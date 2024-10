Ayuso se rompe al defenderse ante Sánchez: "Mi pareja no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, la suya sí a Moncloa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes su decisión de no reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ronda de consultas con líderes autonómicos que se están celebrando en la Moncloa.

Durante una rueda de prensa improvisada en la sede del Gobierno autonómico, Ayuso se ha mostrado visiblemente emocionada defendiéndose de los ataques que, tanto ella como su pareja, Alberto González Amador, han recibido estos últimos días del presidente y "todos los ministros".

"Hoy hace diez años que se murió mi padre, y llevo cinco defendiendo su nombre", ha iniciado su declaración la presidenta regional visiblemente emocionada.

Así las cosas, Ayuso ha aprovechado su intervención ante los medios para hacer un paralelismo entre su gestión y la del Gobierno regional, con especial incidencia en los "casos de corrupción" que rodean a Pedro Sánchez y su entorno. Una larga enumeración que ha acabado con la defensa de su pareja.

"Yo tengo unos presupuestos, Sánchez no tiene. Yo acudo al Debate del Estado de la Región cada año, Sánchez ha ido una vez. Yo tengo un Gobierno estable, él ha cambiado 44 veces de ministro. Mi gobierno no tiene corrupción, el suyo está siendo investigado. Mi pareja no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, la suya sí a la Moncloa".

La líder de los populares madrileños va a ser la primera presidenta regional que, en 35 años de democracia, se niega a una reunión de este tipo. Decisión que ha tomado tras comunicársela al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y sabedora de que el resto de presidentes de comunidades gobernadas por el Partido Popular sí van a ir a la cita.

Ella misma ha insistido en que "entiende" la decisión tomada por el resto de sus compañeros y ha negado que esto sea una división con la cúpula del Partido Popular.

Tal y como ha incluido en la carta remitida a la opinión pública, Ayuso ha defendido su postura asegurando que lo que quieren es hacer una ronda de contactos para "blanquear" su pacto con Esquerra.

"Mientras los presidentes no somos consultados por nada, se nos llama a dar por válido un pacto que es ilegal, que rompe con España y que detrae recurso de todos los españoles", ha insistido. Al tiempo que lamentaba que, este pacto, está gestando una nueva nación, la catalana.