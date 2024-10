El PP rechaza debatir en la Eurocámara sobre la "corrupción de Sánchez" como proponía Vox

La Conferencia de Presidentes de la Eurocámara -un órgano equivalente a la Junta de Portavoces del Congreso, en el que están representados los líderes de todos los grupos políticos- ha rechazado este jueves la petición de Vox de celebrar un debate urgente en el próximo pleno de noviembre sobre las "graves acusaciones de corrupción contra el gobierno de Pedro Sánchez en España".

La propuesta de Vox (presentada a través de su grupo, la formación de derecha radical Patriotas por Europea) ni siquiera se ha sometido a votación por la clara falta de apoyos. En particular, el Partido Popular Europeo, que podría haber decantado el voto, no ha apoyado la propuesta de Vox con el argumento de que un debate sobre una cuestión que está bajo investigación en España no debe tener lugar en la Eurocámara, según han informado fuentes parlamentarias.

El debate propuesto por Vox llevaba por título "Mala gestión de fondos públicos, transparencia y rendición de cuentas democrática en la UE: abordando las graves acusaciones de corrupción contra el Gobierno de Pedro Sánchez en España". Socialistas, liberales, verdes e izquierda radical se han opuesto, mientras que los otros dos grupos de derecha radical (Conservadores y Reformistas Europeos y Europa de las Naciones Soberanas) no se han expresado. Pero la llave de la decisión la tenía el PPE.

"El Partido Popular Europeo ha rechazado debatir y discutir sobre la corrupción de Sánchez con el argumento de que es demasiado pronto. ¿Cómo que es demasiado pronto? Se lo están llevando a manos llenas: los 104 lingotes de oro de Delcy en el aeropuerto. ¿Pero cómo que es demasiado pronto?", se ha quejado el líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, en su cuenta de la red social X.

"El Partido Popular no ha querido llevar la corrupción de Sánchez y la vulneración masiva del Estado de derecho, de nuestras instituciones y de nuestra libertad, así como efectivamente de nuestros bolsillos, al Parlamento Europeo. Una pena que el PP siga pensando sólo en términos de intereses particulares y no de intereses de la nación", ha insistido Buxadé.

"Durante 5 años han pedido permanentemente debates sobre Hungría o Polonia, sobre cuestiones que no llegan ni a la milésima parte de lo que está sucediendo en España. Una pena, de verdad. Pero nosotros vamos a seguir luchando contra la corrupción de Sánchez, en los tribunales, en la calle, en las instituciones, en España y en Bruselas", asegura el líder de Vox.