha llegado a la Asamblea regional, para ser interrogada por diputados de los grupos del PP, PSOE, Vox y Más Madrid.

La representante del Partido Popular en la comisión, Mercedes Zarzalejos, la primera en intervenir, le ha consultado a Gómez "cómo consiguió co-dirigir una cátedra" en la Complutense "de la que no podría haber sido ni alumna", dada su formación académica. En efecto, la esposa de Sánchez no es licenciada ni graduada, exigencia para cursar los dos másteres que la empresaria llegó a encabezar, junto a un catedrático de la UCM.

"¿Cuál ha sido su pasarela para colarse así en el mundo de la universidad?", ha preguntado Zarzalejos, que ha recordado que Gómez citó en 2020 al rector de la universidad, Joaquín Goyache, en el Palacio de la Moncloa para proponerle la creación de una de estas cátedras.

La diputada del PP también le ha reprochado que, "según parece", se haya "apropiado" de un software de la UCM, uno de los hechos que investiga el juez Juan Carlos Peinado. "¿Se apropió de él?", ha preguntado la diputada. Gómez, de nuevo, se ha negado a declarar.

"Evidente objetivo político"

Al inicio de su comparecencia, Begoña Gómez ha solicitado a la presidenta de la comisión, Susana Pérez, que le concediese "un minuto" para exponer su trayectoria laboral.

"Desde hace 25 años, trabajo en consultoría y docencia. He asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y el tercer sector. Hace 12 años, inicié una colaboración con la Universidad Complutense (...) para formar a profesionales en proyectos sociales y sostenibilidad. En 2020, esta colaboración se amplía con la creación de una Cátedra Extraordinaria, una práctica habitual dentro de las universidades públicas. Y que no es remunerada. Soy plenamente consciente de que esta comisión y la colección de denuncias judiciales y la cantidad de bulos responde a un objetivo político evidente...", ha expresado Gómez.

Justo en ese momento, ha sido interrumpida por Zarzalejos. También ha intervenido entonces la representante del PSOE en la comisión, Marta Bernardo. Tras un tenso rifirrafe entre las dos diputadas, la presidenta de la comisión ha permitido a la compareciente finalizar su alegato. Ésta ha concluido diciendo: "La verdad pondrá las cosas en su sitio".

No ha sido el único momento de tensión entre la diputada socialista y la parlamentaria del PP. Cuando ésta última ha reprochado a Gómez "que se haya aprovechado de las instituciones del Estado", la representante del PSOE, Martas Bernardo, ha exigido a Zarzalejos "respeto" a la compareciente.

"De las 58 cátedras [extraordinarias de la UCM], la suya es de las ocho mejores dotadas económicamente. ¿El mérito de la cuantiosa financiación fue suyo? ¿Fue de la Universidad, fue de su marido?", ha preguntado Zarzalejos.

La representante del PP también ha ahondado en la relación laboral entre Gómez y Javier Hidalgo, exCEO del holding Globalia y con el que la empresaria coincidió en varios eventos sobre turismo.

"Todos los profesionales que no están casados con el presidente del Gobierno merecen una explicación y usted, con su silencio, sólo les ha dado su desprecio", han sido las últimas palabras de la intervención de Zarzalejos.

Durante la intervención de la representante de Vox, la diputada del PSOE Marta Bernardo ha interrumpido a esta última, lo que ha motivado que la presidenta de la comisión, del PP, la haya advertido por segunda vez, la haya llamado al orden y haya amenazado con retirarle definitivamente la palabra.

Pero Bernardo no ha sido la única en ser advertida. La diputada de Vox Ana Cuartero ha sido llamada al orden tras tachar a Pedro Sánchez de "autócrata", término que se ha negado a retirar.

Cuartero ha preguntado a Gómez sobre las dos manifestaciones de interés (una suerte de cartas de recomendación) que firmó en favor del empresario Juan Carlos Barrabés y que éste aportó en dos procedimientos de adjudicación, en los que resultó vencedor. La esposa de Pedro Sánchez, de nuevo, ha mantenido silencio.

La representante de Vox también ha preguntado a la compareciente por la mercantil Transforma TSC SL, propiedad, al 100% de la Gómez y a través de la cual ésta ofreció, de forma gratuita, un software dirigido a las pymes para asesorarlas en materia de sostenibilidad. Esta herramienta digital es similar, en funcionamiento y objetivos, al desarrollado para la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva (TSC) que la esposa de Sánchez co-dirigió en la UCM.

Fue este hecho el que motivó que la asociación Hazte Oír presentara una querella por el delito de apropiación indebida y que el juez Peinado ya investiga.

Al final de su intervención, Cuartero (Vox) ha tildado a Gómez de "testaferra de su marido". Y ha advertido a la esposa del presidente del Gobierno para "que no acabe como cabeza de turco". "¿A cuántos rectores llamó Pedro Sánchez hasta conseguir colocarla al frente de los lucrativos negocios que se coordinan desde los despachos de la Moncloa?", ha finalizado.

Por su parte, Bernardo (PSOE) ha criticado la infrafinanciación de la Universidad Complutense, de la que ha culpado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También ha recordado que Gómez lleva "25 años de labor profesional, algo que la derecha más rancia no asume". La representante del Partido Socialista madrileño ha recordado "a los 7.291 ancianos muertos" en las residencias regionales durante la Covid-19. "Ustedes no quieren investigar; sólo quieren acusar sin pruebas y con bulos", ha proseguido, tras volver a mencionar a los fallecidos por la pandemia. "Las mujeres somos muy fuertes, ¿verdad? El juez Peinado no tendrá más remedio que cerrar el caso", ha insistido Bernando.

Todo ello ha provocado que la presidenta de la comisión le reproche, de forma constante, "que no haya hecho ninguna pregunta [a la compareciente] relacionada con el objeto de la comisión". Pese a esta encendida de su figura y currículum, Gómez se ha mantenido en silencio.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.