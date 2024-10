El vídeo de ‘Lenin', nº 3 de Marlaska, ante el juez: "Yo llamé a Koldo, no recuerdo quién me dijo que lo hiciera"

José Antonio Rodríguez, más conocido como Lenin, alto cargo del Ministerio del Interior y número tres de Fernando Grande-Marlaska, reconoció ante el juez que investiga el caso Koldo que fue él quien llamó directamente al asesor del ministro José Luis Ábalos para obtener mascarillas durante la pandemia, pero que no recuerda quién fue la persona que le facilitó su teléfono.

"Koldo nunca me llamó a mí. Él no me conocía. Fui yo quien le llamó. Me facilitan el teléfono desde Transportes como persona que coordinaba las compras que se pudieran hacer", señaló el excomisario.

Rodríguez declaró como testigo el pasado 14 de octubre ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Koldo. Este excomisario, de la más absoluta confianza del ministro Marlaska, manifestó que fue Koldo García quien intermedió en 2020 para que este ministerio contratase a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada epicentro de la trama investigada.

"No soy capaz de recordar quién nos dijo que Transportes estaba haciendo esas compras. Eran informaciones que fluían en el CECOR (Centro de Coordinación). Me puse en contacto con algunos organismos públicos, Correos, Adif, Puertos del Estado. Pensaba que eran ellos los que realizaban las compras directamente en China. Pedimos que en esos pedidos nos enviasen para nosotros también mascarillas".

El ex alto cargo sostuvo ante las preguntas de las acusaciones que al comenzar a preguntar le dijeron que eso lo estaba coordinando "una persona en el Ministerio de Transportes. La persona a la que nos dirigían era Koldo García Izaguirre".

Lenin consiguió su teléfono y le llamó. Sin embargo, tal y como figura en el vídeo de su declaración al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, no recuerda quién fue la persona que le facilitó el número o la que le comentó que era Koldo quien gestionaba personalmente las adquisiciones de material sanitario.

"No participé en la contratación"

Ante el juez, admitió que conoció en 2020 que el Ministerio de Transportes había contratado a Soluciones de Gestión SL. "Yo no tenía ningún conocimiento previo de este señor y tampoco conocía al ministro de Transportes. Le comenté que necesitábamos hacer una compra urgentísima de mascarillas. Es él quien me facilita alguno de los contactos de la sociedad con la que estaban operando", continuaba el número 3 del ministro del Interior.

"Pensábamos que eran los propios organismos los que hacían la compra con los proveedores. Me facilitan un contacto, el de Íñigo Rotaeche (uno de los investigados)", prosiguió.

Rotaeche era uno de los responsables de la compañía Soluciones de Gestión. Por tanto, Lenin sitúa al entonces asesor de Ábalos como enlace entre Soluciones de Gestión SL y el Ministerio del Interior. En su declaración, el alto cargo de interior defiende que su única intervención fue facilitarle a Rotaeche el contacto del subdirector Belmar "para que ellos de acuerdo a los procedimientos legales pudiesen realizar la compra de material. No tuve ninguna participación en la contratación".

De hecho, fue Belmar quien, en su declaración como testigo ante Moreno, ya había señalado a Rodríguez como la persona que le puso en contacto de esta forma con Rotaeche.

Koldo García, en esa fecha, era asesor del entonces ministro de Trasportes, José Luis Ábalos. Ahora, da nombre al caso en el que figura como investigado y en el que el juez Ismael Moreno indaga en el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de este y de otros contratos públicos, adjudicados al inicio de la pandemia de la Covid-19.

Precisamente, este miércoles, el magistrado solicitó al Supremo la imputación del ya exministro Ábalos. Dado que está aforado, al seguir siendo diputado en el Congreso, sólo el Alto Tribunal puede investigarle y citarle a declarar.

No instrucciones

Ahora bien, Lenin subrayó que no recibió instrucciones directas y concretas para que Interior contratase o no a Soluciones de Gestión SL. No obstante, Rodríguez sí que formaba parte del grupo de coordinación creado ex profeso para gestionar las compras de Interior durante la pandemia de la Covid-19.

Ese grupo conocía que el Ministerio de Transportes había contratado a dicha compañía. En primer lugar, lo hizo la entidad pública Puertos del Estado, que pagó 20 millones de euros por ocho millones de mascarillas. Poco después, Adif, la gestora de infraestructuras ferroviarias, pagó otros 12,5 millones.

Durante su interrogatorio, Rodríguez también narró que, anteriormente, Koldo García se había presentado con mascarillas en una de las sedes del Ministerio del Interior. Los cubrebocas fueron recibidos y repartidos a la Policía. El excomisario negó conocer a Rubén Villalba Carnerero, el comanante de la Guardia Civil también investigado en la causa y que proporcionaba protección y medidas de seguridad a los acusados.

Asimismo, a preguntas de las acusaciones, reconoció que es de su dirección general de la que dependen las asignaciones de escoltas de los ministros. En su departamento, por tanto, estarían en disposición de saber que el hermano de Víctor de Aldama, el comisionista de la trama, era en aquel entonces escolta del ministro José Luis Ábalos.

También manifestó que las actas de las reuniones del mencionado grupo de coordinación "se custodian en el Ministerio del Interior" y ha insistido en que "nadie" le ordena ponerse en contacto con Koldo ni propiciar la contratación de Soluciones de Gestión SL.

Por otro lado, el juez Ismael Moreno tuvo que intervenir para frenar una pregunta de las acusaciones populares sobre el despliegue efectuado por el Ministerio del Interior para preparar la visita de Delcy Rodríguez a España.

En efecto, a principios de 2020, la vicepresidenta de Venezuela aterrizó en Barajas, pese a la prohibición de la Unión Europea que impedían, sobre el papel, que la dirigente chavista pudiera acceder o sobrevolar el territorio de la UE. En el aeropuerto la esperaban Ábalos, Koldo y el considerado comisionista/conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama.