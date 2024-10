Ayuso defiende su plantón a Sánchez: "No es lo que me conviene, es lo mejor para España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a defender su postura de no acudir su reunión de este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque significa asumir que "la caja común de todos los españoles se trocea" y se "normaliza" el "deterioro de las instituciones".

Así lo ha explicado este martes en una entrevista en Herrera en Cope asegurando que, pese a lo que se ha analizado en "muchas tertulias", ella no toma esta decisión por ningún tipo de "beneficio" político, sino por el bien de España.

"He oído en las tertulias de estas horas si me viene bien o mal. Yo no hago lo que me viene bien, sino lo que es conveniente: no pasar por alto lo que está pasando en España. Que es gravísimo", ha enfatizado la líder de los populares madrileños, en el huracán de la polémica después de haber sido la única presidenta regional que rechaza las reuniones bilaterales entre autonomías y el presidente del Gobierno de España.

"No quiero ser parte de la foto de la normalidad", ha defendido. Además, ha asegurado que no por no acudir a la reunión no va a dejar de defender los intereses de Madrid, puesto que, todo lo que tenga que decir, lo hará en la Conferencia de Presidentes.

Desde la Comunidad de Madrid insisten en que reunirse sólo un presidente autonómico con el presidente nacional tras el acuerdo con la Hacienda catalana es "trocear España en miniestados" y "blanquear la situación".

Ayuso dice que intentan destruirla "emocionalmente" y que no irá a la Moncloa para no "blanquear" el pacto con ERC.

El plantón de Ayuso pone en una situación compleja a sus compañeros de partido y presidentes de otras autonomías que sí se han reunido con el presidente, pero Ayuso cree que ese no es el fondo de la cuestión. Además, insiste en que ella ya expuso "durante 10 minutos", en la última reunión del partido, las razones por las que no había que acudir a la cita y "seguir tratando lo que está pasando con normalidad".

"Me he visto en situaciones muy difíciles contracorriente porque pensaba que era lo mejor. Que es lo que pasa en este caso", ha enfatizado, dando la razón a todos aquellos que la tachan de verso suelto en el Partido Popular.

Sobre sus compañeros de otras autonomías que sí han acudido, Ayuso ha dejado claro que entiende su postura porque tiene una "serie de problemas", como es el caso de Valencia, que la han dejado "literalmente quebrada para pagar nóminas básicas".

"Pero igual que entiendo y he respetado siempre que cada uno tome la decisión que cree, yo pienso que esto es lo mejor para España", ha finalizado.

"Él ha querido dinamitar esto"

Además de defender esta postura, que venía defendiendo desde hace semanas, Ayuso sumó ayer a su argumentario los ataques personales que, desde el viernes, recibe por parte del presidente del Gobierno y los ministros tanto dirigidos a ella como a su pareja.

En este sentido, ha defendido que su decisión final de no acudir a Moncloa también es culpa de Sánchez. "Él ha sido el primero que ha querido dinamitar todo esto".

"Esta semana y la pasada Sánchez, desde Bruselas y desde el Congreso de los Diputados, ha dicho que la Comunidad de Madrid era el epicentro de la corrupción y del fango. Eso no tiene un pase".

Pero, pese a que argumenta que los ataques personales a su entorno son algunas de las razones para no ir a la cita de este viernes, Ayuso ha asegurado que no está afectada por la situación. "Lamentablemente hace muchísimo que me despojo del plano personal".