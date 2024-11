El Gobierno viene a admitir la 'Emergencia Nacional' por la DANA: "Es el mayor despliegue de medios en tiempos de paz"

El Gobierno ha venido a admitir este miércoles, aunque de forma velada, que la situación provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana se trata de una Emergencia Nacional. "Es el mayor despliegue de medios en tiempos de paz", ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha comparecido en el Congreso de los Diputados.

Se trata de la segunda vez, la primera en sede parlamentaria, que el Ejecutivo reconoce así la situación. En el BOE de este martes, donde se recoge el Real Decreto Ley que incluye el segundo paquete de ayudas para los damnificados por las devastadoras inundaciones, se justifica el mantenimiento en su puesto del DAO de la Policía Nacional con el argumento de que "en esta situación de Emergencia Nacional resultaría altamente disfuncional proceder a la sustitución".

Desde que sucedieron los hechos, el pasado 29 de octubre, el Ejecutivo ha rechazado declarar la Emergencia de Interés Nacional (nivel tres) que puede activar el Ministerio del Interior, ya sea por petición de la comunidad autónoma o de la delegación del Gobierno. Esto significa que la responsabilidad de gestionar esta crisis recae sobre la Generalitat Valenciana y sobre su presidente, el popular Carlos Mazón.

Este miércoles se ha celebrado en el Congreso la primera comparecencia de un miembro del Gobierno para dar explicaciones sobre la actuación del Ejecutivo ante la DANA. Las ausencias del presidente Pedro Sánchez y de Teresa Ribera, que han sido duramente criticadas por el PP, ha convertido al ministro de Política Territorial en portavoz de facto del Ejecutivo.

Según se desprende del relato de Ángel Víctor Torres, todos los organismos dependientes del Ejecutivo central realizaron bien su trabajo el día 29 de octubre y las jornadas anteriores y, aunque no lo ha dicho explícitamente, ha acusado a la Generalitat de no haber actuado ante los distintos avisos.

Torres ha explicado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) elevó las alertas de naranja a rojo la misma mañana del 29. "Un aviso de nivel rojo significa que el peligro es extraordinario, que bienes y población vulnerables podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos", ha explicado.

También ha dicho que ese mismo día la Conferencia Hidrográfica del Júcar informó, a las 12.07 horas, del incremento de caudal en la rambla del Poyo. "En ningún caso la Conferencia activó o desactivó una alerta porque no es la competente. Las alertas son competencia de la Protección Civil de la comunidad autónoma", ha añadido.

También ha explicado que la consejera de Justicia no convocó la reunión de emergencia hasta las 17.00 horas, a pesar de que se solicitó la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) pasadas las 15.00 horas para algunas zonas. Sin embargo, se solicitó la UME para toda la provincia a las 20.36 horas.

"Cuando se solicita la UME ya se habían producido importantes inundaciones y la situación era dramática", ha incidido Torres. A pesar de que en su relato descarga las responsabilidades sobre Carlos Mazón, el ministro ha hecho un llamamiento "al trabajo conjunto, a arrimar el hombro, a compartir sacrificios para dar la mejor respuesta" en la reconstrucción.

Y no ha dado signos de que el Gobierno central vaya a asumir el mando. "Queremos hacer todo esto [la reconstrucción] desde la cogobernanza, desde la lealtad institucional y el trabajo compartido. Ojalá pudiéramos dar por supuesto el apoyo de los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara", ha dicho.

"No cabe la autocomplacencia", ha añadido Torres. "Habrá errores, habrá acciones que pudieran ser mejorables. Ayudémonos en ello", ha seguido, pidiendo estar a la altura de las circunstancias "como lo están los cientos de voluntarios que se han llenado de lodo estos días sin pedir nada a cambio". "Estemos a la altura de las víctimas, de los familiares, de los voluntarios y de los servidores públicos. Se lo debemos a la ciudadanía", ha concluido.

Ausencia de Sánchez y Ribera

A pesar de que Torres ha esgrimido un relato muy concreto, en el PP la lectura es justo la contraria. El diputado valenciano César Sánchez Pérez ha dicho que la Generalitat Valenciana "actuó con los datos que le facilitaron los mecanismos del Gobierno central". "Es importante clarificar quién gestionaba la información de esta catástrofe", ha dicho.

Sánchez Pérez ha explicado que sobre las 16.00 horas hubo un vacío de comunicaciones de la Conferencia Hidrográfica del Júcar y que alertó a través de un simple correo, sin una llamada telefónica. También ha mostrado un gráfico del aumento del caudal del Poyo, asegurando que no se comunicó correctamente.

"Me pregunto qué estaban haciendo el señor Sánchez en la India y la señora Ribera en Bruselas", ha dicho el diputado. "¿Por qué aquella tarde el señor Fernando Grande-Marlaska no declaró la Emergencia Nacional?", ha añadido. También ha criticado que el ministro del Interior no hiciera la declaración al día siguiente, tras ver las terribles consecuencias que la DANA tuvo sobre algunos municipios.

"El Gobierno dimitió de sus responsabilidades y abandonó a los valencianos la tarde del 29 de octubre. Nos preguntamos cuántos recursos y cuánta ayuda no han llegado a la Comunidad Valenciana por no haber declarado la Emergencia Nacional", ha acusado Sánchez Pérez.

El diputado del PP ha subrayado lo llamativo de que Sánchez y Ribera no estén este miércoles en el Congreso de los Diputados, en la primera comparecencia del Gobierno tras la DANA y la primera sesión de control al Ejecutivo.

El presidente participó ayer en la COP 29 en Azerbaiyán y la ministra de Transición Ecológica estuvo ayer en el Parlamento Europeo pasando su examen para formar parte de la Comisión Europea. Ninguno de los dos, sin embargo, tiene agenda programada esta mañana. Sánchez tiene una reunión a las 16.00 en Moncloa y Teresa Ribera tiene su agenda vacía todo el día.

"¿Dónde está el señor Sánchez? ¿Dónde está la señora Ribera? Porque son ellos, y no usted, los que deberían estar dando explicaciones esta mañana", le ha dicho Sánchez Pérez al ministro torres. "¿Acaso hay algo más importante hoy que estar aquí dando explicaciones?", ha añadido.