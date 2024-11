Máxima alerta por la nueva DANA en la costa mediterránea: la zona cero de Valencia, otra vez en riesgo de inundación

La llegada de una nueva DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) a España dos semanas después de la devastadora del 29 de octubre en Valencia ha reactivado los avisos en la vertiente mediterránea peninsular y el archipiélago balear. La Agencia de Meteorología (Aemet) precisa que se tratará de un fenómeno "efímero" en comparación con su predecesora, pero llegará a provocar lluvias "muy fuertes e incluso torrenciales" en Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana, donde se prevén acumulaciones de hasta 100-120 litros en las próximas doce horas.

La Aemet activó el aviso rojo en la provincia de Málaga y Tarragona el martes por la noche. Asimismo, los avisos naranjas (peligro importante) están activos desde el martes también en Baleares, Valencia y Alicante por "lluvias muy fuertes" en zonas que todavía se encuentran altamente saturadas por el anterior temporal. Aemet pide no aproximarse a ramblas y barrancos incluso aunque se encuentren actualmente vacíos, porque "su caudal puede crecer rápidamente". La DANA profundizará sobre el Mediterráneo y pasará a convertirse en BFA (borrasca fría aislada) frente a la costa de Portugal, desde donde enviará aire frío y lluvia a la Península Ibérica, y nieve en las cumbres.

"La gran diferencia es que en esta ocasión la DANA va a avanzar rápidamente", explica Samuel Biener, experto de Meteored, a EL ESPAÑOL. "La de Valencia se mantuvo prácticamente estática sobre el Golfo de Cádiz, y eso hizo que las precipitaciones fueran muy intensas y persistentes, y se reactivaran en la misma zona, en el epicentro de Turís". Aunque el episodio adverso se va a prolongar hasta el fin de semana, "esta gota fría va a ser de evolución rápida", alcanzando durante la madrugada del jueves las costas del cabo de San Vicente.

Una DANA más lenta hubiera tenido un potencial tan destructivo como la de finales de octubre, advierte Biener, porque las aguas del Mediterráneo siguen estando muy calientes. "Sobre todo en la cuenca occidental, con valores entre 3 y 3 grados y medio por encima de la media". Esta humedad cálida ha potenciado las tormentas que han afectado principalmente a Baleares el martes.

Este miércoles se esperan lluvias muy fuertes y localmente torrenciales en Málaga, donde se pueden superar los 180 litros por metro cuadrado e incluso los 200 L/m2 en función de la persistencia según algunos modelos. En el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante se esperan 100 litros por metro cuadrado. Andalucía, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana están en naranja por hasta 40 litros en una hora.

Las principales acumulaciones de precipitación que dejará la DANA, convertida en borrasca frente a Portugal. Meteored.

Según recordaba Protección Civil, un total de diez comunidades autónomas cuentan con avisos por lluvias, tormentas, nevadas y vientos costeros. Se trata de Andalucía, Principado de Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

🟠AVISOS NARANJAS | Peligro importante.



Para la tarde/noche de este martes y a lo largo del miércoles esperamos lluvias muy fuertes y persitentes en zonas de Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía.



¡Precaución! Puede haber algunos desbordamientos e inundaciones. pic.twitter.com/BoV9oMF1v7 — AEMET (@AEMET_Esp) November 12, 2024



Las lluvias también podrán ser torrenciales en el litoral de Granada, litoral norte de Valencia, litoral de Castellón y litoral sur de Tarragona, y menos intensas en el resto del litoral de Cataluña. Esto se deberá, ilustra Biener, a la situación de la BFA en la esquina inferior oeste de la Península, y su interacción tanto con los vientos cálidos de Levante como la sierra litoral. "En Málaga y Granada es posible que los ríos de la zona sufran crecidas importantes", explica. "Pero no descartamos que también se superen los 200 L/m2 en otros puntos del este e incluso en Baleares".

La caída de temperaturas favorecerá nevadas en cotas altas de los sistemas montañosos, y habrá vientos fuertes en la vertiente atlántica y cantábrica. Las lluvias proseguirán el jueves, con acumulados de hasta 80 L/m2, y localmente de hasta 120 L/m2, en Andalucía occidental, la franja del Mediterráneo comprendida entre el delta del Ebro y el cabo de la Nao, el centro peninsular y la vertiente sur del sistema Central. También se esperan lluvias fuertes y persistente en Murcia y en la meseta sur. A partir del viernes, las precipitaciones perderían intensidad.

Reactivación de las inundaciones

Según explica Biener, la situación "más complicada" en la provincia de Valencia se esperan en las comarcas de La Safor y la Vall d'Albaida, así como en el norte de Alicante. Se esperan más de 150 litros por metro cuadrado o incluso localmente 200, pero en esta ocasión podrían incluso "ser muy bien recibidos" en la zona, debido al déficit pluviométrico y la situación de sequía meteorológica que arrastran. Estos episodios torrenciales entrarían dentro de la normalidad del clima y la orografía.

No obstante, llama a la cautela durante la tarde-noche del miércoles y madrugada del jueves. Se espera la formación de tormentas estáticas en puntos del prelitoral de Valencia, que "podrían descargar en la zona más afectadas por las inundaciones". En caso de suceder, valora, "hay que recordar que con las alcantarillas obstruidas y el suelo anegado no hace falta que llueva tanto para que vuelvan a producirse inundaciones". No obstante, si se cumplen las previsiones, los mayores acumulados se esperan más allá, al sur del Golfo de Valencia.