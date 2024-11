El PP nacional cierra filas con Mazón: le expresa su "apoyo total" aunque admite posibles errores en la gestión de la crisis

El Comité de Dirección del Partido Popular no discute y "apoya plenamente" a Carlos Mazón, cuya gestión en la crisis de la DANA ha sido "atacada desde el minuto uno" por el Gobierno de Pedro Sánchez, que la crisis ahora "para atornillarse en Moncloa con los Presupuestos". Según fuentes oficiales de la dirección de los populares, "el respaldo a Mazón fue explícito el lunes pasado por parte del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo".

Es más, en Génova se pone en valor que, el pasado jueves, apenas 24 horas después de la tragedia, "Feijóo dio la cara por él" en su visita al Centro de Coordinación de Emergencias en L'Eliana, Valencia. Lo que muchos entendieron como un ataque a la AEMET no pretendía ser más que frenar "una operación maniquea por parte del PSOE y del Gobierno" para responsabilizar al presidente de la Generalitat Valenciana de las consecuencias trágicas de la riada.

Según ha podido saber este diario, Feijóo habla cada día con Mazón desde el inicio de la emergencia. Ante la "incomunicación total" por parte del Gobierno de la nación, explican estas fuentes, el líder de la oposición sólo se puede informara través de su barón regional valenciano.

En Génova se cierran filas, pero no hay entusiasmo con el presidente valenciano, ni con la imagen que ha dado desde el inicio de la crisis. Se admite que la defensa cerrada de la gestión públicamente es imposible, porque pudo haber errores en la gestión "de un desastre inédito".

Pero, eso sí, la dirección se niega a entrar en ese análisis político "mientras faltan muertos por encontrar". Eso sí, más adelante se depurarán responsabilidades y, probablemente, se le inste al barón valenciano que haga cambios en su Govern o a que entregue algunas cabezas.

¿Desautorizaciones?

En esas conversaciones diarias, Mazón y Feijóo coordinan mensajes e, incluso, respuestas ante posibles preguntas de la prensa para mantener un discurso coherente. "Tanto es así", explica otra fuente del PP, "que el lunes pasado, antes de la declaración institucional, Feijóo explicó a Mazón sus motivos para exigir públicamente a Sánchez la declaración de Emergencia Nacional".

Aquella petición sonó a una velada desautorización al líder valenciano, porque en caso de que el Gobierno lo hiciera le retiraría el mando único a Mazón.

En la reunión del Comité de Dirección previa a esa declaración ante la prensa, algunos de los presentes le hicieron ver esta circunstancia a Feijóo. Pero el político gallego contestó "Es posible, pero yo tengo que decir lo que pienso, lo que creo que habría sido lo correcto desde el primer día".

Este miércoles, fue la secretaria general del PP la que también alimentó con sus silencios las dudas alrededor de Mazón. Hasta tres veces fue preguntada Cuca Gamarra por el apoyo al presidente autonómico:

¿Apoya la dirección del Partido Popular a su barón valenciano en la gestión de la DANA? "El presidente Mazón se ha volcado con todo desde el primer momento".

¿Debería Mazón haber pedido antes la ayuda al Gobierno? "La emergencia afectaba a cinco CCAA, y el presidente valenciano ha asumido su responsabilidad, no como el presidente del Gobierno que ha trabajado a petición".

¿Habló Feijóo con Mazón antes de pedir públicamente la declaración de Emergencia Nacional? "Ése es un tema perfectamente abordado entre ambos. Las discusiones competenciales en las que nos ha metido el Gobierno estos días son absurdas y son perjudiciales".

Desconfianza total

Otro alto cargo del PP explica, a esto, que lo que no puede hacer Génova es "alimentar el debate tertuliano con un respaldo que lo puede debilitar, como a un entrenador de fútbol al que ratifica el presidente cuando las cosas vienen mal". Tal como se ve en la interna del Partido Popular, "el PSOE está actuando como en el 11-M".

Y si Feijóo dio orden de "por respeto institucional, no hacer oposición a Sánchez" con el desastre de la DANA, "menos aún nos vamos a hacer oposición a nosotros mismos".

Es más, en el PP se entiende que "la gestión que está en duda es la del Gobierno", por no haber desplegado todos los recursos desde el primer día con la excusa de que "si la Comunidad Valenciana necesita más recursos, que los pida". Esa frase, pronunciada el sábado por Sánchez en Moncloa y la de "yo estoy bien", en su rueda de prensa del martes, "son tan abyectas que le perseguirán ya para siempre".

Un portavoz oficial del partido lo resume así: "Mazón estuvo en el barro desde el primer minuto, se quedó junto al Rey para que le cayeran a él los gritos, y actuó siempre como creyó que debía hacerlo".

Y otro miembro de la dirección explica su visión de la polémica mediática: "Los medios más afines están siendo mucho más exigentes con nosotros que los más cercanos a ellos, pero con un PSOE en esa actitud no seremos nosotros los que señalemos errores propios".

Y finalmente, se admite que a profunda desconfianza entre los dos grandes partidos ha sido un factor más en el empeoramiento de la crisis. "Entre que uno dice 'que me lo pidan' y el otro responde 'que me lo quiten'... esa falta de comunicación no sólo es mala en lo institucional. Un mal día, el muro de Sánchez, los buenos y malos, ha dificultado la gestión de una tragedia enorme".