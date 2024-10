Tellado se planta ante Armengol: "Desnaturaliza las sesiones con su colaboración permanente con el Gobierno"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se ha plantado este miércoles ante la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol. Tellado ha acusado a Armengol de "desnaturalizar" las sesiones de control al Ejecutivo "gracias a la colaboración permanente de la presidenta de la Cámara".

Todo ha empezado porque, durante la sesión de control, el portavoz del PP ha pedido la palabra aludiendo al artículo 72 del Reglamento del Congreso. Dicho artículo dicta que, "en cualquier estado del debate", un diputado puede pedir a la presidencia la "observancia del Reglamento".

Esto significa que si un diputado considera que no se está cumpliendo el Reglamento, puede hacérselo saber a la Presidencia en cualquier momento del debate para que esta vele por su cumplimiento. Tellado quería protestar porque consideraba que el Gobierno no estaba respondiendo a las preguntas de la oposición, algo que debería hacer (artículo 188.3 del Reglamento).

Armengol, sin embargo, no ha entendido en un primer momento a Tellado y ha pensado que pedía la palabra en referencia al artículo 71, el de las alusiones. Como la presidenta no detectó que Tellado hubiera sido aludido en el debate, no le dio la palabra.

Todo ello a pesar de que Tellado ha intentado explicar que pedía la palabra por el artículo 72 y no por el 71. De hecho, desde la bancada se le ha llegado a gritar a la presidenta que "no escucha" lo que el PP le quería decir. Ella reprendió este comentario pero siguió sin darle la palabra al portavoz del PP, a pesar de que el Reglamento le ampara para poder hablar en el momento en el que lo quería hacer.

Terminada la sesión de control, Tellado volvió a pedir la palabra a Armengol en base al artículo 72. Esta vez, Armengol sí se la concedió. "A ver si no me corta la palabra cuando deje de gustarle lo que digo", reflexionó el portavoz del PP.

"Le ruego a la Presidencia que no otorgue la palabra o la retire en función de afinidades políticas. Le recuerdo sus funciones: cumplir y hacer cumplir el reglamento desde la neutralidad que se le exige y que no muestra en ningún momento", ha añadido Tellado.

En referencia a si el Gobierno contesta o no a las preguntas del PP, Tellado ha dicho que "las sesiones de control están tasadas". "El Gobierno responde y la oposición pregunta. Debería estar llamando al orden y a la atención a los ministros que huyen de dar respuesta a lo que se plantea", ha añadido.

Y ahí es cuando ha dicho que "se desnaturalizan las sesiones control gracias a la colaboración permanente de la presidenta de la Cámara".

Armengol, por su parte, esta segunda vez sí ha escuchado atentamente lo que ha dicho Tellado y ha concluido con ironía: "Gracias, señor Tellado, por sus consejos. Yo intentaré hacer bien de presidenta del Congreso y usted intente hacer bien de portavoz del grupo parlamentario".