El PP asegura sus votos para decretos pero los niega para el Presupuesto: "Ni es necesario ni llegaría la ayuda a tiempo"

El Partido Popular ha roto, por fin, su silencio oficial una semana después de la arremetida de la DANA que ha causado ya más de 200 muertes y todavía un número indeterminado de desaparecidos. Y lo ha hecho mediante una corta rueda de prensa de su secretaria general, Cuca Gamarra. El PP "apoyará la convalidación del primer real decreto" aprobado este martes por el Gobierno. Pero se niega a "ofrecer los votos para los Presupuestos" y exige más decretos "para las necesidades urgentes que no pueden esperar".

La primera parte, la de "el Gobierno tiene los votos del PP para todas las medidas urgentes de ayuda a la recuperación y revitalización de las zonas afectadas", ya la anunció el lunes Alberto Núñez Feijóo, en una declaración institucional sin preguntas. La segunda parte, la del "no" rotundo y expreso a entregar sus 137 diputados a favor de unos Presupuestos que den "bienestar, comodidad o pervivencia a un Gobierno".

Gamarra arremetió de frente contra Pedro Sánchez: "El Gobierno debería haber asumido su deber y su responsabilidad, que era poner todos los recursos desde el primer momento ante una situación de Emergencia nacional. Y no lo ha hecho".

Pero, hasta en tres ocasiones, la número dos del PP no quiso apoyar expresamente a Carlos Mazón:

¿Apoya la dirección del Partido Popular a su barón valenciano en la gestión de la DANA?, se le preguntó. "El presidente Mazón se ha volcado con todo desde el primer momento".

¿Debería Mazón haber pedido antes la ayuda al Gobierno? "La emergencia era supraautonómica, afectaba a cinco CCAA, y el presidente valenciano ha asumido su responsabilidad, no como el presidente del Gobierno que ha trabajado a petición".

¿Habló Feijóo con Mazón antes de pedir públicamente la declaración de Emergencia Nacional el lunes, ya que eso suponía quitarle el control de la gestión a la Generalitat? "Ése es un tema perfectamente abordado entre ambos. Las discusiones competenciales en las que nos ha metido el Gobierno estos días son absurdas y son perjudiciales".

Fin del 'duelo comunicativo'

Dijo Feijóo el lunes, en su declaración institucional en la misma sala de prensa de Génova, que el Comité de Dirección del PP seguiría reunido después de su comparecencia, para afrontar "esta Emergencia Nacional". Se descarta, evidentemente, que la cúpula popular lleve 72 horas sentada a la mesa, pero esta rueda de prensa de Gamarra puede considerarse el fin del duelo comunicativo que ha mantenido el partido en estos últimos días.

En esta semana, no se ha criticado, al menos públicamente, a Pedro Sánchez por "huir" de Paiporta "abandonando a los Reyes y a Carlos Mazón". Ni se ha querido apretar al ministro Ángel Víctor Torres por las informaciones que lo vinculan a la trama Koldo o por su "gestión maniquea" de la crisis migratoria. Y tampoco el PP ha hecho sangre con la culminación del "asalto a RTVE" en el Congreso.

"El jefe nos ha ordenado no ir a la pelea, y hacer una oposición que no entre a las polémicas que trata de alimentar el Gobierno y el propio presiente", explicaba en estos días una fuente de la dirección. "Los españoles no esperan eso de los políticos, y queremos que vean que el PP no es como el PSOE, al que en plena tragedia le importa más asaltar RTVE o hacer mociones de censura en una de las localidades más afectadas por la DANA".

Eso se ha acabado. Porque Gamarra fue inclemente con Sánchez, aunque dejó una leve brizna de autocrítica: "Los ciudadanos y los servicios públicos han sido un ejemplo emocionante estos días, pero desgraciadamente, la que no ha estado a la altura ha sido la política".

Pero esa frase, en la que uno podría entender que el PP asume parte de la legítima indignación por una gestión deficiente de las consecuencias de las inundaciones, la desarrolló después la secretaria general popular con empellones únicamente en un sentido.

El "primer decreto"

Según los populares, el Consejo de Ministros se ha dejado muchos temas en el tintero, con el decreto urgente que publicaba el BOE este mismo miércoles. "De esos 10.000 millones anunciados, solamente podemos hablar de 5.000, porque el resto son créditos ICO", ha criticado Gamarra. "Y además, el 1 de enero de 2025 no se va a solucionar todo por arte de magia, las ayudas no pueden esperar, pero tienen que permanecer".

Según Gamarra, en su "primer decreto" el Gobierno no ha abordado problemas como "la puesta a disposición de vivienda para los que han perdido su casa, hay realojos que son urgentes". Tampoco creen que el decreto afronte la "reconstrucción inmediata de los centros educativos, de los sanitarios o de las infraestructuras internas que necesita la provincia de Valencia o la Comunidad Autónoma".

El PP reclama, asimismo, "más decretos que se aprueben hoy mejor que mañana y se convaliden en un pleno extraordinario esta semana antes que la próxima" para que el Ejecutivo ayude a "la reposición del parque móvil". Dicen los populares que "lo que cubre el consorcio de compensación de seguros es insuficiente para comprar un vehículo".

Gamarra respondió incluso a las declaraciones de esta mañana del ministro Torres. El titular de Política Territorial ha insistido en la idea de que el PP debe apoyar los Presupuestos del Gobierno para 2025. Porque, dada la "envergadura colosal" del reto de reconstrucción, las cuentas públicas estarán "condicionadas por la DANA".

"Ojalá su Gobierno sea más ágil en este caso que en la emergencia por el volcán de la Palma", cuando Torres era presidente de Canarias y Sánchez ya estaba, "donde muchos de los afectados aún esperan las viviendas prometidas".

La número dos del PP incluso fue explícita, comparando las cantidades ofrecidas por Moncloa, "algo más de 10.000 millones, la mitad de ellos en créditos" y las reclamadas por el Consell valenciano, "que ascienden a 31.402 millones en ayudas directas". Y se permitió ofrecerle esas ideas a Sánchez: "Hay 136 puntos en el Plan Valencia que presentó Mazón, que es la primera fase de medidas urgentes".

Porque los populares exigen que las aportaciones del Gobierno sean ayudas directas. "Ése es el mecanismo adecuado, no las vías de financiación". Y es que "los valencianos lo han perdido todo, y le Gobierno debe ser consciente de ello".