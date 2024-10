El Gobierno acusa a Ayuso de "insumisión institucional" y dice que "se va de vacaciones a costa de los contribuyentes"

Nuevo miércoles tenso en la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Congreso de los Diputados. Esta vez, a costa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien varios miembros del Ejecutivo han acusado de "insumisión institucional" y de irse de vacaciones "con el dinero de los contribuyentes".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido este miércoles a la Cámara Baja porque se encuentra en Portugal y el peso de la sesión de control ha caído sobre la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Durante su torno, Montero ha acusado al PP de no tener respeto por las instituciones cuando no gobiernan. "No le tienen respeto a la institucionalidad, hasta el punto de que una presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid se niega a acudir, en un hecho sin precedentes, a una cita con el presidente del Gobierno", ha dicho desde su escaño.

Este lunes se conoció que Ayuso no acudirá a la cita que Sánchez está manteniendo con todos los presidentes autonómicos y que, en su caso, estaba programada para el próximo viernes. Desde el equipo de la presidenta madrileña justificaron el plantón por la negociación del cupo catalán y por las difamaciones de Sánchez a ella y a su pareja.

En el Gobierno no ha sentado nada bien este movimiento y consideran que la presidenta no se quiere sentar a hablar sobre cuestiones que afectan a los madrileños. A fin de cuentas, todos los demás presidentes autonómicos del PP sí están acudiendo a la cita con Sánchez por "lealtad institucional".

"Insumisión institucional es lo que practican con la Fiscalía, con el Tribunal Constitucional y, ahora, con la Presidencia del Gobierno", ha dicho Montero. "Respeten las instituciones, respeten la democracia y respeten al Gobierno legítimo", ha pedido.

La vicepresidenta segunda también ha aprovechado para defender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por la Justicia y que se niega a dimitir. Montero ha dicho que él dijo "la verdad a partir de una mentira de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez", pero que para el PP es como "si hubiera cometido un delito".

También ha participado en el rifirrafe el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se ha referido a una información de la Cadena Ser que apunta a que la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, intentó desgravarse gastos de sus vacaciones con Isabel Díaz Ayuso. Además, la radio ha publicado que Ayuso usó la sala de autoridades de Barajas para volar en dichas vacaciones.

"Le he visto algo revolucionado", le ha dicho Bolaños al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Además, ha acusado al PP de estar de lado de "esa jefa ejemplar que, con un ciudadano ejemplar, se va de vacaciones a costa de los contribuyentes españoles y de los contribuyentes madrileños".

Bolaños ha llegado a preguntar, en su debate con Cayetana Álvarez de Toledo, si el PP defiende al fiscal general del Estado o a un "delincuente confeso", en referencia a González Amador.