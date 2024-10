Crece la tensión entre Sánchez y Tudanca, que advierte a Ferraz de que "la lealtad no es sumisión" y señala a Cerdán

"La lealtad no es sumisión y la unidad no es uniformidad. No me gusta que dos personas decidan en un despacho". Con estas palabras el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, aumenta aún más la tensión con Ferraz después de que el pasado viernes anulara sin previo aviso la convocatoria del Congreso Autónomico de esta federación.

Si bien este fin de semana dejó claro que acataba esta decisión, ahora acusa al "entorno" de la Secretaría de Organización del PSOE, con Santos Cerdán al frente, de "desestabilizar" a su federación y a Ferraz de "suspender la voz" de la militancia al paralizar las primarias que pretendía celebrar Tudanca en enero de 2025.

Fue el pasado jueves cuando el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León decidió volver a desafiar las órdenes de Ferraz y convocar unas primarias de urgencia que no estaban previstas dentro de los estatutos del PSOE.

Esto generó malestar y críticas dentro de un sector del partido ya que las primarias se celebrarían justo antes del Congreso Federal del PSOE del 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla en el que Sánches será reelegido secretario general del PSOE. De hecho, Sánchez quería llevar a este congreso todo atado y, como reveló EL ESPAÑOL, Tudanca ha desobedecido la norma interna.

Ante este escenario Tudanca revela en una entrevista este lunes en El País que lleva "práctimente un mes" intentado hablar con Pedro Sánchez.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.